San Bartolomé de Tirajana da luz verde al plan que legaliza 600 viviendas y permite construir 500 más en Montaña La Data

Vía libre al Plan Parcial de Montaña La Data. El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en sesión extraordinaria, aprobó este viernes de forma definitiva y por unanimidad de todos los grupos políticos la revisión del Plan General de Ordenación del Sector de Montaña La Data, un documento que permitirá legalizar más de 600 viviendas que se encuentran fuera de planeamiento y posibilitará la habilitación de suelo para la construcción de otras 500 casas en esta zona residencial del municipio. Se trata de la segunda vez que se aprueba este documento, después de que saliese adelante en 1995 y se aprobase el proyecto de urbanización en 1998, pero una serie de demandas judiciales terminaron con una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló ese proyecto en octubre de 2004. El alcalde y el primer teniente de alcalde, Marco Aurelio Pérez y Alejandro Marichal, han pedido a los vecinos que «no judicialicen» el documento.

El nuevo plan parcial de Montaña La Data abarca una superficie de 440.800 metros cuadrados de suelo que se encuentran distribuidos en tres grandes bloques: por un lado, un suelo urbano consolidado de 180.000 metros cuadrados dividido entre la zona de Montaña La Data baja y el núcleo central de Montaña La Data alta, donde una vez firme este documento los propietarios que no han obtenido la licencia hasta ahora podrán iniciar el procedimiento para legalizar sus viviendas.

Por otro lado, un segundo bloque que comprende el suelo urbano no consolidado de 159.000 metros cuadrados que se ubica en gran parte de Montaña La Data alta y en las áreas aledañas al núcleo de viviendas central. En este caso no está finalizada la urbanización y por tanto, si este plan adquiere firmeza, el Ayuntamiento se erigirá como promotor de los proyectos de gestión urbanística de urbanización y reparcelación de los suelos no consolidados y los urbanizables bajo el sistema de cooperación, según anunció el primer teniente de alcalde y concejal responsable del área de Urbanismo, Alejandro Marichal. Este será el segundo paso y el proceso puede durar unos dos años. El último sector lo compone el suelo urbanizable con una superficie de 101.400 metros cuadrados se encuentra justo en el centro de Montaña La Data alta y baja. Esta será la zona que albergará mayor suelo para zonas verdes y equipamiento sociosanitario o comercial.

La luz verde a este planeamiento urbanístico en Montaña La Data conlleva que la parcela media sea de unos 500 metros y la edificabilidad media de 0,5 metros cuadrados, por lo que en un suelo de 500 metros se podrá edificar una vivienda de como máximo 250 metros cuadrados con una altura de dos plantas, añadió Marichal.

La aprobación de este plan parcial llega 20 años después de que fuese anulado en los tribunales y tras casi una década desde que fuese nuevamente aprobado por el Pleno de forma inicial en 2014. El alcalde Marco Aurelio Pérez recordó además que tras un importante impulso por parte del Ayuntamiento hasta ese año, el plan parcial volvió a encontrarse un nuevo obstáculo en 2017 con la aprobación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, obstáculos que se solventaron utilizando precisamente mecanismos que aportaba esa norma hasta llegar a la ordenación del suelo actual.

Precisamente por todas esas dificultades en el camino durante estas dos décadas tanto Marco Aurelio Pérez como Alejandro Marichal pidieron a los vecinos que este plan «no sea atacado en los tribunales». «Es un hito», sostuvo Pérez, que ha tenido un «trámite tedioso», por lo que consideró necesario «tener tranquilidad jurídica». «Pensamos que tal y como está diseñado permite a los propietarios recoger los frutos de esta ordenación urbanística», añadió. Por su parte, Marichal insistió en la idea de «no judicializar» este asunto «porque ha sido complejo llegar hasta aquí».

La situación de Montaña La Data se suma a las modificaciones menores del PGO en los dos anteriores Plenos que permitirán legalizar otras 119 viviendas en Lomo Los Azules y Lomo Las Cuatro Matas tras cuatro décadas de espera.

Por otro lado, el Pleno aprobó con 14 votos a favor del grupo de gobierno y siete en contra de NCy PSOE desestimar una alegación de NC contra un acuerdo para transferir dinero a la Mancomunidad de Medianías para que ejecute obras como la del pabellón de San Fernando o las oficinas municipales.