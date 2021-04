CC y Podemos tachan de irresponsable al Cabildo por disolver la Mesa Insular

Los enfrentamientos entre Coalición Canaria (CC) y el Cabildo de Lanzarote se reanudaron ayer con las críticas de los nacionalistas a la gestión de la presidenta de la corporación insular, María Dolores Corujo, con la Mesa Insular para el seguimiento del covid-19. Si hace dos semanas, los tres ayuntamientos gobernados por la formación nacionalista - Haría, Teguise y Tinajo- decidieron que abrirían sus instalaciones deportivas al público después de que Lanzarote pasara de la fase de alerta tres a la fase dos, ahora es el cierre del citado órgano lo que vuelve a ser motivo de crítica por CC. Actitud irresponsable, falta de diálogo o partidismo son as acusaciones vertidas por los nacionalistas.

C C no ha sido el único partido crítico. Podemos, aunque con matices respecto a los nacionalistas, tachó de “máxima irresponsabilidad” la disolución de la Mesa Insular, que ha coordinado la respuesta de las instituciones de Lanzarote ante la pandemia de la Covid-19. “No son capaces de estar a la altura ni con 20.000 personas en el paro”, argumentó la portavoz del partido en el Cabildo, Myriam Barros. Desde la formación morada afirman que este órgano “saltó por los aires tras un cruce de acusaciones que responde una vez más al teatro partidista al que nos tienen acostumbradas los dos partidos que llevan gobernando la isla los últimos años”.

De hecho, de nada parece haber valido el comunicado de Corujo tras la decisión de suspender la actividad de la Mesa Insular, en la que agradecía a los ayuntamientos su compromiso durante la gestión de la pandemia. Pero después del agradecimiento, la bomba que ha molestado a los nacionalistas: “En estos momentos, sin embargo, las decisiones ya no se están adoptado en el seno del órgano de coordinación y parece que hay quienes han puesto por encima de las decisiones comunes las consignas de su partido, rompiendo de manera unilateral la unidad de acción. Ante ese escenario, parece adecuado que la colaboración se gestione de manera bilateral en cada una de las situaciones concretas”, dijo la presidenta.

Por ello, CC considera que Corujo ha actuado de forma totalmente irresponsable al romper la Mesa Insular, basándose en una falsa deslealtad de los ayuntamientos de Coalición Canaria, que no han hecho sino cumplir escrupulosamente con la normativa establecida po la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para la Fase 2, en la que se encuentran Lanzarote y La Graciosa. “Podrá venderlo como quiera, pero lo cierto es que nosotros jamás hemos sido desleales a un órgano que estaba aportando mucho en esta situación tan complicada que estamos viviendo”, manifestó la secretaria insular de CC, Migdalia Machín.

De este modo, tras aclarar que Corujo “pretendía imponernos que nos saltáramos las directrices sanitarias”, añade que “aun conscientes de las consecuencias de no aceptar sus antojos, decidimos respetar lo que marca Sanidad y no doblegarnos a los caprichos políticos de la presidenta del Cabildo”, que debía haber buscado el consenso con los ayuntamientos.

Los nacionalistas acusan a la socialista de aplicar un doble rasero, e insisten en que, si alguien ha usado este órgano como arma política en vez de como herramienta de apoyo y coordinación institucional, ha sido precisamente la presidenta cabildicia. “No es normal que si son los ayuntamientos del PSOE los que se saltan los criterios de la Mesa insular abriendo los centros socioculturales no pase nada y si son los de CC los que deciden abrir al público las instalaciones deportivas atendiendo siempre a las normas sanitarias y garantizando la seguridad, se decida romper este órgano y nos acuse de deslealtad”, dice Machín.