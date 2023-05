La profecía del rector de los salesianos

Cien años es para celebrar por todo lo alto, y eso es lo que hicieron este jueves los salesianos de Las Palmas de Gran Canaria, que contaron además con la visita para la ocasión del rector mayor de la congregación Ángel Fernández Artime, que desde 2014 es la máxima figura de la Sociedad San Francisco de Sales, más conocida como los Salesianos de Don Bosco. Ante cientos de escolares, el padre Ángel Fernández Artime lanzó una profecía: «Hoy celebramos cien años y esperemos, si Dios quiere, mucho más. Cuando os llegue la vocación de ser padres y madres, y vuestros hijos estén aquí, para volver a celebrar el 125 aniversario o el 175, podréis decir: Yo estuve allí [en referencia al día de hoy]»

La llegada del máximo representante de los salesianos al centro de Ciudad Jardín, que imparte Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, revolucionó a todos los escolares, que dieron la bienvenida al padre en el mismo patio del centro cantando y con una coreografía con las manos. A la fiesta se habían sumado delegados de otros centros de las Hijas de María Auxiliadora de la ciudad y de la isla, fundada también por Don Bosco y María Mazarello, y un grupo de jóvenes inmigrantes africanos de la Fundación Main, promovida por las salesianas en El Polvorín para formar, prevenir y acompañar a los jóvenes desfavorecidos.

El padre descubrió una placa en el centro de su visita, tras dos horas de representación, música y fotos con los chicos

Para identificar a los más de 1.500 escolares que se dieron cita solo había que mirar el color de la camiseta que llevaban, que hacía referencia al aniversario del centro y a la visita del décimo sucesor de Don Bosco, que va por su segundo y último mandato de seis años. Predominaba el rojo, el color escogido para la ocasión por los cumpleañeros.

Los escolares relataron con un teatrillo al padre Ángel Fernández Artime cómo se habían originado los centros de la congregación en la Isla, pero también interpretaron piezas musicales y bailaron la tradicional Danza de las cintas, del municipio de Güimar, con gran simbolismo para las salesianas ya que se baila ante la imagen su día grande, el 29 de mayo. El acto se cerró con una batucada.

Fue un día intenso para el rector mayor de la congregación salesiana, que viajó a Gran Canaria desde Tenerife, donde celebró el 75 aniversario de las salesianas en La Orotava. El padre, acompañado por Juan Carlos Pérez Godoy, consejero para la Región Mediterránea; que agrupa España, Portugal, Italia, Egipto, Líbano, Israel y Siria, y que a partir de septiembre Marruecos, Túnez y Argelia, y el Provincial de la Inspectoría, Ángel Asurmendi, se entrevistó a primera hora con el Obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, antes de acercarse al colegio junto al director de la obra salesiana en Las Palmas de Gran Canaria José Carmelo Pulido Morales.

Agradecimientos

Tras el espectáculo, que duró más de una hora y que fue retransmitido en directo para todas las casas salesianas, el padre Ángel se dirigió a los jóvenes para agradecerles el recibimiento, así como a la comunidad educativa por la labor que realizan.

«Estamos muy felices de estar aquí. Los salesianos llevamos a cabo 1.947 obras en 134 naciones. No puedo visitar a todos pero he querido conoceros», dijo ante el alboroto de los chiquillos por la deferencia del padre Ángel, que antes de pisar Canarias había estado en Australia. «Me gustaría saludaros uno a uno pero no va a poder ser», añadió el líder de los salesianos a los escolares, aunque luego tuvo oportunidad de estrechar manos y dar abrazos a los niños y jóvenes que, por cursos, se fotografiaron con él para el recuerdo.

«Lo más bonito que podemos regalarnos es que las casas salesianas sigan siendo casas para acoger a niños y jóvenes que se siguen preparando para la vida, con espíritu de familia y de alegría», puntualizó el padre, que finalizó agradeciendo el continuar «haciendo realidad el sueño de Don Bosco».

El rector mayor descubrió una placa conmemorativa de su visita en un lateral del patio tras el acto escolar. Por la tarde, el padre Ángel Fernández Artime tuvo oportunidad de departir con miembros de la comunidad educativa y pastoral grancanaria antes de concluir su jornada con la celebración de una eucaristía y de un brindis en el patio. Hoy mismo visitará a las Hijas de María Auxiliadora antes de su partida hacia Málaga, donde tiene previsto acudir a la Asamblea de Cooperadores de la Provincia María Auxiliadora.