El Ayuntamiento de Santa Brígida denuncia públicamente la situación del municipio con el tendido eléctrico. Una problemática que lleva afectando a todos los vecinos desde hace años, y que hasta ahora nadie ha tomado medidas para conseguir una solución al respecto. Javier Ramírez, concejal de alumbrado de Santa Brígida, ha dicho 'basta' públicamente, explicando a todos los habitantes de Santa Brígida cuál es la verdadera problemática que existe con el tendido eléctrico.

"Esto básicamente se debe al poco interés que han puesto de aquí para atrás las corporaciones en el servicio de alumbrado", explicó Javier Ramírez a este periódico. "Renovar estos servicios no tiene visibilidad, como sí lo puede tener las carreteras o el hacer polideportivos. Esto, sin embargo, se ha dejado de lado y ahora es cuando estamos viviendo las consecuencias", dijo.

El problema de que el municipio se quede sin luz cada vez que llueve, entre otras cosas, es porque hay cuadros de mando con exceso de consumo en comparación a lo que realmente está contratado, motivo por el que hay veces que se corta la electricidad y todo se quede a oscuras. En palabras de Ramírez, el alumbrado ha ido creciendo exponencialmente, pero no se han adecuado las instalaciones ni el consumo. "Ahora estamos en una situación de alegalidad porque aunque no nos pueden cortar el suministro porque es un servicio de primera necesidad, nosotros mismos nos vemos obligados a cortar fases del alumbrado porque el consumo es mayor, y si no lo hacemos corremos el riesgo de que se nos apague todo".

El contrato del suministro eléctrico se encuentra vencido desde hace dos años, motivo por el que ahora se están encargando y ejecutando la renovación de los centros de mando para pedir los aumentos de potencia. Además, desde el ayuntamiento de Santa Brígida están renovando los proyectos de adecuación, para así poder acogerse a la financiación insular, autonómica, nacional o incluso europea si fuera necesario. "El cálculo que hicimos de renovación, solo para el año que viene, se nos ponía en 3 millones de euros que evidentemente no tenemos", explicó Javier Ramírez.

Un problema que va más allá de los días de lluvia en la isla y de la antigüedad de las instalaciones, y que desde el consistorio definen como "grave" debido a que afecta a la seguridad de las personas, pues la falta de luz crea inseguridad. "Desde el ayuntamiento tenemos la obligación de contar a nuestros vecinos el motivo real de qué está pasando cada vez que sus calles se ven a oscuras, y queremos pedirles disculpas", finalizó.