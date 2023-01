Los estibadores de Las Palmas de Gran Canaria han cedido sus instalaciones en La Isleta para que una treintena de jóvenes procedentes de 12 países europeos se formen en un programa de Erasmus Plus diseñado para impulsar el emprendimiento y liderazgo.

Los participantes, que pertenecen a distintas asociaciones que fomentan el trabajo comunitario, estarán en el edificio Remigio Vélez hasta el día 17 de enero. Los jóvenes proceden de Hungría, Alemania, Bulgaria, Eslovenia, Italia, Grecia, Serbia, República Checa, Chipre, Portugal, Letonia y España (Canarias), explican los estibadores en una nota de prensa.

La colaboración es posible gracias a un convenio firmado entre la Fundación Belén María y la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, que opera en La Isleta, y que pertenece a la red de instituciones europeas receptoras de la financiación para los proyectos de educación no formal Erasmus Plus, en los que jóvenes de distintos países del continente, no necesariamente europeos, viajan durante una semana para formarse.

Belén María

En el transcurso del programa, Maxi Díaz y Pedro Cazón, presidente y vicepresidente de los estibadores de Las Palmas, explicaron a los jóvenes quién fue Belén María y su importancia en la lucha por los derechos de los trabajadores, así como la relevancia de la labor de estiba, especialmente para Canarias, los fundamentos del sindicalismo de los estibadores y su papel en la dinamización del barrio de La Isleta, con ese origen portuario tan característico.

En virtud de esta colaboración entre las dos instituciones, además de la posibilidad de exponer la importancia social de la labor de la estiba a personas ajenas a los puertos, se ofrecerá a los portuarios la posibilidad de conocer las distintas convocatorias existentes para experiencias en el extranjero destinadas a jóvenes canarios, por si los familiares de los trabajadores quisieran acceder a ellas.