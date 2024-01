Primero Teguise hace balance de los primeros meses de legislatura y del comienzo del nuevo año 2024 y, en palabras de su portavoz, Jonás Álvarez, “es tan desilusionante el final de año, como el comienzo del nuevo, pues el municipio sigue en estado de abandono, sufriendo la dejadez del actual grupo de gobierno”

“Seguimos sin plan cultural, que debería estar en activo desde octubre; canchas deportivas en estado lamentable, parques infantiles que siguen sufriendo la dejadez, los centros socioculturales e infraestructuras públicas ofreciendo imagen de abandono; parques y jardines que siguen dando la misma apariencia, y es que nuestro municipio sigue sin retomar el vuelo en gestión e imagen como uno de los municipio más importantes de Canarias”, afirma Álvarez.

"Incapaces de gestionar las demandas de los vecinos"

Y es que desde Primero Teguise se denuncia que no se está dando solución a los problemas del municipio, ya que "tanto CC, PP y Vox no son capaces de gestionar las demandas de los propios vecinos y sólo se actúa a razón del trabajo y denuncias de la oposición, a quienes, en imnumerables ocasiones, se dirigen los vecinos para hacer llegar sus quejas".

Desde el comienzo de la legislatura, hemos venido escuchando por parte de los concejales del grupo de gobierno lo mismo: “estamos en ello”; pero lo cierto es que ya han pasado seis meses y no es que no se hayan visto mejoras, es que los problemas han aumentado sin ver solución alguna. “Se parchea y no se avanza, no se mejora”, se afirma desde la formación municipalista.

“Nuestro municipio sigue sumido en la dejadez por la falta de la focalización en la gestión de Teguise y en trazar un rumbo para el mismo. Y es que la inoperancia, la soberbia y la inacción es la tónica que domina este comienzo de año”, concluye Jonás Álvarez.