Algas contra la huella de carbono en el muelle de Santa Catalina

La dársena de Santa Catalina tiene nuevas vecinas acuáticas. Fimar, la Feria Internacional del Mar, arrancó este viernes su 11º edición en el muelle de cruceros de Las Palmas de Gran Canaria con un proyecto piloto. El Banco Español de Algas (BEA) y la Autoridad Portuaria de Las Palmas han puesto en marcha una experiencia pionera a nivel nacional que permitirá crear campos de algas en recintos portuarios mediante acuicultura. El objetivo de esta iniciativa será contrarrestar la huella de carbono que generan los puertos mediante la captación de CO2.

«Las zonas portuarias generan una gran huella de carbono», apunta Carlos Almeida, oceanógrafo. Una actividad industrial y comercial que contribuye así a la emergencia climática que vive el planeta, de ahí que se estén buscando alternativas para contrarrestar esta situación. «Esta será una experiencia piloto, casi podría decirse que a nivel mundial», precisa el científico, «pero la idea será exportarla fuera, a otros puertos». Los técnicos del BEA han instalado así esta granja experimental de algas en un pantalán flotante junto al muelle de Santa Catalina. En total, 150 metros cuadrados de lámina de agua para cultivar semillas de ulva rigida, un tipo de alga verde que se da de manera natural en las aguas de las Islas.

Fimar arranca así tres días de feria con un intenso programa y 56 expositores de empresas e instituciones. Exhibiciones deportivas, paseos en el buques de acción marítima (BAM) de la Armada o en una embarcación Glass bottom a través de las dársenas del Puerto conforman algunas de las actividades para toda la familia disponibles este fin de semana en la feria del mar. Una cita «consolidada», tal y como señalaron las autoridades presentes en la inauguración, que cuenta además en esta ocasión con una veintena de charlas que van desde la náutica, los microplásticos, al potencial turístico del buceo con tiburones.

«La biomasa que se obtenga de los cultivos de algas podrá ser aprovechada para su uso», indica Almeida

«Hemos querido centrar esta edición en la importancia que tiene el cultivo de algas en las zonas portuarias con un proyecto innovador para la captación de CO2», señaló a los medios el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, en el acto de inauguración de la feria. El oceanógrafo Carlos Almeida fue el encargado de presentar ante el público -dentro del ciclo de charlas- el proyecto Algarden. «En principio estaremos hasta 2023, pero no hay un tiempo determinado para ver la evolución del cultivo», subraya.

En principio, las esporas de este tipo de alga tardan unas dos o tres semanas en germinar y de uno a dos meses en cosechar. En este caso, han escogido la ulva rigida, primero por estar ya adaptada a las aguas canarias, y segundo por ser «robusta, es capaz de soportar grandes corrientes, además crece bien y tiene bastantes usos, también alimentarios».

En este sentido, Almeida resaltó que la idea será aprovechar para otros usos complementarios. «La biomasa que se saque de estos cultivos puede hacer que ciertas empresas se interesen para su aprovechamiento y comercialización», indica el oceanógrafo. Incluida la alimentación humana.

«Se hace necesario poner en marcha mecanismos encaminados a aprovechar y proteger el ecosistema marino», señaló el presidente del Cabildo, Antonio Morales minutos antes del toque de campana que daba inicio a la feria. La institución insular tiene en marcha una propuesta «de innovación tecnológica» centrada en la acuicultura; una iniciativa que también está presente entre los stands de Fimar. «La economía azul trata de eso, desarrollar políticas en el ámbito de la economía circular», apuntó Morales.

Precisamente, uno de los proyectos que tiene en marcha el Instituto EcoAqua -dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria- aprovecha la economía circular para generar productos con valor añadido. Los hollejos resultantes del prensado de uvas para hacer vino o los dátiles que caen de las palmeras que están en calles y parques pueden tener una segunda vida. En este caso, pienso para peces. «Se trata de dar una nueva utilidad a una materia prima que normalmente acaba en la basura», indica Álvaro de la Llave, oceanógrafo, «ahora estamos probando con los restos del pozo del café».

«Hay microplásticos tan pequeños que no se ven», apunta Salas mientras invita a mirar por el microscopio

La labor divulgativa es uno de los puntos fuertes de Fimar. De ahí que entidades públicas como la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) o distintos organismos integrados en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC cuenten con stands dentro de la muestra. «Los microplásticos son un problema para el 78% de los pescados en Canarias», señala Laura Salas Collado, también del Instituto EcoAqua, «la mayoría provenientes de fibras textiles». De ahí la labor de concienciación que están llevando a cabo, especialmente entre los más pequeños -este viernes acudieron varios grupos escolares-.

«Algunos microplásticos son tan pequeños que no se ven a simple vista», apunta Salas mientras invita a los más curiosos a mirar por el microscopio, «se han encontrado en el zooplancton, que es la base alimentaria de muchas especies». De hecho, científicos de la ULPGC dieron a conocer este viernes el hallazgo de una mascarilla y otros plásticos en el interior de un ejemplar de delfín común que varó en la costa de Tenerife el pasado marzo. «El problema ya no son solo los plásticos, son también los químicos que absorben», añade la científica, no sin antes recalcar la cantidad de CO2 y gases contaminantes que eliminan los océanos; «la gente no se da cuenta de la importancia que tienen», una realidad que están dando a conocer en Fimar estos días.

Otro de los puntos fuertes de esta edición de Fimar será la importancia del desarrollo de los deportes de deslizamientos. Los municipios de Gáldar y Santa Lucía, por ejemplo, han acudido a la feria como referentes en la práctica del surf o el windsurf, entre otras modalidades. Este sábado habrá exhibiciones de este último deporte al principio de la tarde. Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, puso en valor este sector durante su intervención, «forman parte de la estrategia de desarrollo de la ciudad y de la isla, sectores ligados al mercado y al negocio azul».