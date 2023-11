Carlos Navarro, más conocido por El Yoyas, lleva más de un mes en búsqueda y captura, desde que fuese condenado a prisión por malos tratos continuados del que fuera participante de 'Gran Hermano' hacia su expareja, Fayna Bethencourt y los hijos que tienen en común.

Recientemente La Otra Crónica de El Mundo volvió a contactar con el fugado que lanzó un mensaje a Pedro Sánchez en el que le pedía el indulto o “la amnistía”, en referencia a lo realizado con Junts per Catalunya, y que Hacienda le perdonase la deuda que tiene. Una petición que hasta el propio fugitivo no espera respuesta.

La de Gran Canaria asegura que no le ha sentado nada bien el hecho de que, en los últimos meses, varios medios de comunicación se hayan puesto en contacto con el condenado para que ofrezca declaraciones en la prensa. "Es una situación surrealista, que siendo condenado, se le ceda para poder hablar con un medio de comunicación y clamar por su inocencia... aquí la ley ha hablado, y es culpable. Hay una condena. Le dan esa libertad de seguir machacándome psicológicamente", sentenciaba ella.

Ante este último capítulo, Fayna está indignada. “No entiendo que no se localice a ese hombre", afirma. "Cuando hace un año se 'perdió' en el bosque, la Policía me dijo que no tardarían en encontrarlo, y sigue huido”, añadió en una entrevista realizada a La Razón.

Sobre si tiene miedo a que se presente en su casa, asegura “no es un temor inmediato, porque está oculto, pero según va pasando el tiempo me voy sintiendo más insegura, porque a los cinco años prescribe el delito” y recalca que “cuanto más tiempo pase más seguro se va a sentir, y en apenas cuatro años será un hombre libre y podrá presentarse aquí”.

También asegura que esta situación hace que sus hijos no confíen en la ley, ya que “ven que las fuerzas del orden no sirven para mucho. Esto es muy penoso. Menos mal que estamos muy bien rodeados por gente que nos quiere, en este sentido me siento segura”.

Nuevo paso

Bethencourt está decidida y va a iniciar otra nueva vía para que se le escuche y que le expliquen lo que realmente está pasando.

"Voy a dirigir una queja formal por escrito al ministro de Interior. Está aseguró a los micrófonos de Outdoor de Mediaset. "Tras ponerme en contacto con el Defensor del Pueblo este sí me ha contestado. Me ha escrito como cuatro o cinco cartas y me han dicho que todo está pendiente de una respuesta del Ministerio del Interior", que todavía no se ha pronunciado y remarca que “cada día que pasa me siento menos segura”.

Una nueva derrota en los Juzgados

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por Carlos Navarro contra el archivo de la querella que interpuso contra su expareja.

“El relato aportado por el querellante no acredita por sí solo que la testigo, ahora querellada, mienta sobre hechos que sabe no son ciertos y se le preguntan ante la autoridad judicial, en cuestiones relevantes, útiles y pertinentes, pues lo cierto es que la jurisprudencia le exige al testigo que declare la verdad «tal como se le representa” y, para apreciar el delito de falso testimonio se requiere que la falsedad sea “insincera”, dolosa, de modo que exige en el testigo una falta de coherencia tras un juicio de contraste con el resto de las pruebas practicadas, es decir con la verdad judicial expresada en la sentencia, no necesariamente coincidente con el hecho histórico. Así las cosas no consideramos que exista ningún indicio suficiente en la querella para justificar la apertura de unas diligencias previas puesto que si bien es cierto que se aporta por el querellante el peritaje informático de un disco duro de un ordenador que estaba en la vivienda en la que apareció el archivo del relato 'Pena y olor a fresa', que narra unas amenazas y un maltrato por parte de un hombre a su mujer en presencia de su hijo pequeño y que para evitar la agresión el menor lanza un batido y remarca que fue guardado por última vez en 2012 , no puede desprenderse inequívocamente que la querellante haya faltado a la verdad en su testimonio ni que se escribiese antes de la denuncia por violencia de género, pues como todos sabemos los archivos informáticos son fácilmente manipulables

De lo expuesto se desprende que no concurren los requisitos en los que pudiera sustentarse que existe un delito de falso testimonio, cuya comisión se imputa a la querellada”.