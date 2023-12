Viaje al pasado a través de 19 navidades en Agaete

Mucho ha llovido desde las navidades de 1970. Por aquel entonces no había alumbrados públicos, sino que eran los propios vecinos los encargados de adornar las calles con tiras de bombillas y llenarlas de espíritu navideño. Hoy en día, hay más medios y dinero, la sociedad ha avanzado considerablemente y el alumbrado corre a cargo de los ayuntamientos de los diferentes municipios, quienes cada año luchan por conseguir la mejor decoración para estas fechas. Ahora, aunque en algunos lugares se sigue manteniendo, es inusual ver a grupos echarse a la calle para cantar villancicos, y los belenes que antes eran vivientes y hechos a mano, ahora son de funkos, de playmobil y lo más tecnológicos posible.

Atrás queda el belén viviente que se hacía en Agaete entre 1970 y 1989, en el que se involucraban todos los vecinos, incluidos niños, y que marcó una época gloriosa para los que tuvieron la suerte de vivirla. Ahora, de esos momentos tan solo quedan fotografías, concretamente 83, que son las que han sido rescatadas gracias a un archivo de Pepe Juan del Rosario, profesor de vocación jubilado y amante de la fotografía, involucrado con el municipio y admirador de aquellos años gloriosos, cuando un grupo de amigos decidió llevar a cabo un Belén Viviente, que con el paso del tiempo fue ganando tanta popularidad, que tuvieron que trasladarlo desde la Plaza Fernando Egea hasta el barranco, en el lugar conocido como Los Chorros.

"El belén viviente era todo con cañas, madera, papel pintado y arrugado", explica Pepe Juan. "Recuerdo que montamos un molino dibujado en un cartón piedra, que las charcas eran con piedra y plástico para que el agua no se filtrara y todo era manual, con lo que había en esa época", rememora. Las imágenes de la exposición, tal y como asegura Pepe Juan del Rosario, no son únicamente suyas, sino que han sido varios los fotógrafos de diferentes municipios del norte los que han plasmado esos momentos. "He recopilado imágenes de diferentes compañeros, como Paco Rivero, que ellos sacaban fotos y luego las vendían, y yo era uno de los que compraba esos archivos", dice.

Candy Mendoza, concejala de cultura, patrimonio histórico y fiestas, asegura que durante los últimos años, han sido varios los vecinos los que han reclamado que vuelva aquel belén viviente. "Este año no ha sido posible hacerlo, porque requiere mucho tiempo y el trabajo de todo un año, pero desde el grupo de gobierno la intención es ir preparando durante el 2024 todo para intentar volver a tenerlo las próximas navidades". Para Pepe Juan, uno de los pioneros en aquel belén viviente en el año 1970, esa cuestión no se podrá volver a dar porque las cosas, desde entonces, han cambiado con notoriedad. "Yo no sé exactamente las posibilidades que hay de hacer un belén viviente, se podría hacer en la plaza pero como en aquella época no se podría hacer", asegura.

Según este profesor y fotógrafo, en una de las zonas en las que antaño se hizo el belén viviente ahora hay un parque infantil, y habría que desmontar todo. "Ya no tendría la misma esencia que antes, que era todo hecho natural", comenta. "Si ahora se hace sería más pequeño, la gente no colaboraría como lo hacían antes, que participaban hasta niños para buscar cañas y palos para las hogueras. Hoy en día sería más bien un belén artificial", explica.

A la espera de que para las próximas navidades Agaete vuelva a lucir un belén viviente, Pepe Juan del Rosario invita a la ciudadanía a visitar una exposición muy especial, en la que se rinde homenaje a todos los que vivieron aquella época. "Esto es un recuerdo para los que se vistieron y aportaron, los que iban con rondallas a tocar en Nochebuena", asegura. "Para los jóvenes que todavía tengan interés en cómo era el municipio antes, para que vean lo que se ha trabajado y lo que éramos capaces de hacer antes con pocas posibilidades y poco material", finaliza. Un recuerdo de unas navidades que, según del Rosario "no eran mejores ni peores, era lo que había".