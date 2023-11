El mes de noviembre llega repleto de una rica diversidad cultural programada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Es el mes del cine, la fotografía y la danza con el Festival Veintinueve Trece, la fusión de fotografía y artes visuales, la Muestra de Cine de Lanzarote y Traslación, un festival de danza en espacios no convencionales, entre otras, son celebraciones culturales que prometen grandes experiencias para los amantes del arte y la creatividad.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, invita a «a todas las personas residentes y visitantes a sumergirse en la riqueza artística y disfrutar de una diversidad que refleja el ingenio y la pasión de nuestros artistas locales e internacionales». Una programación que se puede consultar, además de adquirir las entradas en el sitio oficial del área de Cultura del Cabildo www.culturalanzarote.com.

Veintinueve Trece

Desde el 6 al 12 de noviembre, Veintinueve Trece será el epicentro del arte visual con el comienzo de la 8ª edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales de Lanzarote que trae una semana repleta de actividades dedicadas a la fotografía y las artes visuales. Este evento se distingue por otorgar reconocimiento a individuos o colectivos cuyo impacto y trayectoria hayan enriquecido y enaltecido la cultura en el campo de las fotografías.

Muestra de cine

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre, se celebrará la Muestra de Cine de Lanzarote, que tiene a la emigración como tema principal de este año. El evento se sumerge en esta edición en la historia migratoria con más de 30 películas procedentes de distintas partes del mundo. Además de la sección oficial, se desarrollará la Sección Oficial, la sección canaria Cruce de Caminos y las tradicionales Pateadas, ofreciendo una mirada enriquecedora sobre este fenómeno desde múltiples perspectivas.

Festival Traslación

Hasta el 11 de noviembre está teniendo lugar el Festival Traslación que convierte Lanzarote en un escenario vivo para la danza contemporánea. Este festival, celebra la danza en espacios no convencionales, conectando el arte del movimiento con la impresionante belleza de la Isla. La muestra de danza contemporánea e improvisación ofrecerá una experiencia única, llevando la danza a ubicaciones inesperadas y mostrando cómo el arte puede fusionarse con la majestuosidad natural de la isla, ofreciendo un viaje excepcional a través del movimiento y la expresión.

Teatro

En el panorama teatral, el teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero es escenario de espectáculos internacionales como el aclamado ballet clásico El Cascanueces el 11 de noviembre, presentado por la International Ballet Company. Pasión Vega llevará su nuevo trabajo, Lorca Sonoro, al Auditorio de Jameos del Agua el 12 de noviembre, ofreciendo un recorrido musical por la obra del poeta Federico García Lorca. Por su parte, la compañía Actúa Teatro presenta Bang Bang! y somos historia el 17 de noviembre, una comedia llena de personajes absurdos y humor crítico en el teatro El Salinero. El grupo SomoS Teatro trae Biografía al escenario del El Almacén el 18 de noviembre, una emotiva tragicomedia unipersonal interpretada por Luismi Junquera.

Además, para la audiencia más joven, la Compañía Entropías Imposibles Teatro ofrece el teatro para bebés Alisia el 25 de noviembre, una experiencia multidisciplinar recomendada para niños de 3 meses a tres años, donde se combinan elementos como música en vivo, teatro de objetos, luces, sombras y mucho más, sumergiendo al espectador en un entorno inmersivo y sensorial.

Música

La escena musical de Lanzarote se ilumina con una variada selección de conciertos. El teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero acoge el sábado 18 de noviembre el espectáculo sinfónico El ocaso de los dioses, a cargo de la orquesta Lanzarote Ensemble, uniendo a Richard Wagner, con el estreno de Concierto para piano nº 1 del compositor lanzaroteño Ernesto Alemán.

El cierre del mes en el mismo escenario, el jueves 30 de noviembre, estará a cargo de la superestrella del pop latino Natalia Jiménez, en su gira Antología 20 años Tour, celebrando dos décadas de éxitos musicales, tanto de su trayectoria con La Quinta Estación como en su carrera en solitario.

Literatura

Jesús Marchamalo, afamado escritor y figura destacada en radio, televisión y prensa escrita, será el destacado invitado del Festival de Literatura de Lanzarote el martes 14 de noviembre a las 19.30 horas en el Islote de la Fermina, llevando consigo una perspectiva enriquecedora y consolidando el evento como una cita imprescindible para los amantes de la literatura en la región.

Exposiciones

Las exposiciones actuales abarcan una amplia gama de estilos y enfoques. En Duelos en La Casona de Femés, la comisaria Guacimara Hernández reúne obras de artistas locales que realizan un estudio sobre la muerte. Mientras tanto, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife, Rafael Arocha cautiva con su muestra The Boss is Here, una inmersión en las dinámicas de la sociedad capitalista.

En El Almacén, se encuentran exposiciones tan diversas como Una cuenta atrás, de Víctor G. Moreno, explorando el frenesí del mundo contemporáneo, y Metamorfosis de coordenadas, de Bárbara Müller, una instalación poética que juega con las coordenadas geográficas. Asimismo, Resonancias del otro yo, presenta el resultado de un taller de producción escénica. Además, Caminante nocturno, de Juan Méndez en La Casa Amarilla destaca fascinantes fotografías del Archipiélago Canario y la Patagonia argentina. Finalmente, en el Centro Socio-Cultural Inocencia Páez de La Graciosa, se inaugura este viernes la exposición Lanzarote y La Graciosa desde otra perspectiva, con obras de Gustavo Medina.