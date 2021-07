El Ayuntamiento defiende las bases para elegir al gerente de la agencia local de energía

Según fuentes municipales consultadas por este periódico, el informe de la interventora municipal no declara nula la elección del gerente, sino que señaló que no son preceptivos algunos aspectos que pueden incidir en causa de nulidad del procedimiento. Sobre las denuncias de la oposición en el Ayuntamiento capitalino, quienes lamentaron que la concejala Belén Hidalgo, de Unidas Podemos, tiene intención de seleccionar al nuevo encargado de gestionar la oficina municipal "a dedo", las mismas fuentes han matizado que su intención "en todo momento" ha sido la de incluir un órgano evaluador, pero que se decidió prescindir de él "ya que es lo que dicta el propio reglamento". En cualquier caso, han negado que sea la presidenta de la ALGE quien decida el nombramiento en solitario, sino que habrá un "órgano asesor formado por técnicos del Consistorio".

El Coagc anuncia su decisión de abandonar la agencia local por su falta de actividad

Además, los candidatos tendrán que pasar una prueba de méritos y otra que consistirá en una exposición, lo que "obedece a un procedimiento que es el habitual dentro del Ayuntamiento en la elección de gerentes de los organismos municipales". Desde el Ayuntamiento han insistido en que la designación del nuevo gerente "atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad", y que el procedimiento gozará de las máximas garantías de concurrencia y publicidad. Asimismo, han sostenido que, durante la elaboración de estas bases, se trató de ser "lo más justo e imparcial posible" y siempre dentro de la legalidad vigente. De esta forma, el documento con los preceptos para la selección del nuevo gerente de la ALGE fue aprobado por el consejo rector la semana pasada gracias a los votos favorables de los miembros del Tripartito, y con la negativa en bloque de la oposición -PP, CC-UxGC y Ciudadanos-. El concurso del nuevo cargo directivo de la oficina municipal saldrá según los plazos establecidos y se publicará en el BOP y los canales oficiales del Consistorio capitalino en su debido momento, así como en la web corporativa del organismo.

El Coagc abandona el consejo rector

Por su parte, en la última reunión del consejo rector de la ALGE, celebrada la semana pasada, el representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (Coagc), Ramón Cruz, anunció su decisión de abandonar el órgano municipal. Según el decano de la entidad colegial, Vicente Boissier, la determinación de su delegado en la agencia local viene motivada por la escasa actividad que se desarrolla en ella y que su presencia "no aportaba nada particular" a las resoluciones que se adoptaban en el seno del organismo público, que son cuestiones relacionadas con lo laboral o lo jurídico prácticamente en su totalidad, sin que se pongan sobre la mesa proyectos.

El Consistorio garantiza la concurrencia y publicidad en el procedimiento

"No queremos perder el tiempo en temas que no tienen que ver con iniciativas en materia de energía, y mientras eso no cambie, nos dedicaremos a otra cosa", ha apuntado este martes Boissier, quien también ha lamentado que, de los 600.000 euros que tenía presupuestado para el pasado año, solo se hubieran invertido alrededor de 10.000 euros en un "proyecto pobre". Y, aunque cree fundamental la labor que podría desempeñar la Agencia Local Gestora de la Energía, ha puntualizado que sería necesario "reinventarla" para convertirla en una "herramienta útil y propositiva" en la que ellos mismos puedan "aportar con criterio y profesionalidad".

Desde que se creara en la época de Jerónimo Saavedra como alcalde, el Coagc ha estado presente en la agencia desde el año 2015, y su representante siempre ha sido Ramón Cruz. Pese a que en su propia web, la ALGE define como su principal objetivo el de "favorecer el desarrollo e implantación de un modelo energético más sostenible desde el ámbito local", desde la institución colegial opina que, en estos momentos, "no está funcionando". Aun así, Boissier ha asegurado que a la entidad que dirige le interesa "muchísimo" las cuestiones energéticas para la ciudad, sobre todo con la llegada de los fondos europeos para esta materia, y que volverán "cuando se hable de ideas y actividades".