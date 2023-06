Olivia Duque (CC) se ha convertido en la primera mujer en la historia de Teguise en alcanzar la Alcaldía. Lo ha hecho con el apoyo de los siete concejales nacionalistas, los tres del PP y el único edil de Vox.

La formación de ultraderecha ha sido clave para que Duque ostente el bastón de mando del Ayuntamiento de Teguise tras las elecciones municipales del 28M, al no prosperar el acuerdo con el único concejal de Nueva Canarias, el partido con el que nacionalistas (perdedores de las elecciones tras el triunfo del PSOE) y populares pretendían sellar el pacto en Teguise.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha dejado claro que los nacionalistas no han firmado ningún acuerdo con Vox, por lo que no tendrá responsabilidades de gobierno en Teguise. De ahí que, por ahora, Duque gobierne en minoría en Teguise al contar su equipo de gobierno con diez de los once concejales que se requieren para la mayoría absoluta. La estrategia de Vox ha estado encaminada a impedir que el PSOE llegue a la alcaldía, pese a haber ganado en Teguise.

Los concejales de CC en Teguise que han tomado hoy posesión de su cargo son: Olivia Duque, María Mar Boronat, Eugenio Robayna, Carlos Cejudo, Miriam Jorge, Francisco Javier Díaz y Ana Nereida González. En representación del PP lo han hecho: Rita Hernández Callero, María de las Nieves Martínez y Alejandro Miguel Ramírez.

En la oposición están los ocho concejales del PSOE: Marcos Bergaz, Jenifer Galán, Benito Ramón Rodríguez, Judith Fontes, Tanaisú Reyes, Ángela Cañaveras, David Asorey y Sabina Inmaculada Vizcaíno. El concejal de NC, Fernando Jiménez; el único representante de Primero Teguise, Jonás Álvarez; y el concejal de Vox, Ginés González. La oposición en Teguise tiene mayoría (11) frente al equipo de gobierno (10).

Los proyectos de un gobierno en minoría

Olivia Duque ha relevado en la Alcaldía de Teguise al nacionalista Oswaldo Betancort (presidente electo del Cabildo de Lanzarote), quien estuvo doce años al frente del Ayuntamiento, ocho de ellos con mayoría absoluta.

Durante la campaña electoral Duque dejó claro que “no dejaré de exigir, ni de ser la Olivia de siempre. La Olivia que cree con firmeza que Coalición Canaria es la llave del progreso en Teguise”. Por delante pone la consigna del equipo y de su partido: saber estar y escuchar. “No tenemos miedo a los retos, soy una mujer a la que le motiva la dificultad, que se crece en la adversidad. CC tiene capacidad y experiencia para quedarse en el gobierno y avanzar desde una gobernanza en femenino con un equipo renovado y con una formación política de presente y futuro”, aseguró entonces.

El nuevo grupo de gobierno, si consigue mantenerse en minoría en el poder, tiene por delante continuar exigiendo al Gobierno de Canarias la construcción de la residencia de mayores en Tahíche y el desarrollo de seis bolsas de suelo que Teguise ha cedido para viviendas sociales en el municipio.

En relación a La Graciosa, una de las prioridades es la instalación de la nueva tubería que lleva el agua potable a la octava isla y que Teguise exige desde hace años.

Por otro lado, aboga porque el ocio y la cultura lleguen a todo el municipio y hacer los centros socioculturales más inclusivos y accesibles.

Además, seguirá reclamando al Gobierno de Canarias la construcción del nuevo colegio de Costa Teguise y se creará la Concejalía del Paisaje para fomentar el activismo medioambiental y promover ayudas a la rehabilitación de fachadas de edificios.

Así votaron los vecinos de Teguise en las elecciones municipales en cada barrio y cada calle

Resultados elecciones 28M en Canarias

Aquí puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: