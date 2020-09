El nuevo plan dotará a las Alcaravaneras de socorristas profesionales en verano

Las Canteras, El Confital y La Laja disponen de 20 personas, que se encargan de la seguridad de los bañistas durante el verano, una cifra que se incrementará a 36 (casi el doble) cuando se adjudique el nuevo contrato, que añadirá a esas tres playas La Puntilla de San Cristóbal y las piscinas de La Laja. Las Canteras tiene ahora 14 profesionales de salvamento, una cifra que aumentará hasta 18.

El actual contrato venció en octubre de 2017 y se ha ido prorrogando desde entonces. Desde Ciudad de Mar atribuyen el retraso en la licitación del nuevo pliego a la necesidad de adaptar los servicios actuales a las nuevas exigencias del decreto del Gobierno canario aprobado en agosto de 2018, que obliga a los municipios a establecer planes de seguridad y salvamento en todas las playas. Ello obligará a aumentar el número de socorristas y otros efectivos de emergencias, ampliar el número de horas de servicio y también los servicios en las playas que ahora no se cubren de manera correcta.

El decreto establece también que los servicios de vigilancia tienen que ser cubiertos por profesionales. El presupuesto del nuevo contrato de seguridad y salvamento de playas, que está previsto que salga a concurso en cuanto se aprueben los planes de seguridad de cada una de las playas, requerirá incrementar en un 120% el presupuesto actual. Pasará, según las fuentes, de 1,43 a 3,16 millones para un periodo de cuatro años, un poco más del doble. Así, se pasa de un coste anual de 359.000 euros a unos 805.000 euros. El 73% de esta cantidad irá a personal y el resto a medios materiales y funcionamiento.

Los usuarios de Las Alcaravaneras reclaman desde hace años que el servicio, que ahora realizan los fines de semana estivales los voluntarios de Protección Civil, se prolongue durante todo el año.

La playa sólo tiene vigilancia los fines de semana. Y a veces ni eso, según los bañistas, que aseguran que el primer fin de semana de julio no vino nadie. Ayer, el centro donde acuden los cinco efectivos de Protección Civil, estaba cerrado a cal canto. "Aquí sólo vienen sábado, domingo y fes tivos durante el verano. Ya me gustaría que estuvieran todos los días como antes. Es una playa tranquila, pero hay muchos niños y cualquier despiste basta, aunque yo soy el primero que me tiro al agua si ocurre una desgracia", asegura José Manuel Rodríguez, quien advierte de que los niños son muy imprudentes.

Cuatro efectivos de la Cruz Roja prestan servicio en La Laja todos los días de 10:30 a 18:30 de la tarde, entre julio y septiembre, con una moto náutica. Uno de ellos vigila en el sur de la playa, dos están apostados en la parte norte, junto al torreón de La laja, y el cuarto patrulla a lo largo de la playa. Los usuarios creen que el operativo es insuficiente y demandan que se extienda durante todo el año, por la zona peligrosa. Tras reconocer que son los bañistas los primeros que tienen que ser conscientes de que es una playa peligrosa y ser más prudentes, Marifé Alegre y José González creen que debería haber más socorristas. "Los rescatadores siempre están ahí pendientes, hacen bien su trabajo, pero faltan más socorristas en la otra punta porque esta playa es muy grande y para ahogarse solo se necesitan dos minutos", advierte Sabrina.