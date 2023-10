El desconcertante futuro de los 435 metros de rambla de Salinetas

La incertidumbre está servida. Las diferencias entre el documento aprobado el martes por unanimidad en el Pleno de Telde y las posteriores manifestaciones del concejal de gobierno de Infraestructuras y Contratación, Sergio Ramos, tiene a una parte de los vecinos de Salinetas y del municipio confundida acerca del proyecto que finalmente se desarrollará en la calle Américo Vespucio, en Salinetas.

El edil Sergio Ramos ha asegurado que "no se va a tocar ningún árbol", aunque matiza que se retirarán los que estén enfermos o cuyas raíces puedan suponer un riesgo para las canalizaciones, algo que se verá, explica, cuando se levante el pavimento del paseo central de esta calle de la costa teldense.

Afirma que el Pleno aprobó un "pre-proyecto" que se hizo para poder llegar a tiempo al plazo establecido por el Cabildo de Gran Canaria para optar al Plan de Cooperación, que culminaba el 10 de octubre, "y ahora toca reunirse con los vecinos para que opinen y lleguemos a un acuerdo con consenso".

Pese a lo que recoge el documento aprobado -que, entre otros aspectos, presupuesta la demolición de la rambla, el traslado de cien árboles a la capital y la poda o tala de otras cien especies vegetales-, Ramos asevera que "por la rambla no se podrá pasar, pero no se va a quitar", sino que quedará como "un parterre con todos los árboles sanos y espacio para aparcar en forma de peine", mientras que se ampliará "las aceras de las casas de toda vida, que miden muy poco y no cumplen con medidas de seguridad" para que se pueda "pasear sin problemas y tropiezos". Esta acera "medirá 3 metros" y tendrá "árboles nuevos de pequeña altura para no molestar a los vecinos y bancos de descanso". Asimismo, insiste en que "se ganará en espacio verde porque se ponen más parterres y arbustos".

Sin ganas de hablar

Muchos de los vecinos de este barrio costero no han querido manifestarse, algunos porque no quieren hacer pública su opinión y otros porque aseguran que no saben exactamente qué es lo que se pretende hacer. Quienes sí lo hacen, se manifiestan en contra de que la rambla y los árboles desaparezcan del paisaje de este barrio.

María Rodríguez, de Clavellinas, tiene claro que hay que "tomar medidas adaptadas al cambio climático que estamos sufriendo y que cada vez es más evidente, y precisamente quitar zonas de sombra y fomentar el uso del coche no es una de ellas". Con ella coincide Josefina Melián, una vecina de Valsequillo que suele ir a Salinetas. "La idea de poder aparcar justo al lado de la playa puede resultar atractiva, pero personalmente estaría más de acuerdo con aumentar las zonas peatonales, sacar los coches y favorecer que la gente salga a la calle con seguridad. Lo he visto en algunos sitios de Europa y son medidas claves para dinamizar los barrios".

Carlos González, que veranea todos los años en Salinetas, concretamente en la avenida Américo Vespucio, considera que la inversión de casi 1,9 millones prevista "debería dedicarse a otro tipo de actuación en el municipio y mejorar la limpieza o la seguridad vial en lugares en las carreteras de El Calero y La Pardilla". A su juicio, lo que se necesita en Salinetas es más limpieza, mejorar los accesos a la playa para que pueda entrar bien una ambulancia en caso de necesidad e instalar baños públicos.

En los árboles

Recuerda cuando algunos activistas se subieron a los árboles de la plaza de san Juan para evitar su tala y asevera que "a lo mejor aquí tendrán que hacer lo mismo para asegurarnos de que no los quitan". De hecho, en las redes sociales y a través de varios grupos de WhatsApp ya se plantea la posibilidad de convocar protestas si el proyecto se ejecuta tal como se redactó.

Para él, "cuando se construyó el parque de Melenara se tendría que haber construido un aparcamiento debajo" y ahora sugiere que se llegue a acuerdos con los propietarios de los solares y se deje el paseo como está.

Otra de las veraneantes, Lola Laborda, reconoce que la idea de que ese espacio cambie no le agrada. "En mis recuerdos siempre ha estado así y así me gustaría encontrármelo cuando venga cada año; es entrañable".

A la sombra

En plena rambla, Andreu Coelho disfruta de la sombra de los árboles sentado en una terraza y confiesa que es uno de los defensores de esta vía. "Que arreglen las aceras y controlen las palomas, pero esto es un pulmón del barrio".

A un lado, Ricardo Jimeno, Agustín Florido y Álvaro Afonso, apuran un refresco tras un día de playa. Tampoco ellos están conforme con el cambio que, en principio, está planteado, si bien aseguran que hay que hacer algo para evitar que las aves ensucien los coches y el camino.

Dudas y propuestas

La asociación de vecinos de Melenara, Clavellinas y Salinetas, Meclasa, que se reunió ayer para valorar su posicionamiento acerca de esta iniciativa, plantea dudas acerca del proyecto y aporta varias propuestas para que se tengan en cuenta a la hora de definir el proyecto definido. En ese sentido, entre otras anotaciones, expone que en otros lugares se ha relacionado el aumento de plazas de estacionamiento en batería con el incremento de accidentes y muestra su preocupación sobre cómo se van a gestionar los accesos y los aparcamientos durante el tiempo que duren las obras.

Por otro lado, Meclasa advierte de que los adoquines sueltos pueden ocasionar un problema de ruidos para los vecinos cuando transiten vehículos por esta vía y muestra su preocupación por la pérdida de los árboles y zonas verdes, entre otras cuestiones. Por eso pide, además de reuniones para que se explique "en profundidad" qué se quiere hacer en este lugar y "alternativas menos agresivas que permitan mantener la rambla, eliminar barreras arquitectónicas y buscar soluciones para las colonias de palomas y aparcamientos".

Asimismo, pide el arreglo de las aceras en calles como Luis Morote, Luis Antúnez, Luis Millares, Newton, Prudencio Morales, Churriguera, Papa Clemente VI y Miramar que, a su juicio, "presentan serios problemas de deterioro y no han sido remodeladas desde los años 90. En comparación con ellas, las de Américo Vespucio están en perfecto estado".