La Mancomunidad del Sureste cocina su éxito con productos de la tierra

Un guiri no paraba de comer como si no hubiera un mañana del plato de degustación de un cochinillo recién asado de forma tradicional canaria. Salía una carne exquisita, tiernita, mantequillosa al paladar y unas cortezas más que crujientes. Todo en su jugo. Un producto local servido para su degustación tras la inauguración oficial de la 20 Feria del Sureste en el Cruce de Arinaga en la mañana de ayer, la mayor muestra ortofrutícola, artesanal, ganadera y ahora también gastronómica de la isla, que se prolonga hasta mañana domingo.

De antemano, el guiri afirmó con la boca llena que el cochino estaba «bueno no, buenísimo», chapurreando en español. Con la cara colorá del sol y en cholas, no se cortaba picando los trozos de cochino y cortezas ya con dos palillos, a pesar de que detrás había una gran cola de visitantes esperando su turno para picar algo.

Y cuando llegó la bandeja del queso de cabra curado seleccionado como el mejor del mundo, hecho en Agüimes, y con puesto en la feria, se aferró a la barra del expositor de degustación como diciendo, de aquí no me voy.

Su mujer, a escasos centímetros, andaba enganchada a la bandeja con los chupitos de los mejores y selectos vinos. También claro está de la comarca, mientras untaba pan en la cazuela de barro con unos hermosos caracoles criados en la zona, cocinados en salsa con ese truco que guardan celosamente las familias. Ella ni hablaba. Al lado, botellas de exquisito diseño con aceite virgen extra de los olivos también del Sureste y pan artesanal lugareño para mojar; aceitunas en mojo de ese de la receta de la abuela, unas delicatesen de hojaldre fruto de la cocina de fusión, muestra de coloridos cócteles. Es la muestra del relevo generacional que se gesta en la feria.

Todo en un pabellón de diseño contemporáneo con guiños a lo local, con artesanía tradicional y moderna y un servicio impecable. O sea, lo canario, lo nacido en la cuna del Sureste, atrapa hasta a los guiris.

Puesta en escena

Mientras, se seguían agolpando otros visitantes en una mucho más larga fila esperando llegar para poder catar algo. Esta estampa se sacó ayer en el estand principal de la Feria del Sureste, en el mostrador de la Villa de Agüimes, que comparte espacio en la gran carpa principal que abre la feria con Ingenio y Santa Lucía. El espacio, todo diseñado con el mismo mimo y cuidado, y sobre todo, las degustaciones de lo mejor de cada municipio, solo es la antesala de lo que se encuentra en los 150 puestos que recorren la Avenida de Ansite del Cruce de Arinaga de productos ortofrutícolas, ganaderos, artesanales y de innovación.

Con una puesta en escena elaborada, con pantalla gigante, presentador y espectáculo, los tres alcaldes, Óscar Hernández, por Agüimes, José López, de Ingenio y Francisco García, por Santa Lucía, centraron el escenario con el presidente del Cabildo, Antonio Morales en la plaza 1º de Mayo. Dieron paso a la inauguración con sus discursos de la muestra en la Avenida de Ansite, que recorrieron en comitiva. La feria se ha convertido por mérito propio, tras sus 20 años, en el encuentro más multitudinario de la Mancomunidad del Sureste.

Además fue el estreno, al menos ya en un gran acto público del nuevo gerente de la Mancomunidad del Sureste.Se trata de Abel Gosheh Lorenzo, que aunque no subió al escenario, hizo acto de presencia e incluso, habló y jugó con los tres alcaldes y Morales al propuesto por el grupo que improvisó unos versos con las palabras escritas previamente en cartulinas por los mandatarios.

«La verdad es que estoy un poco nervioso», decía el nuevo responsable que llega para sustituir al ya imborrable Rafael Sánchez, su antecesor en el cargo hoy jubilado. Muchos, entre ellos los representantes de los medios de comunicación presentes, lo echaron en falta.

Quien salió con éxito y algo de prisas al final fue el alcalde se Santa Lucía, Francisco García, que anoche estrenaba la nueva sección en la que se embarcaron los dos primeros ediles, el propio santaluceño y Hernández, por Agüimes, en el contexto del espacio Cocinando El Sureste en la zona de showcooking, una de las grandes novedades de la feria en pro de la promoción del producto local.

García, con su delantal, elaboró junto al responsable de la Pastelería Reyes un estupendo mus de chocolate negro que según quien lo degustó. estaba para comérselo.

La venta de quesos agota los mejores y las degustaciones y ofertas provocan colas el primer día

Como si de una competición se tratara, ayer, y durante la presentación de la feria, el mandatario de Ingenio López dijo que él también ayudaría a cocinar con productos de su municipio, «pero haré de pinche cortando cebolla y ajo». Hoy le toca turno al alcalde de Agüimes. se atreve con unas carajacas a unas carajacas.

En tre los puestos destacó sobremanera el de Arquegran, empresa ganadora del Super Oro que otorga la World Cheese Awards anualmente y lo hizo a su especialidad de queso curado de cabra, Luisita. Costó ver desde fuera de su estand a Soraya Sánchez, copropietaria del negocio. La gente se apelotonaba a su alrededor formando hasta tres hileras. «Ya se me acabó», dijo desde lo lejos, en referencia al laureado queso. «pero es igual, estamos vendiendo todo».

Se esperaban en los tres días unos 120.000 visitantes, pero tras la masiva asistencia de ayer viernes, un día en el que son pocos los que van a curiosear, hay previsiones de aumentar la cifra. Los múltiples eventos de la feria este año, sus 15 agrupaciones folclóricas, conciertos en directo y humor, da un cariz distinto, un giro de tuerca promocional de lo local.

Estos años han servido para ser un revulsivo en cuanto a calidad, ecología, innovación, poner en valor lo canario, y como premio, los galardones internacionales, y mundiales. Entre ellos, los vinos de Las Tirajanas, que acumulan casi una decena de galardones internacionales. La portavoz, Ana Nanclares, aprovechó además para presentar el nuevo blanco afrutado, «recién envasado», comentaba.

La ronda de alcaldes en la cocina empezó con Francisco García con un mus de chocolate negro

Miguel Méndez, por su parte, presenta una curiosa artesanía. Es en su mayor parte bisutería trabajada solamente con acero inoxidable. «Un día me di cuenta de que esto no pesa y no pierde color si lo trabajas bien y el resultado es éste». Mostró unas formas geométricas del más puro diseño vanguardista y que además, y a pesar de su laborioso trabajo, es más económico.

Durante la inauguración el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó: «hemos conseguido que la feria sea un espacio enormemente atractivo para los artesanos, agricultores y ganaderos, pero también para las personas de la comarca y de distintos lugares de la isla que llegan hasta aquí y que comparten los productos de la tierra y esa visión de apostar por el sector primario como estratégico para Gran Canaria».

Resaltó Morales que «el esfuerzo permanente de la Mancomunidad por tener siempre presente a estos sectores claves y estratégicos para el futuro de nuestra tierra».

Por su lado, el alcalde de Agüimes y presidente de la Mancomunidad del Sureste, Óscar Hernández, destacó por su parte el «efecto multiplicador que tiene la unión cuando se hace con objetivos y conciencia absolutamente clara y con la voluntad de resolver la problemática y el interés general por encima de otras cuestiones».

En la misma línea se pronunció el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, que valoró «el trabajo coordinado de los tres municipios» y aseguró que la Feria cumple «con el objetivo de facilitar la venta directa del producto artesanal y agroalimentario”, además de proponer actividades «que ponen en valor nuestras tradiciones».

No faltarton las palabras dell alcalde de Ingenio, José López, que aprovechó la inauguración para hacer «un reconocimiento público a aquellos que en su momento hicieron posible que hoy estemos aquí como una apuesta por un modelo único que redunda en los vecinos».