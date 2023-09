Con obediencia, pero ¿también con un poco de magua después de 14 años?

Me voy con el corazón roto después de los mejores 14 años de mi vida, que coinciden con mi madurez ministerial y también la humana. Pero en Telde no son solo 14. Cuando me ordené sacerdote estuve los tres primeros años en San Gregorio mientras daba clases en el IES José Arencibia Gil, y después me fui a Jinámar, donde estuve otros ocho años.

De su paso por la Basílica de San Juan, ¿qué se lleva?

Me llevo en primer lugar la experiencia que la gente ha traído hasta aquí. Me llevo dos cosas físicas: velas y flores. Las velas son los tiempos de males y las flores, el tiempo de dones. La basílica es una unidad situaciones buenas en las que la gente viene a dar las gracias y malas, cuando vienen doloridas a pedir. Y, sobre todo, me llevo la devoción que sienten por el Santo Cristo.