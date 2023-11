Hace un año que Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, está en búsqueda y captura por la Justicia al ser condenado por el maltrato continuado a su expareja y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt. La Otra Crónica de El Mundo, que ya había hablado con el prófugo, publicó este domingo una carta del fugitivo en el que pide “el indulto o la aministía” a Pedro Sánchez y también que se le “condone” sus deudas con la Agencia Tributaria.

Su abogado, que dejó claro que no defiende la situación actual de busca y captura, considera que "el testimonio de Fayna está contaminado al ser una sola denuncia" que supuestamente tiene elementos en común con el relato Pena y olor a fresa del libro Cianuro y chocolate publicado por la ex concursante de Gran Hermano en 2016.

El exilio del Yoyas no le ha impedido a ser conocedor de la actualidad informativa de España en el que recientemente se ha investido a Pedro Sánchez que continuará como presidente del Gobierno, entre los distintos acuerdos llegados entre ellos con Junts, motivo por el cual ha decidido a probar suerte y apelar al secretario general socialista para ver si puede obtener un destino similar. Aunque ha añadido que, no espera que vaya a haber respuesta alguna a sus peticiones.

El Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió el 25 de noviembre de 2022 una orden de busca y captura, tras denegarle la suspensión de la pena de cárcel.

El que fuera el primer expulsado de la segunda edición del reality televisivo está condenado a una pena de prisión de 5 años y 8 meses. El motivo, un delito de maltrato continuado hacia su ex mujer y sus dos hijos.

"Aún puede venir y acabar conmigo”

En una entrevista reciente en el programa Código 10, Fayna expresó su indignación por la falta de acción en la búsqueda de su expareja, así como por la defensa y ocultamiento de información por parte de algunos vecinos de Navarro. Aunque algunos de ellos afirman conocer su ubicación, se niegan a colaborar en su detención, lo que frustra a la víctima.

Fayna teme que con el tiempo, el peligro aumente, ya que Navarro podría sentirse más confiado. En la entrevista, compartió sus preocupaciones sobre el riesgo de que el delito prescriba, permitiendo que El Yoyas se presente en su puerta, libre para hacerle daño. La canaria está convencida de que su expareja no puede permanecer oculto sin recursos económicos y apoyo.

“Soy consciente de que cuanto más tiempo pase, más en peligro estoy porque todo se diluye. Se va a sentir más confiado [...] Una parte de mí sigue sintiendo que va a acabar conmigo”, relataba.

"Solo hay una búsqueda pasiva, no activa. Esto significa que solo lo pueden localizar si lo pillan en algún control donde tendría que enseñar su documentación", ha señalado Fayna Bethencourt que, finalmente, ha recalcado: "Sigo sintiendo que va a acabar conmigo".

En un momento emotivo, Fayna se quebró al escuchar algunos de los audios enviados por El Yoyas, en los que la insulta, la amenaza de muerte y reconoce episodios de maltrato. A pesar de la angustia, Fayna hizo un llamamiento público a las autoridades, especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándolos a revisar su caso y hacer todo lo posible por capturar a Navarro.

“Una piensa que está fuerte. Sé que lo soy porque me he dado cuenta a lo largo de este tiempo. Y tienes la sensación de que hay cosas que ya no me van a afectar, pero escucho su voz y me pasa esto. Pero no va a poder conmigo porque yo tengo un mensaje que lanzar esta noche y lo voy a hacer”, explicaba entre lágrimas y con la voz entrecortada.