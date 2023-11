San Bartolomé de Tirajana devuelve 1,3 millones en subvenciones sin gastar desde 2019

Dinero para programas de juventud, repavimentación de calles, la rotonda del faro o la redacción del proyecto de la residencia de mayores. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tendrá que devolver 1.283.037,63 euros en subvenciones por no ejecutar, en los últimos cuatro años, los proyectos para los que fueron concedidas, por no haber agotado todo el dinero o por no justificar el uso de esos recursos, según la información a la que ha tenido acceso este periódico. La más elevada se trata de una partida otorgada por el Gobierno regional para acondicionar el Camino de Santiago de 297.470 euros. En este escenario, el pacto conformado por PP-AV y CC señala a la anterior Corporación, presidida por Conchi Narváez, por no haber sido capaz de ejecutar todas estas subvenciones, que corresponden al período 2019-2023. La devolución de este dinero se suma a los 9,7 millones de la estrategia Edusi SBT2020 que debe devolver por no haber ejecutado otros 32 proyectos.

El Consistorio tendrá que devolver partidas de 83 subvenciones: 48 de ellas del Cabildo, 25 del Servicio Canario de Empleo, nueve del Gobierno canario y una del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria. La más elevada es para el Camino de Santiago por valor de 297.470 euros, otorgada por la consejería de Turismo en noviembre de 2021 para rehabilitar el camino en el Año Santo Jacobeo, un proyecto que dos años después no se ha ejecutado y que el Pleno aprobó el mes pasado incluir en el Plan de Cooperación del Cabildo para 2024 con el objetivo de garantizarse la partida para poder llevarlo a cabo e impulsar las medianías.

Consultado por esta situación, el concejal de Economía y Hacienda, Alexis Moreno, ha señalado la «dejadez tremenda» y la «inacción» del anterior equipo de gobierno. «Son pérdidas de dinero sin ninguna razón que supone un perjuicio importante para todas las áreas municipales», apunta, y señala como ejemplo las partidas para formación y empleo. «Es una pena no haber incoporado a más personas en los PFAE». Moreno explica que el Ayuntamiento va a intentar recuperar estas subvenciones en los próximos años pero teniendo previamente los proyectos redactados para, una vez reciban la subvención, ejecutarlos. En otros casos, como las subvenciones para renovar el césped de los campos de fútbol de Juan Grande y Castillo del Romeral, han solicitado una prórroga al Cabildo puesto que estos proyectos ya están en licitación.

La cuantía más alta es la otorgada para rehabilitar el Camino de Santiago por 297.470 euros

Con el paso de los años, las cuantías no ejecutadas han ido en aumento. Mientras que en 2019 el montante total fue de 82.562 euros, en 2020 ascendió hasta los 150.300 euros, en 2021 a los 205.417 euros, en 2022 a los 370.706 euros y en 2023 a los 474.071 euros. Entre las subvenciones que el Ayuntamiento ha de devolver se encuentran partidas de todo tipo: para planes de formación, planes de empleo, mejora de zonas verdes, rehabilitación de infraestructuras públicas o la mejora e impulso del sector primario.

Subvenciones por años

De 2019, la subvención devuelta más elevada es la del proyecto de Municipio Sostenible de 25.224 euros, seguido de 23.470 euros para la repavimentación de calles en Monte León y Sonneland, además de 5.600 euros para la mejora de zonas verdes, entre otras.

De 2020, el Ayuntamiento tiene que devolver 25.965 euros de la subvención para la ejecución de la obra de la rotonda del Faro de Maspalomas, seguidas de tres subvenciones para el desarrollo de programas PFAE por importes de 11.273 euros, 14.265 euros y 19.886 euros por no agotar el total de la ayuda. En ese mismo año no se justificaron 4.291 euros de subvención para gastos de la Universidad de Verano de Maspalomas, se renunció a 8.000 euros para un proyecto sobre identidad canaria en los colegios, se dejaron de gastar 17.516 euros en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y no se agotaron 6.368 euros en el proyecto de unidades familiares sin recursos económicos.

Del año siguiente, de 2021, el Consistorio tiene que devolver 49.612 euros por no justificar obras de repavimentación en Lomo Gordo, Avenida Turoperador Tjareborg, el pasaje del Parque Sur y la Avenida Alejandro del Castillo; otros 30.725 euros por gastos no justificados de la adecuación de vías de transhumancia; 21.044 por no agotarlo en un plan de formación en Bar y Cafetería y 20.944 euros por no agotarlos para otro plan de formación en primeros auxilios.

Ya de 2022 el Consistorio debe devolver 90.000 euros de una subvención para la renovación del centro de interpretación de Arteara al no realizar el gasto por no disponer de los terrenos; 50.854 euros por no justificar la subvención de un proyecto de apoyo al empleo; 35.000 euros para la elaboración de planes de movilidad sostenible; 23.373 euros por no justificar un convenio con el Gobierno canario para la gestión del centro de día de personas mayores o 20.168 euros para actuaciones de mejora del sector primario.

Por último, de 2023, deben devolverse 95.000 euros por no redactar el proyecto de la residencia de mayores -que el Ayuntamiento ha encargado ahora a la Mancomunidad de Medianías con fondos propios procedentes del remanente-, 20.000 euros para actuaciones en parques arqueológicos y 6.000 euros para la rehabilitación de viviendas de personas en situación de velnerabilidad.

A todas estas cuantías hay que sumar otros 41.488 euros que el Ayuntamiento deberá abonar por intereses de demora en el reintegro de estas 83 subvenciones.