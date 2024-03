Luis Ventura: «Con el cambio de clima, en Tirajana tendremos que cambiar algunos cultivos»

Iba a preguntarle por la sequía, pero ahora por cómo reciben los agricultores las lluvias que deja la DANA.

Muy contentos, son muy bienvenidas. Con la sequía que tenemos, ahora el escenario cambia un poco porque es un riego uniforme y supone un cambio de temperatura que hace que los cultivos se desarrollen mejor. Pero esto es solo un aperitivo; seguimos con el optimismo de siempre y esperando a que siga lloviendo ahora en abril e incluso mayo o junio.

La balsa del Cabildo en El Sequero de la que se nutre la heredad está a menos de la mitad. ¿Cuáles son los recursos hídricos que tiene la entidad?

Somos 101 herederos y como partícipes de la heredad cada uno tiene su propio depósito de agua y cuando llueve, como tenemos aprovechamientos en el cauce del barranco de Tirajana, llenamos esos depósitos particulares. Además tenemos una galería y un pozo de los cuales nos nutrimos junto al agua que acumulamos del invierno. Como llevamos varios años sin poder acumular agua de lluvia, estamos tirando de la galería y el pozo, pero aún así, aunque son aguas que son fijas, los niveles también han mermado al no correr el barranco. No hemos tenido invierno y se nota la merma en los acuíferos. Tenemos suerte de que sigue emanando agua, pero sin saber hasta cuándo.

Luis Ventura, secretario de la Heredad Principal de Aguas de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. / José Carlos Guerra

¿En qué situación está la cuenca de Las Tirajanas?

Mal, porque no tenemos la misma disponibilidad de agua que teníamos antes y no tenemos la posibilidad de tener aguas regeneradas. Y agua desalada, aunque llegan conducciones a la zona, hay poca y muy cara. Ahora lo que los agricultores estamos haciendo es manteniendo los cultivos frutales sobre los hortícolas. Apenas se están plantando hortícolas, sobre todo la papa, porque consume mucha agua y si tenemos menos hay que darle prioridad a los árboles, la viña, los olivos, los albaricoqueros, los naranjeros, que son los cultivos más habituales aquí y con una mayor vida útil. Podemos hablar de una merma del 60% de agua; falta el agua del invierno pero tenemos acumulada en la galería y el pozo, y lo que hacemos es estirar el chicle esperando a que vengan las lluvias. Junto con la de Tejeda, la cuenca de Las Tirajanas es la más afectada por la sequía.

Y los cultivos que quedan, ¿cómo están?

Teniendo en cuenta que apenas ha llovido en invierno, los cultivos, sobre todo frutales, están sufriendo la merma de acumulación de horas de frío. Los cultivos leñosos necesitan acumular horas de frío por debajo de ocho grados; según qué variedad necesitan 400 horas de frío, o más o menos, aparte de acumular agua en el suelo. Pero no hemos tenido ni una cosa ni otra. ¿Y qué estamos viendo? Que cultivos que aquí se daban muy bien ahora no están produciendo. Por ejemplo, algunas variedades de albaricoque que antes producían, ahora no, o también vemos que ahora se puede cultivar mango en Tunte cuando hace 25 años eso era imposible.

«En Tirajana ya podemos hablar de una merma de agua de en torno al 60% respecto a otros años»

Cultivos trastocados.

Sí. Sobre los albaricoques, Tirajana es el único lugar de Canarias donde se produce y hoy solo la variedad currot temprano está aguantando el cambio de clima. Los frutales están como locos: frutales con fruto, sin hojas o con flores, están completamente desorientados. Hay variedades que estaban en floración y llegó el calor o la calima, no tienen una floración normal, pues no hace efectiva la polinización y la consecuencia es la pérdida de la producción. Y lo mismo está pasando con otros cultivos característicos de Tirajana como son el olivo o el almendro. Al no llover, los árboles no acumulan agua en el suelo, solo le echamos agua por goteo y eso es darle solo un aperitivo. Un árbol que necesite una pluviometría anual de 400 litros por segundo eso ya es historia en Tirajana, porque estamos teniendo datos de pluviometría propios del desierto. Otro problema es que hay un mayor ataque de plagas, porque al haber calor continuo no hay paro invernal de determinadas plagas y eso nos lo hace aún más difícil. Solo deseamos que llueva y no venga más calima.

¿Está en riesgo la agricultura en Tunte?

Tanto como en riesgo, no, me niego a pensar eso. Los canarios hemos tenido que vivir siempre situaciones muy extremas con el clima. Hoy en día tenemos balsas y bombeos, pero antaño también había sequía, quizá no tan largas, pero tenían. Aunque es verdad que la producción era menor. No creo que lleguemos al extremo de tener una agricultura en riesgo porque se están buscando medidas. Pero sí aventuro que en un futuro, con el cambio de clima, en Tirajana vamos a tener que cambiar algunos cultivos; quitar aquellos que requieran más agua e introducir cultivos subtropicales más que de zonas frías. Tendremos que apostar por el mango, la viña o irnos a variedades de albaricoque que más soportan el clima.

¿Se ve cultivando aguacate en Tunte?

Espero que no, pero tenemos que ir buscando otros caminos. De hecho junto con la consejería de Agricultura del Cabildo estamos ensayando con nuevas variedades de albaricoque que necesitan menos horas de frío y las estamos probando para ver cómo se comportan. Estamos buscando variedades que con menos frío sean capaces de producir.

Hace dos semanas el Gobierno canario reunió la Mesa del Agua, que concluyó con la necesidad de flexibilizar el techo de gasto para destinar dinero a la inversión en infraestructuras hídricas. ¿Cómo lo valora?

Lo veo muy positivo. Todo lo que sume a que tengamos agua va a ser muy beneficioso para Tunte y para la isla.Está claro que estamos rodeados de agua y hay medios para que esa agua sea potable, así que es necesario que la pongan a disposición y sobre todo que sea accesible. Todo eso no solo será beneficioso para el sector primario, que es la base de la economía, sino para todo lo demás. Y deben tomarse decisiones ya porque ya vamos tarde. No obstante, sí es verdad que se han realizado muchos trabajos y nosotros en Tunte no nos podemos quejar por infraestructuras; de hecho cuando llegue el agua del Salto de Chira nosotros no tendremos que construir ninguna nueva infraestructura para tener el agua, porque ya las tenemos hechas.

El Cabildo presentó un plan de 151 millones de euros para paliar la sequía que destinará 12 millones a medianías y cumbres antes de verano para mejorar depósitos y redes. ¿Les falta algo?

Aquí se ha trabajado desde hace tiempo. Existe una comunidad de regantes, independientemente de la heredad, que gestiona el agua que viene de la presa de Chira, como la que está en la balsa, y esa agua se distribuye por toda la cuenca. Por otro lado, hemos trabajado con el Consejo insular de Aguas para ver en qué infraestructuras se puede actuar para mejorar la gestión del agua y hacer más óptimo el riego y ahora mismo en lo que estamos es en la mejora de las tuberías y canalizaciones para aprovechar hasta la última gota. La balsa de la que nos nutrimos se construyó hace 16 años y nos ha ayudado mucho. Si no la tuviéramos, a lo mejor estaríamos hablando de unas circunstancias peores de las que estamos.

¿Recurren a agua desalada?

Existen conducciones que llegan hasta aquí, pero de momento no. En zonas como Santa Lucía de Tirajana sí la están utilizando ya. Nosotros hemos optado por recurrir a cultivos más leñosos o la instalación del riego por goteo; buscamos la forma de economizar el agua al máximo. Y eso ha dado como fruto que a día de hoy todavía podamos mantener los cultivos, pero claro debemos pensar que en el futuro si no llueve hay que buscar una alternativa. Mire cómo estamos ahora, cuando hace años el agua de Tirajana iba hasta Las Palmas de Gran Canaria y El Tablero, todo se regaba con agua que salía de La Culata y Risco Blanco.

¿Han realizado algún cálculo del impacto que supone en la economía local haber tenido que quitar algunas producciones?

Ha mermado, sí, pero no disponemos de datos concretos.

