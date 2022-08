Los socios, clave para la salvación del CN Metropole

El Club de Natación Metropole nació en Las Palmas de Gran Canaria en la década de los años 30 de la mano de un grupo de amigos que organizaban travesías en la playa de Las Canteras. Con el tiempo lograron amplios reconocimientos deportivos que les permitieron obtener reconocimiento y fama más allá de las Islas. Casi un siglo de historia que esta semana se ha visto salpicado de malas noticias. La actual directiva, que preside Alberto Santana, anunció primero la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) entre la plantilla, y, a los pocos días, que el Club recurriría a un concurso de acreedores. La crisis sanitaria, la inflación y la pérdida paulatina de socios, entre otras cuestiones, han lastrado las cuentas de uno de los clubs más señeros de la capital hasta llevarlo a una situación financiera «crítica», según los comunicados lanzados por la directiva.

Tristeza, estupefacción e incertidumbre, son algunos de los sentimientos que han salido a flor de piel estos días. «¿Cómo es que hasta el año pasado decían que tenían todas las cuentas saneadas y ahora anuncian estas medidas?», se preguntan muchos usuarios. Por el momento, un grupo de socios está preparando una moción de censura contra el presidente actual con el propósito de dejar la dirección en manos de una gestora de manera transitoria; según ha podido saber este periódico su intención es presentarla «en los próximos días». Y es que, el concurso de acreedores es una medida drástica que puede acabar devolviendo la viabilidad económica a la entidad o, por el contrario, pasar a fase de liquidación y reconversión o cese de la actividad.

Factura de la luz

En estos momentos, el desfase económico del Metropole ronda los 60.000 euros mensuales, y según fuentes consultadas, la deuda total supera ya los 800.000 euros. Son cifras que contrastan con el superávit que el Club logró en los ejercicios de 2019 y de 2020, hasta 80.000 y 120.000 euros respectivamente, según los datos que proporcionó entonces el anterior presidente, Eduardo Araujo, vicepresidente en la plancha de Alberto Santana. Las cuentas volvían así a estar saneadas después de un lustro con números rojos. Pero, una factura de la luz de hasta 70.000 euros en un solo mes es algo difícil de soportar.

Alberto Santana, quien ya formaba parte del equipo del presidente saliente, ganó las elecciones del CN Metropole en octubre del pasado año. Lo hizo por tan solo once votos, 458 apoyos frente a los 447 de su contrincante, Carlos Herrera, hijo de Manuel Herrera Macario, quien ya fuera presidente del Club durante 16 años -de 1998 a 2014-. Fuentes cercanas a su equipo señalan que la pandemia y la subida del precio de la luz y de los suministros han estado detrás de esta situación, pero también apuntan a una serie de dinámicas y decisiones políticas que se tomaron «años atrás» que ahora habrían dado sus malos frutos, «el déficit de las actividades deportivas se compensaba con los abonados». Si antes de la crisis de 2008 llegaron a superar los 8.000 socios, en los comicios de 2021 apenas pasaban de los 3.200 abonados.

El CN Metropole, en datos Socios 3.218 familias El Club de Natación Metropole contaba en el censo electoral de octubre de 2021 con 3.218 abonados correspondientes a núcleos familiares. Se trata de un número que dista de los más de 8.000 que llegó a tener antes de la crisis de 2008; solo desde 2013 habría perdido unos 1.700, siendo sangrantes las fugas en pandemia. Según el presidente, Alberto Santana, las nuevas campañas de captación han logrado atraer a unos cien nuevos abonados, la mayoría antiguos miembros. Cuotas 60 euros al mes Las cuotas mensuales para los socios son de 60 euros al mes. Este precio es para unidades familiares, incluye a los hijos. La directiva ahora plantea que aquellas familias que tengan más miembros paguen cuotas mayores. Existen además exenciones para aquellos que llevan un determinado número de años siendo socios del club. Fundación Año 1934 El CN Metropole nació de la mano de Gustavo Julio Navarro Jaimez, su hermano Sebastián, José Feo, Manuel Bonnet, Fernando Navarro Valle, Guillermo Wyttembach, Enrique Martínez y algunos otros. Tras la Guerra Civil pasan a utilizar la piscina del extinto hotel Metropole hasta que en 1960 compra las instalaciones el Consistorio. La directiva pide una concesión al Puerto de unos terrenos situados justo al sur que entonces eran la orilla de una playa. El Club compró la parcela a la Autoridad Portuaria en 2003. Palmarés A la cabeza El Metropole ha sido durante décadas un club de amplio reconocimiento, dentro y fuera de Canarias, su primer éxito llegó en 1941, cuando se proclamaron Campeón de España Absoluto de Natación.

Carlos Herrera, contrincante de Santana hace menos de un año, señala a este periódico que la situación es de «incertidumbre». «Está todo el mundo muy preocupado, no hay claridad, no explican la realidad», señala, «en la campaña hablaban de dos años de ejercicios positivos y ahora nos hablan de los problemas que vienen arrastrándose». «Siempre he visto que tenían una función más mercantil del propio deporte y los planes que han presentado no han funcionado», indica.

Feo: «Entiendo que el presidente hace lo correcto, el Club debe seguir vivo por encima de todo»

Con respecto a la moción de censura que un grupo de socios está preparando, Herrera señala que «la gente al no estar contenta con su gestión es lo que están reclamando, es el canal de protesta que tienen». «La solución», pasaría por esa figura y «montar después una gestora, que dé transparencia y a partir de ahí plantear un proyecto». Ya en su campaña, hablaba de hacer una auditoría a las cuentas que permitiera conocer la situación y aclarar una serie de cuestiones que consideraba «opacas», «como el coste de la remodelación del vestuario».

De hecho, según algunas fuentes, que las obras de remodelación del vestuario y del ascensor se hayan alargado más de un año ha sido una de las cuestiones que ha provocado el «hartazgo» y que más de un socio haya decidido darse de baja del club. Además de los impedimentos que causó la Covid-19 al tener que establecer aforos y restricciones al libre uso de las instalaciones.

Vaivenes del club

Lo cierto es que los vaivenes del club se remontan tiempo atrás. El que fuera vicepresidente de Araujo, Ciro Gutiérrez, dimitió de la junta directiva antes de finalizar el mandato, de tal manera que Alberto Santana asumió ese papel al ser el primer suplente. Aunque más sonada si cabe fue la marcha del que fuera sucesor de Macario, José Feo, hijo de uno de los fundadores del club en los años 30. En este caso, renunció al cargo de presidente en abril de 2017 «por motivos familiares» tras el rechazo de las cuentas por parte de los socios en una junta caldeada de la que, se dice, se llegaron a «arrancar las cortinas de las paredes».

José Feo reconoce que siente «tristeza» por la situación actual. En su caso, entiende que «el presidente está haciendo lo que tiene que hacer, si no tiene para pagar al personal o las facturas hay que tomar decisiones, por encima de todo está que el Club debe seguir vivo»». A la hora de recordar su etapa, recuerda que en su corto mandato -tres años- se tomaron decisiones que abarataron la factura de la luz, como la automatización de la climatización de las piscinas, «pero imagino que si la luz ha subido en las casas particulares, imagínense en unas instalaciones de esas dimensiones».

Macario: «La gente no confía ni cree en este proyecto de la directiva, esto va proa al marisco»

Macario, por su parte, señala que «la gente no confía, no creen en este proyecto, esto va proa al marisco». Quien estuvo en la directiva 40 años -entre presidencia y otros cargos- reclama al equipo de Alberto Santana «que entreguen las cuentas del año pasado». Según este, «el Club tiene que hacer en el primer trimestre del año una junta ordinaria en la que hay que presentarlas, eso no lo han hecho», apunta, «les han tirado las dos extraordinarias porque los socios no saben lo que hay».

A su juicio, «hace falta tener un buen equipo, el Club ha estado mal dirigido este tiempo», por lo que pide su dimisión. Es más, asegura que «desde hace casi un año no tienen a un gerente». ¿La solución? «Captar socios y ofrecerles algo», precisa, «antes se hacían todo tipo de fiestas y ahora estamos apuntando al fracaso».

Por otro lado, fuentes cercanas a la directiva actual, indican que el Club «lleva años sin seguir una estrategia adecuada». «Las secciones deportivas son deficitarias», de ahí que, por ejemplo, vayan a suprimir el pago de los traslados a los deportistas. También se critica la política de tarifas establecida, de tal manera que las familias pagan lo mismo independientemente del número de miembros que tenga o el gran número de socios con exenciones de pago, que alcanzaría ya los 500.

Por el momento, las dos últimas juntas extraordinarias -celebradas en abril y julio- han rechazado el plan de ajuste presentado por la directiva, con medidas «impopulares» como la racionalización de las cuotas familiares o la reducción de los costes de personal, además de abrirse a derramas para hacer frente a los gastos. A las dos citas acudieron alrededor de 300 socios, una cifra muy baja en comparación con el total que tienen. Sin alternativa a la vista, el cóctel ha terminado por estallar en pleno mes de agosto.