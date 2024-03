Marisol Izquierdo López: "En Canarias queda un 10% de la pesca que teníamos en los años 60"

Marisol Izquierdo nació en Madrid, pero se siente canaria. Su amor por el fondo marino le hizo hacer las maletas para estudiar en la universidad de la Laguna, y posteriormente cruzó fronteras para afincarse durante cuatro años en Tokio, donde aprendió y experimentó sobre la acuicultura, su pasión. Ha llevado a Canarias a lo más alto con sus estudios, motivo por el que será nombrada el próximo 15 de marzo como Hija Adoptiva por el Cabildo de Gran Canaria.

¿Qué significa para usted recibir este premio?

Para mí es un honor muy grande. Me hizo mucha ilusión cuando me llamó el presidente del cabildo, Antonio Morales. Se me saltaron las lágrimas. Llevo toda una vida aquí, desde los 22 años y parece que no, pero me siento canariona y la verdad es que he dado muchos años por la universidad y ha sido muy bonito el llevar el nombre de Canarias por todas partes. Me siento canaria y ahora más por ser hija adoptiva.

Es Doctora en Ciencias Pesqueras por la Universidad de Tokio. ¿Qué la llevó hasta Asia?

De Madrid primero me vine a Canarias porque quería estudiar ciencias del mar. Empecé a trabajar en el instituto español de escenografía en el área de acuicultura y justamente en esa época Japón era el primer país productor de acuicultura del mundo. A finales de los 80 estaban muy avanzados, invertían muchísimo en investigación y acuicultura. Por eso me fui y fue una experiencia increíble y alucinante.

¿Qué le gustó más de Japón?

La cultura, el respeto que hay a las personas y el amor al mar, es un país que vive para el mar.

¿Qué diferencia a Asia de España, y más concretamente de Gran Canaria?

Bajo el punto de vista de la pesca, quizás empezaría por las cosas en común, y son que tanto España como Japón son grandes consumidores del pescado. Para nosotros y para la gente del sudeste asiático la alimentación del mar es muy importante. Las diferencias, que en acuicultura todavía hay una tecnología muy desarrollada y lo más importante para mí es que esa tecnología ha llegado a los pescadores y sectores más humildes de la población. En Asia las grandes producciones de acuicultura las hacen pescadores e hijos de pescadores que han visto que su nivel de vida ha mejorado después de trabajar en grandes granjas de cultivo en vez de salir al mar durante tanto tiempo para ir a pescar.

Recibió el premio a la mejor tesis doctoral de Canarias y al mejor equipo de investigación de la ULPGC. ¿En qué se basó esa tesis y cómo fue ese equipo de investigación?

La tesis realmente la hice en Japón, pero después la presenté en la universidad de La Laguna. Fue una tesis que estudia los requerimientos nutricionales de los peces, es decir, qué omega-3 necesitan los peces para poder crecer mejor. Esa tesis me permitió en ese momento, finales de los 80, traer una tecnología y conocimiento que había en Japón hasta España y poder aplicarlo a Canarias. A partir de ese momento se empezó a desarrollar la tecnología de producción que existe en Canarias y España.

Marisol Izquierdo, nombrada Hija Adoptiva por el Cabildo de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Siempre supo que se dedicaría al medio marino, o tenía otras opciones cuando tuvo que elegir un camino?

Desde muy joven, desde que tenía 14 años hago buceo, me gustan las actividades subacuáticas y el mar siempre fue mi pasión. Aun habiendo nacido en Madrid, mi ilusión era vivir, trabajar y proteger al mar.

¿Cómo recuerda sus inicios?

Muy divertidos. Siempre me lo he pasado bien. Es verdad que siempre hay momentos duros, momentos en los que te encuentras con dificultades. Pero hay una cosa muy importante que es conformar un buen equipo de trabajo. Conseguir que tus compañeros, tus alumnos se conviertan en tus mejores amigos porque eso crea lazos de por vida y hace que el trabajo, además de interesante, sea divertido y se humanice y eso me parece interesante. Por eso, el premio que recibimos al mejor grupo de investigación y los premios posteriores, como el can de las ciencias, han sido por el equipo de trabajo. Hoy en día es imposible hacer ciencia en solitario, siempre tiene que ser en equipo y se llega mucho más lejos. Lo que soy es gracias a mi equipo de investigación y también a mi familia. A mi marido, que es mi compañero de vida y siempre ha estado a mi lado y a mi madre, mi suegra, que me han ayudado.

Mi objetivo se centra en utilizar a los peces como modelo de estudio para problemas de hueso en humanos

¿Cómo está actualmente el medio marino de archipiélago canario?

Bueno, si me preguntas por la salud del medio marino, como bióloga marina y aficionada al buceo te diré que está enfermo. Los que somos mayores como yo, que llevamos 40 años buceando en Canarias, hemos visto que nos queda un 10% de la pesca que teníamos en los años 60 y necesitamos proteger nuestro medio marino. Se han hecho cosas buenas, se han creado reservas pesqueras y biológicas y esas reservas han funcionado muy bien. Se ha visto que cuando proteges una zona determinada en el mar, produce peces para la pesca y los propios pescadores lo piden. Canarias depende del clima, pero también del mar y es importante que lo cuidemos.

¿Hay jóvenes interesados en la acuicultura?

Sí los hay. Hay muchos jóvenes interesados en el mar, muchos concienciados de que es importante proteger el mar y hay menos, pero los hay, que saben que si nosotros producimos peces en acuicultura vamos a cubrir una necesidad del mercado y vamos a reducir la presión sobre la población pesquera. Si comemos pescado de acuicultura, que además es más sano para el consumidor porque tiene más omega-3 y menos microplásticos, justamente si somos capaces de satisfacer la demanda de pescado mediante la acuicultura haremos menos presión sobre la población natural del mar que se irá recuperando y recuperamos la pesca.

De toda su trayectoria profesional, ¿con qué momento de su vida se quedaría?

Quitando el momento de ser nombrada hija adoptiva, que es muy importante, hace unos años me hicieron un reconocimiento de la sociedad mundial de acuicultura. Fui la segunda mujer en 35 años en conseguir este reconocimiento y fue muy importante. Me hizo ilusión porque estuvo basado en mi trayectoria científica pero también el apoyo que hemos dado en la formación de acuicultura en África.

¿Qué trabajo y/o investigación guarda con más cariño?

Hay tantas… Dentro de las investigaciones más recientes, una de las cosas que hemos descubierto es cómo la alimentación de los padres es capaz de reflejarse en la vida de los hijos, en este caso de peces, a lo largo de toda su vida. Sobre todo la alimentación con omega-3 y grasas. Hay algunos equipos de nutrición humana que trabajan en dietas mediterráneas y en la programación nutricional de cómo lo que hacemos nos va a afectar a lo largo de nuestra vida y generaciones futuras, y el haber visto eso en peces nos permitió descubrir aspectos interesantes que con personas tardas más años.

¿Qué les recomendaría a las chicas que quieran hacer una carrera científica como la tuya?

Les recomendaría que no se pongan techos, que luchen sin límites y luchen por ser lo mejor que puedan ser. Se van a encontrar algunas veces con algún compañero que va a menospreciar su valía solo por ser mujer, pero apoyándose en otros compañeros, familia y amigos, tienen que ser capaces de superar eso y ganar la batalla. Que nadie les coma la confianza, que no pierdan la confianza en sí mismas. Creo que eso es muy importante y así se superan los problemas.

¿Cuál será su próximo objetivo?

Mi próximo objetivo es seguir investigando. Saber más. Me interesa sobre todo el efecto de la alimentación de padres sobre los hijos y el utilizar los peces como modelo de estudio para algunos problemas que hay en el hueso de las personas, como para prevenir enfermedades de hueso en las personas. Acabo de pedir un proyecto europeo para eso.

¿Cree que la vida la ha tratado bien?

Muy bien. La vida me ha dado gente que me ha ayudado mucho. Mis profesores, mi familia, mis amigos, mi marido mis hijos y mis compañeros.

Después de tanto recorrido. ¿Le queda algún sueño por cumplir?

Sí, totalmente. Me gustaría ayudar más en el desarrollo de África. Es un tema pendiente muy importante que tiene la humanidad. África es un continente donde hay poca producción de acuicultura y es donde más se necesita, donde más hambre hay en el mundo. Hay un dato curioso que en el sudeste asiático, indonesia, Vietnam, malasia, había un porcentaje de desnutrido muy alto y en esos países se ha desarrollado la acuicultura y ha bajado la pobreza y el hambre y mi sueño es hacer eso con África.