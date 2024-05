Obras Públicas planifica mejoras en todas las carreteras que conducen a Santa Brígida

Las aglomeraciones de tráfico en la carretera del Centro a su paso por los municipios de Santa Brígida y San Mateo se intentarán reducir con mejoras puntuales en la propia GC-15 y en todas las vías que conducen al casco urbano satauteño por rutas alternativas desde Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

En concreto, según informó este jueves el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, ya están en marcha o en fase de planificación las actuaciones en las carreteras de Las Meleguinas (GC-320), Los Olivos (GC-321), San Lorenzo (GC-308), Almatriche-La Calzada (GC-310), Tafira (GC-111) o La Atalaya (GC-80).

El objetivo es que los conductores que se desplacen al centro de la isla desde distintos puntos de la capital o de Telde no utilicen exclusivamente la circunvalación (GC-3) y luego la carretera GC-15, sino otras vías que pueden resultar más directas aunque no tan rápidas, como por ejemplo las que recorren el barranco del Guiniguada desde los barrios de Almatriche o San Lorenzo. «La mayoría de la gente, de forma inconsciente, coge la carretera más rápida, sobre todo los fines de semana cuando va a los pueblos del centro a ferias o fiestas, pero no podemos hacer un destrozo en el paisaje por los atascos en momentos puntuales.

También se pretende actuar en la intersección de la GC-15 con la GC-80, donde se producen aglomeraciones en horas punta porque los vehículos que giran a la izquierda para dirigirse a la localidad de La Atalaya mantienen bloqueado el único carril mientras vengan coches de frente. La GC-15 es uno de los corredores de la red viaria insular con más carga de tráfico, una intensidad media diaria de más de 20.000 vehículos, lo que genera retenciones casi permanentes.

Augusto Hidalgo ya adelantó algunas de estas actuaciones en el Pleno del Cabildo del pasado lunes, cuando se aprobó por unanimidad una moción del Partido Popular para que se ejecuten obras de mejora que ya están previstas en la última revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) y también en el Plan Territorial Especial del Corredor de Acceso Transversal al Interior: mejora de la accesibilidad entre Santa Brígida y San Mateo (PTE-19), aprobado en noviembre de 2010.

De acuerdo con los ayuntamientos de ambos municipios, recordó Hidalgo, los sucesivos gobiernos autonómicos y del Cabildo han descartado los proyectos de la Variante de Santa Brígida y de la circunvalación al casco de San Mateo por su alto impacto medioambiental y paisajístico.

En el caso de Santa Brígida también por motivos económicos, pues los diseños de túneles y viaductos para alejar los coches del pueblo amenazaban con acabar con la actividad comercial y lúdica en las calles de su casco urbano.

«Todas las actuaciones que se hagan en la GC-15 tendrán que realizarse con el beneplácito de los ayuntamientos de Santa Brígida, San Mateo e incluso el de Las Palmas de Gran Canaria, pues como ya se estudió en el PTE-19 pueden tener un impacto medioambiental importante», explicó el consejero de Obras Públicas, quien sostuvo que «cualquier ensanche o mejora de curvas supone talar árboles o invadir zonas verdes, por lo que se intenta que sean muy medidas, que tengan más que ver con la conservación que con obras propiamente dichas».

Aparte de las expropiaciones de terrenos o inmuebles, que implican un alto coste para las arcas públicas, un problema añadido es que algunos tramos en las cercanías del pueblo de San Brígida o en Tafira ya han sido municipalizados. En esos casos, el Cabildo no puede intervenir, pero sí colaborar con subvenciones, como ocurre actualmente con la rotonda de acceso al casco satauteño.

