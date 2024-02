‘Cuadernos de Viaje’: lienzos abiertos al sexo y a realidades ocultas

La exposición itinerante Cuaderno de Viajes, del pintor y escultor grancanario Juan Cabrera Cruz, plasma sin tapujos la realidad humana a través de sus temáticas sobre sexo y erotismo, odio, paz, piedad, grandeza o la guerra. Le inquieta que la curiosidad «pueda llegar a todos para que se abran a crear e idear».

Expone en la sala Felo Monzón del Ateneo Municipal de Vecindario hasta el 16 de febrero con una obra que retrata las «grandezas y miserias del ser humano», al tiempo que es «conciliadora». Es expresionismo en estado puro con colores fuertes, temática provocadora y formas abstractas muy subjetivas.

«Bueno, me voy a pintar». «¿De qué?”. «¡De sexo!». Es la impronta sinceridad de Cabrera Cruz al ser preguntado a mediodía de ayer. El pintor y escultor, graduado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en 1987, está consolidado en el mundo cultural por su faceta como artista «abierto a sus vivencias y a las del mundo». Lo materializa a través del expresionismo como estilo y en impresionantes lienzos de gran formato, con óleo y otras técnicas mixtas, que también traslada a unas esculturas particulares como su serie de unas máscaras «que nos ponemos en nuestras vidas», indica.

Entre sus series destacan algunas como cabullón, FromTales (Miradas de frente), peleas o caretas. Plasma a los cambulloneros escalando un barco, retratos con mascarillas higiénicas que visualizan el terror por la pandemia del Covid, los jinetes del apocalipsis, el dolor de las mujeres o la maternidad, fusilamiento, combates y homenajes en colores vivos a rincones marinos o lugareños, como una ermita.

Detalle de una de sus obras. | | LP/DLP / Pepa Pallarés

Pero sobre todo, la temática erótica «es la que está siempre latente en mi obra», especifica Cabrera, aunque aclara que no hay mucha presencia en esta muestra. No es un pintor al uso. Habla sin tapujos al contar que en esta exposición de Vecindario no hay muchas de sus obras que hablan del sexo «por cubrir los cánones exigidos». Es abierta a todos los públicos «y por eso no se exponen muchas obras con esta temática, cuando el sexo es algo natural», puntualiza. Destaca que «es un tema que interesa a todos» y que «son las mujeres las que más compran estas obras».

Los cuadros forman parte de una exposición itinerante que el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria está llevando por diferentes municipios de la isla, como Agaete, Mogán o San Mateo.

Pintura en la exposición. | | LP/DLP / Pepa Pallarés

«Uso muchos registros y mi pintura me identifica» acentúa el autor, que refleja en esta exposición de sus Cuadernos de Vida, «una página más en mi vida y en la de todos nosotros, una representación del ser humano en la que busco transmitir su esencia y su modo de sentir a través del arte figurativo, expresionista y abstracto».

Juan Cabrera impartirá antes de finalizar la exposición un taller. Es el próximo sábado 10 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas sobre Técnicas usadas en la pintura impresionista. Las inscripciones están abiertas en el Ateneo Municipal donde se celebra la exposición.

Actualmente, Cabrera desarrolla una labor docente como profesor de pintura en las Escuelas Municipales de Pintura Luján Pérez y en cuatro escuelas artísticas de otros tantos municipios.