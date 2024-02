La hamburguesa de Gran Canaria que ha enamorado a Joe Burgerchallenge

Smash burgers, veggie, de ternera, pollo.... Con la evolución de la hamburguesa, han surgido muchas variaciones y opciones, desde hamburguesas clásicas de carne de res, hasta opciones vegetarianas y veganas, y combinaciones creativas y exóticas que exploran diferentes sabores y texturas.

La fiebre por este tipo de comida rápida lleva años irrumpiendo con bastante fuerza en Canarias, y también en el resto de España. Y los establecimientos de restauración no son ajenos. Cada vez son más, los restaurantes que tiran de creatividad para ofrecer las mejores hamburguesas de Canarias, que anteriormente estaba considerado como 'fast-food'', pero que en la actualidad ha adquirido la catalogación de gourmet.

El afamado "comedor profesional y abusador de buffets", Joe Burgerchallenge, ha viajado a Gran Canaria, Tenerife y La Palma para visitar distintas hamburgueserías de las islas.

Joe Burgerchallenge con 'La Tremenda' / @Joe Burgerchallenge

Cheddar Street food

En el caso de Gran Canaria, el célebre influencer ha estado en Cheddar Street food, en Arinaga, frente a la misma playa.

“Say cheese frente al mar”. Así define a este local ubicada en la calle Colón.

Como recomendación destaca la hamburguesa La Tremenda. “Con crema de queso acompañado de manzana caramelizada en miel y luego frita, dos generosas porciones de queso Cheddar inglés, crujiente jamón serrano y cebolla crujiente”, describe Joe Burgerchallenge que asegura que entiende las largas colas del local al que también recomienda pedir sus salsas de queso caseras y un batido de oreo.

Enamorado de Gran Canaria

No es la primera vez que Joe Burgerchallenge visita Canarias para realizar alguno de sus retos. Hace seis años estuvo en Gran Canaria y publicó dos vídeos para su cuenta de Youtube titulados "Una semana comiendo (mucho) en Gran Canaria" y "¡¡UN SANDWICH DE UN METRO!! El reto de comida más duro al que me he enfrentado".

Aunque antes estuvo en la inauguración del local de Está Rico Burger, en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

En otras experiencias gastronómicas en las Islas Canarias, una de ellas se sitúa en la isla de La Palma, donde exploré una nueva hamburguesería llamada Saman Foodtruck en San José, en el municipio de Breña Baja. Allí pude deleitarme con algunos de sus platos más irresistibles.

Además, en este Martes de Carnaval, tuve la oportunidad de disfrutar de los deliciosos postres que ofrece la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife. Específicamente, visité 100% Hojaldre, un acogedor local donde los sabores te transportan directamente al obrador, donde se elaboran exquisitos croissants y otros pasteles como los Kruffin con una variedad de rellenos irresistibles. Este encantador establecimiento se encuentra ubicado en la calle Antonio de Lara y Zárate, y puedo afirmar que la experiencia vale mucho la pena.

¿Quién es Joe Burgerchallenge?

Originario de Valencia comparte en sus perfiles fotografías y vídeos donde se le observa consumiendo enormes cantidades de alimentos, porciones XXL que desafían los límites de cualquier persona promedio. Según ha expresado en diversas entrevistas, él es un ferviente admirador de la cultura estadounidense en general y posee la capacidad de comer sin parar. "Un día decidí aprovechar mi habilidad para comer en grandes cantidades y lo divertido que resulta para mí hacerlo frente a una cámara para grabar mis aventuras gastronómicas y compartirlas", ha explicado.

Con una audiencia de 900.000 suscriptores en Youtube y más de 200 millones de visualizaciones, así como más de 400.200 seguidores en Instagram, Joe Burgerchallenge es reconocido por asumir desafíos en los que consume grandes volúmenes de comida. Incluso ha emprendido travesías por Estados Unidos realizando estos desafíos alimenticios. Entre sus proezas se encuentran devorar una paella entera, consumir una Big Mac de 5 kilos, un sándwich de 2,5 kilos o aprovechar al máximo los buffets de pizza.