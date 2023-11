Hace un año, el juez condenó a Carlos Navarro, también conocido como El Yoyas, a casi seis años de prisión por maltrato hacia su expareja Fayna Bethancourt. Tras la sentencia, El Yoyas optó por la fuga, generándose una orden de busca y captura que hasta ahora no ha logrado revelar su paradero.

En una entrevista reciente en el programa Código 10, Fayna expresó su indignación por la falta de acción en la búsqueda de su expareja, así como por la defensa y ocultamiento de información por parte de algunos vecinos de Navarro. Aunque algunos de ellos afirman conocer su ubicación, se niegan a colaborar en su detención, lo que frustra a la víctima.

Fayna teme que con el tiempo, el peligro aumente, ya que Navarro podría sentirse más confiado. En la entrevista, compartió sus preocupaciones sobre el riesgo de que el delito prescriba, permitiendo que El Yoyas se presente en su puerta, libre para hacerle daño. La canaria está convencida de que su expareja no puede permanecer oculto sin recursos económicos y apoyo.

Teme que el delito prescriba

“Soy consciente de que cuanto más tiempo pase, más en peligro estoy porque todo se diluye. Se va a sentir más confiado [...] Una parte de mí sigue sintiendo que va a acabar conmigo”, relataba.

"Solo hay una búsqueda pasiva, no activa. Esto significa que solo lo pueden localizar si lo pillan en algún control donde tendría que enseñar su documentación", ha señalado Fayna Bethencourt que, finalmente, ha recalcado: "Sigo sintiendo que va a acabar conmigo".

En un momento emotivo, Fayna se quebró al escuchar algunos de los audios enviados por El Yoyas, en los que la insulta, la amenaza de muerte y reconoce episodios de maltrato. A pesar de la angustia, Fayna hizo un llamamiento público a las autoridades, especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándolos a revisar su caso y hacer todo lo posible por capturar a Navarro.

“Una piensa que está fuerte. Sé que lo soy porque me he dado cuenta a lo largo de este tiempo. Y tienes la sensación de que hay cosas que ya no me van a afectar, pero escucho su voz y me pasa esto. Pero no va a poder conmigo porque yo tengo un mensaje que lanzar esta noche y lo voy a hacer”, explicaba entre lágrimas y con la voz entrecortada.

¿Dónde está El Yoyas?

La búsqueda se ha centrado en una población catalana cercana a Barcelona, donde residentes han afirmado haber visto al prófugo y conocer su paradero, pero se resisten a revelarlo. Fayna se indigna por la dificultad para obtener una orden de registro en esa área y por la aparente inacción policial.

La policía catalana perdió la pista de El Yoyas en los bosques del Penedès después de no presentarse al Juzgado de Paz en noviembre de 2022. Aunque hubo informes de su avistamiento en un bar en diciembre, las declaraciones de testigos no han resultado en pruebas sólidas para su captura. El famoso prófugo, además, ha eludido la justicia desde que el Tribunal Supremo ratificara su condena a principios de 2023.