La localidad marinera de Playa de Mogán recibió en la tarde del pasado miércoles la visita del Paje Real enviado por Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para recoger las cartas de deseos de los más pequeños y pequeñas de la casa. Previamente se celebró un pasacalles navideño y el concierto del grupo infantil Los Musipops. Esta tarde el Paje estará en el casco histórico y el viernes 5 de enero por la mañana los tres ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar acudirán a las plazas de los barrios del municipio. Será por la tarde cuando se celebre el tradicional desfile por las calles de Arguineguín.

La del pasado miércoles fue una tarde mágica para las familias de residentes como de turistas que estos días se encuentran en el enclave marinero de Playa de Mogán. Disfrutaron de un pasacalles con la presencia de zancudos y zancudas, malabaristas, acróbatas, majorettes navideñas, una corte de príncipes y princesas y personajes infantiles como Mickey y Minnie, Mario, Sonic, Chase de Patrulla Canina y los Minions.

La comitiva partió de la avenida Los Marrero, continuó por la plaza de Las Gañanías, la avenida de la playa y finalizó en la plaza doctor Pedro Betancor León, donde a continuación tuvo lugar el concierto del grupo Los Musipops, que deleitaron con clásicos infantiles como 'Soy una taza', 'Cómo me pica la nariz' o 'El Baile del Gorila'. Después del espectáculo hizo su aparición el Paje Real para atender a todos los niños y niñas que lo esperaban con muchas ganas para entregar lss cartas dirigidas a Sus Majestades.

Este jueves en el casco histórico del municipio también tendrá un pasacalles navideño, que partirá del CEO Mogán a las 17:00 horas. El Centro Cultural El Mocán acogerá el espectáculo 'Y llegó la Navidad' de DiverShow Kids y seguidamente será en esta instalación municipal la entrega de cartas al Paje Real. Para acudir es necesario reservar entradas (son gratuitas) en www.agendamogan.es. Todavía quedan localidades disponibles. No obstante, en caso de agotarse, los niños y niñas no tienen de qué preocuparse, pues el Paje no se marchará hasta recoger todas las cartas.

5 de enero, visita de los Reyes Magos

La Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento organiza este viernes la bienvenida al municipio de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Antes de su llegada serán los Pajes Reales los que visiten varias plazas del municipio para recoger las cartas con los deseos para el día 6 de enero.

El recorrido comenzará a las 9:30 horas en la plaza de Barranquillo Andrés. La siguiente parada será a las 10:15 horas en la plaza Las Filipinas y a continuación, a las 11:00 horas, en la plaza de El Horno. Los Pajes llegarán a la plaza de Motor Grande a las 12:00 horas, a la entrada a Playa del Cura sobre las 12:30 horas y finalizarán en la plaza de Veneguera a las 13:30 horas.

Será a las 18:00 horas cuando comience el pasacalles con los Reyes Magos en Arguineguín, junto al acceso al muelle de la localidad. El primer tramo, concretamente hasta la playa de Las Marañuelas, será sin ruido para favorecer la participación de personas con hipersensibilidad sensorial, como pueden ser aquellas con trastornos del espectro autista (TEA).

La comitiva pasará a continuación por la calle Miguel Marrero Rodríguez y terminará en la plaza Pérez Galdós, donde Melchor, Gáspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que les entregará la llave del municipio. Seguidamente, recogerán las cartas de deseos.