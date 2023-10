‘Daida, back to the ocean’ es la ópera prima de Pablo Ramírez Bolaños que tiene como protagonista a la deportista winsurfista campeona mundial Daida Ruano. Son dos santaluceños que han hecho tándem para relatar en un documental el vuelco de la laureada deportista cuando se le diagnosticó cáncer. Ahora, 'Daida, back the ocean' se convierte en uno de los especiales en esta categoría que ha mirado de frente al jurado de los premios Goya, que verá si este metraje compite finalmente en la categoría al mejor cortometraje documental.

Aunque no fuera elegido, ya ha sido un mérito. Son muchas las felicitaciones lanzadas desde redes sociales o personalmente tanto a Daida, 18 veces campeona del mundo de windsurf, residente en Pozo Izquierdo y una de las promotoras de que esta playa junto a su hermana Iballa entre en la agenda mundial de wind. La superación de Daida La cinta del novel Ramírez cuenta la historia de superación de Daida Ruano Moreno, después de lograr ser 18 veces campeona del mundo de windsurf y ver cómo su vida daba un giro tras ser diagnosticada de cáncer de ovarios en 2011. Se trata de una historia de superación personal llevada a las pantallas para ayudar a las organizaciones que luchan para que se investigue y combata esta enfermedad. Daida es la propia protagonista.