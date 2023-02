El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejora el servicio de Cita Previa tanto para las oficinas del Edificio Metropole como de las Concejalías de Distrito con la implantación del sistema de doble mensaje para informar a la ciudadanía de las fechas de sus gestiones en la administración local.

De esta forma, cada persona que la solicite recibirá un sms y/o correo electrónico en la dirección facilitada en su solicitud, confirmando la fecha concedida para realizar su trámite, además de recibir un segundo mensaje, a modo de recordatorio, 24 horas antes del día señalado.

El concejal de Recursos Humanos e Innovación Tecnológica, Mario Regidor, señaló que "con esta medida reducimos el número de personas que finalmente no acudían en los días que lo habían solicitado, ya fuera porque no recordaban la fecha o no hubieran cancelado su cita previamente. De esta manera optimizamos el servicio y mejoramos la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria", agregó.

El edil capitalino recordó que "desde 2014 se implantó este sistema por el cual, los ciudadanos que desean realizar cualquier trámite deberán haber solicitado previamente cita previa", ya sea por vía telefónica, en el gratuito 010, o bien través de Internet, en la página web del ayuntamiento www.laspalmasgc.es.

"Este sistema permite al consistorio capitalino adecuar su oferta de servicios de atención a las necesidades reales de los ciudadanos, al tiempo que se reducen los tiempos de espera de forman notable", añadió Regidor.

Asimismo, señaló que, con el nuevo contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones municipales firmado el pasado mes de enero, se ha conseguido que el coste de las llamadas al teléfono de atención municipal 010 sea asumido por el Ayuntamiento, y no por el usuario como hasta ahora, con el correspondiente ahorro en el uso del servicio por parte de la ciudadanía".

Regidor destacó que "conseguir la gratuidad total para la ciudadanía en el uso del teléfono de atención 010 era un objetivo de este equipo de gobierno que estaba contemplado en nuestra Agenda Digital Municipal".

Al mismo tiempo explicó que "tanto las Oficinas del Metropole como las Concejalías de Distrito cuentan con quioscos digitales en los que se pueden realizar distintas gestiones como pago de tasas o solicitud de volantes de empadronamiento para viajes, al mismo tiempo que contamos con la Ventanilla Virtual, donde se pueden realizar más de 300 trámites municipales de forma telemática".