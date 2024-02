De la choza viral a las camas compartidas por 19 euros en Lanzarote: “Literas en malas condiciones. Para huir, absolutamente”

El alquiler vacacional en Lanzarote sigue dejando imágenes y comentarios para la polémica, a tenor de las fotografías de los anuncios y las reseñas existentes en la plataforma Airbnb de clientes que, supuestamente, se han alojado en esos establecimientos.

A las casetas de campaña en la azotea de una vivienda en el barrio de Titerroy, en un local que albergó con anterioridad una conocida tienda de muebles en la barriada de La Vega, ambos en Arrecife, y la choza con váter y cocina al aire libre en el municipio de Haría, se suma ahora el alojamiento que se publicita en Airbnb como “Cama habitación MIXTA 3” en una casa en Arrecife.

Quedarse en una de las camas de las tres literas dobles en una habitación sin apenas espacio entre las mismas cuesta 19 euros la noche, tal y como se puede ver en el anuncio de la citada plataforma.

El dormitorio donde se hacinan tres literas en una casa de Arrecife. / C. P. L.

“Disfruta de la sencillez de este alojamiento tranquilo y céntrico”, se puede leer en la oferta vacacional como reclamo para realizar la reserva. Se añaden datos del espacio: “Es habitación con cinco camas. Habitación compartida mixta. Hay armarios. No taquillas. Hay cómodas y cajoneras… Perchas, espejo y cada cama tiene su lamparita correspondiente”.

Los huéspedes disponen además de dos baños y cocina como zonas comunes, además de zona para trabajar, televisión, wiffi, aparcamiento gratuito en las instalaciones y cámaras de seguridad en la propiedad.

La ubicación exacta de esta vivienda cuyo anfitrión ofrece con el nombre de “Urban Hostel And Coworking”, no se facilita hasta que se realice la reserva. Al hacer zoom en el mapa, se observa que el radio de ubicación de la vivienda es Titerroy, en la zona donde se ubicaban las tiendas de campaña en la azotea.

La ubicación exacta del alojamiento con las tres literas en una habitación de Arrecife se facilitará una vez hecha la reserva. / Airbnb

El anfitrión se define como una “persona simpática y amable" que le gusta la aventura y los paseos en bici, además de "disfrutar del sol y de la playa y conocer gente nueva".

Airbnb

Las reseñas

Hasta este domingo un total de 38 personas habían dejado su reseña sobre el alojamiento con valoraciones para todos los gustos.

Una de las más recientes, hace dos semanas, es la de Eric (Francia), quien desde luego, no deja en buen lugar el establecimiento: “'Comerciantes duermen', a evitar. Literas en malas condiciones. Nadie en el lugar para recibir a los viajeros. La instalación eléctrica no cumple con las normas. No hay dispositivos de seguridad. Ausencia de persianas en algunas ventanas del dormitorio. La ducha de la planta baja inutilizable. Presencia de campistas en la terraza. Para huir, absolutamente, este tipo de alojamiento no tiene lugar en AIRBNB”.

Comentarios de algunos de los huéspedes de la vivienda con tres literas hacinadas en una habitación. / Airbnb

Otro de los huéspedes, Martijn (Utrecht, Países Bajos) indica lo siguiente: “Fácil de llegar a la llave. Entonces no está claro cuál es tu alojamiento dentro del hostel. No hay recepción presente”.

En el caso de otros clientes, la experiencia fue mejor. Como la de Miguel (España), para quien “el lugar coincidía con lo descrito, todo correcto. Muchas gracias”. También fue agradable para Pedro (España). Según él, “me he sentido como en casa, un lugar acogedor, limpio y muy recomendable. Repetiría sin duda!”.

Por su parte, Pablo (Halle, Saale, Alemania), opina que “estaba bien. Totalmente bien por el precio”.

"Cámaras de seguridad que atentan contra la privacidad"

Juri (Turín, Italia) dice que “el albergue está detrás de la estación de autobuses en una zona tranquila, pero junto al centro. Además de sus habitaciones interiores, está equipada con un espacio exterior utilizado como toldo para acampar. (...) Gran relación calidad-precio. Relación con los demás habitantes de los dormitorios relajados, tranquilos y equilibrados. (...) En general, recomendamos un poco para todos”.

Varios alojados, como Consuelo (España), se quejan de que hay cámaras de seguridad en las habitaciones, lo que en su opinión, “atenta contra la privacidad del cliente”.