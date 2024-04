El futuro mercado de San Mateo: tres plantas y un coste de 5 millones de euros

El Ayuntamiento de San Mateo ha presentado a la ciudadanía el modelo de idea que tienen para llevar a cabo el nuevo mercado del municipio. Un espacio que contará con tres plantas, siendo la planta media a ras de la plaza la que tenga los puestos de venta, mientras que en la parte inferior estarán las cámaras frigoríficas que utilizarán los vendedores para mantener frescos sus productos, además de una zona de carga y descarga que tenga un acceso directo a la planta de puestos. En esta zona, la idea que se contempla es que tenga vestuarios y una sala polivalente que se utilice para actos.

En la planta alta, la intención del grupo de gobierno es que haya una terraza con cafetería en la que los visitantes puedan consumir lo que hayan comprado en el mercado y posea vistas al municipio, además de albergar, al igual que en la parte inferior de la nave, actos. El coste de este proyecto será de cinco millones de euros y estará cofinanciada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, y la propia aportación del consistorio local.

Un plazo de 18 o 24 meses

Según Gustavo Sánchez, segundo teniente de alcalde y concejal de Sector Primario y Mercados del Ayuntamiento de San Mateo, el plazo de las obras está entre los 18 y los 24 meses. "Mi previsión más optimista es que pueda comenzar a finales de año, y si no a principios del 2025", apunta. En cuanto al mercado que está ahora mismo disponible, seguirá su curso actual mientras las obras estén realizándose. "No contemplamos parar nuestro mercado porque hablamos de naves diferentes, que aunque estén al lado, no va a suponer un impedimento", aclara Sánchez. Este mercado, según Gustavo Sánchez, se adecua perfectamente al municipio. "La zona interior la contemplamos de madera con los cimientos en acero corten, y hemos eliminado el cristal que había sugerido el anterior grupo de gobierno por el costoso mantenimiento", explica.

Futuro mercado de San Mateo / LP/DLP

La principal idea del consistorio es adecuar la nave en la que está ahora mismo el mercado para futuras ferias, como podría ser la del queso o la del vino entre otras, convirtiendo a San Mateo en un revulsivo y en el motor económico de medianías. Sin embargo, esta presentación tan solo es el comienzo del proyecto, pues desde el Ayuntamiento aseguran que habrá un proceso de participación ciudadana para que sean los propios vecinos los que den las ideas principales.

