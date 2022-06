La flota pelágica tiene que quedarse

Los que hemos disfrutado del mejor nivel de vida de la historia no esperábamos una guerra de este calibre por estos tiempos, la cual nos lleva hacia donde vamos si esto no se remedia hoy mismo y que no tiene la pinta de que sea con la inmediatez que necesitamos y deseamos. Por supuesto, no comprendemos ni compartimos como hemos podido llegar hasta aquí,ni cómo vamos a salir de esta.

Escuché hace poco a un comentarista internacional decir que para recuperar un día de guerra son necesarios diez días de sacrificio económico. Si le damos validez a este planteamiento, fácilmente podemos sacar las cuentas. Es obligado manifestar que no queremos la guerra y sí medidas económicas que perjudiquen a quien corresponda y no a todo aquel al que la mala suerte le envíe una bala perdida. Ha decidido nuestra Unión Europea que como la vía diplomática ha fracasado, hay llegar a la solución del conflicto por la via economica, y así aparecen esas rupturas comerciales entre las partes para ver quién cede en este conflicto mundial del que no escapa ni Canarias. El puerto de La Luz y de Las Palmas tiene una dependencia importante del tráfico internacional de buques, entre ellos los de bandera rusa que tienen su puerto base de avituallamiento en nuestro recinto portuario. Especialmente los pesqueros de las especies pelágicas, las cuales son base de alimentación para todos los países africanos. Con arreglo a esta norma, que entiendo sea provisional mientras dure el conflicto, lo único que se logra de momento es dificultar el deplorable nivel alimenticio del continente vecino, aumentar la inflación en esos terceros países, y conseguir que los buques más pronto que tarde se busquen otro puerto de avituallamiento que les aporta peores servicios con el enorme agravio económico que supone para los armadores y para nuestros servicios portuarios. Tampoco aprecio ninguna desventaja económica hacia quien o quienes iniciaron y mantienen este conflicto. ¿Se parará la guerra si los buques de pesca rusos dejan de avituallarse en Canarias? Por más esfuerzos que hacen las organizaciones portuarias en explicar este desaguisado que perjudica a todo el mundo menos al guerrero, los ministerios españoles de Agricultura y Pesca y de Exteriores no tienen el valor de exponer con claridad y contundencia esta poco hábil negociación ante sus homólogos en la Unión Europea. Más bien consideran la inconveniencia actual de ponerle sobre la mesa a sus jefes una incomodidad más y así pasará como con todo lo que nos afecta a Canarias en el ámbito internacional. Dentro de unos años lamentaremos que sin necesidad y poco interés se perdió todo aquello que teníamos. Otros paises Europeos con volúmenes mucho más importantes de negocio con el país del señor Putin continúan suministrándose y nadie menciona esta insolidaridad o necesidad, que también comprenderíamos, pero por la misma regla, los buques pesqueros rusos de la flota pelágica deberían ser bien recibidos en nuestro puerto por solidaridad con Africa, por interés general y por sentido comun. Es una medida que nos mete un gol en propia puerta. Deseamos que los Ministerios de Agricultura y Pesca y Exteriores aúnen esfuerzos e intervengan de forma inmediata y se normalice esta extraña ,evitable y dañina situación para nuestro puerto.