Mesa y López se despide a medio gas de las aperturas dominicales hasta octubre

La zona comercial de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, se despidió de las aperturas dominicales por esta temporada a medio gas. El buen tiempo reinante en la isla hizo que muchas personas se decantaran por otras opciones más refrescantes y cercanas a la costa, con las playas repletas. Pese a ello, hay quien se animó a pasear por el bulevar y aprovechar el día libre para realizar algunas compras que, por la vorágine diaria, no pueden hacer de lunes a viernes. Este es el último domingo que abrirán los comercios hasta que regrese nuevamente la estación alta de cruceristas, en octubre.

Opiniones encontradas entre comerciantes y consumidores este domingo en la avenida Mesa y López. Para los segundos, la apertura de las tiendas es una buena noticia que les permite hacer recados los días que tienen libres, disfrutar de un ambiente más animado y recuperar la vida en una ciudad que nunca descansa. Para los primeros, en cambio, la diferencia entre levantar las persianas o no hacerlo es casi imperceptible.

Así lo manifestó Tatiana, encargada de turno en la tienda Primor. "En Mesa y López al menos, no se nota nada la apertura dominical. Yo trabajaba antes en Las Arenas y ahí sí que se veía mucho movimiento, tanto de turistas como de gente de la isla", remarcó la joven mientras colocaba productos en las estanterías del local, próximo a la plaza de España. En su opinión, la medida es "innecesaria" porque se trata "del día más flojo en cuanto a facturación de toda la semana". De hecho, casi no se ven establecimientos abiertos a lo largo del bulevar, salvo las grandes cadenas. "Realmente, aquí dependemos de si abre o no El Corte Inglés", comentó con una media sonrisa. De hecho, los dependientes de Skechers, justo al lado del Primor, admitieron que estaban abiertos por ser mañana festivo, pero que no solían tener actividad los domingos salvo los previos a Navidad.

Por su parte, las dependientas de Natura indicaron que la mayor o menor afluencia de consumidores depende de muchos criterios, pero no precisamente de la cantidad de cruceristas que hayan podido arribar a la ciudad. "Los cruceros ayudan, pero el factor meteorológico es más relevante", afirmaron. Este domingo, por ejemplo, la situación estaba "algo floja" porque el sol radiante invitaba a ir a la costa. Tampoco suelen ser buenas jornadas de facturación aquellas en las que llueve, porque la gente suele quedarse en casa. En definitiva, la temporada alta es más bien una excusa para abrir.

Contentas mientras se cumpla el convenio

Por su parte, las personas que se acercaron hasta la zona comercial para realizar sus compras se mostraron encantadas por la posibilidad que les brinda esta apertura dominical de hacer esos recados. Siempre y cuando, eso sí, se cumplan los convenios laborales del personal de tienda. Es el punto de vista de Manuela Afonso, a la que le floreció su vena más sindicalista. "Me parece bien que abra porque le da más vida a esta zona y a la actividad comercial, pero ojo, que no sea a costa de los trabajadores", aseveró la mujer, que salía de los grandes almacenes acompañada de su pareja.

Afonso y su pareja también expresaron que no suelen encontrarse con cruceristas en el interior de las tiendas los domingos que abren. "Yo creo que eso no deja de ser una excusa para justificar que se suban las persianas", destacó la mujer.

Una idea "maravillosa"

Himar Curbelo Paz y su esposa Elisa también se decidieron dar una vuelta por el bulevar junto a unos amigos. Al ser preguntados por lo que les parecía la apertura dominical, no dudaron en asegurar categóricamente que es "maravillosa". "Si por nosotros fuera, querríamos que abrieran todos porque así aprovechamos para comprar lo que nos falta y no podemos hacerlo entre semana por el trabajo", insistieron, al unísono con la mayoría de quienes se acercan a la zona comercial en estos días. En esta ocasión, llevaban una bolsa de Natura, mientras que sus acompañantes estaban en el supermercado de los grandes almacenes. "Es fundamental que haya un súper abierto cerca en cualquier día de la semana", apuntaron.

Una vecina de la zona que se iba a su casa con la merienda comprada en una pastelería, se mostró preocupada al escuchar que este sería el último domingo que abrirían los negocios. "¿Para siempre?", preguntó. Pero al conocer que en octubre volvería esta iniciativa, se fue más tranquila: "Menos mal... Comprendo que los trabajadores quieran descansar, pero esto le da vida al barrio".