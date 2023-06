«La profesión más bonita del mundo es la comunicación»

«Creo que la profesión más bonita e importante del mundo es la comunicación en la prensa, en la radio o en la televisión», asegura Santiago García Ramos rodeado de decenas de recuerdos que atestiguan su dilatada carrera en el sector. Comenzó de corresponsal del Norte de Gran Canaria en el periódico LA PROVINCIA cuando era apenas un adolescente. Su manera de contar las cosas captó el interés de Mara González, quien le introdujo en Radio Las Palmas, donde pasaría el resto de su carrera profesional. A partir de ahí vino todo lo demás. Una carrera con la que se ha recorrido todas las Islas como locutor y también como pregonero de todo tipo de fiestas. El próximo 23 de junio será reconocido como Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Natural de Gáldar, cuenta que todo empezó en el Teleclub del barrio de San Isidro. «No tenía ni 18 años», señala, «yo era activista de Acción Católica, hacíamos las cabalgatas, las alfombras... y un día Antonio Cruz, que era redactor jefe en LA PROVINCIA y coordinador de los teleclubs, me encargó ser corresponsal de prensa de toda la zona norte, de Agaete hasta Arucas». Comenzó así una relación con el periodismo cuando apenas era un chiquillo.

Mara González

La experiencia en este periódico le sirvió para que se pusiera en contacto con él Mara González, voz inconfundible de Radio Las almas. «Leyó mis artículos y quiso que colaborara con ella, me invitaba para que diera las crónicas desde arriba», apunta, «después de eso ya iba a Las Palmas y me fui introduciendo en la radio, incluso cuando ella se iba de vacaciones la sustituía, para mí era como una hermana». A partir de ahí, cuenta, montó su primer programa, Onda Canaria, y su carrera despegó, «tenía un alcance tremendo».

Y es que era una época en la que Radio Las Palmas «pegaba, pegaba muy duro». Por los micrófonos de García Ramos pasaron todo tipo de personalidades de las Islas y también quienes vinieron de fuera. Entre tantos recuerdos guarda con gran cariño una fotografía junto a Mara González, María Mérida y Mary Sánchez, además de decenas o cientos de diapositivas de los innumerables acontecimientos en los que participó.

«Por allí pasaba todo tipo de personajes, venían a la Isla y después iban por la radio», resalta, «también a la casa de todos los personajes de la vida social, cultural y política». Cuenta que en aquella época «no entraba cualquiera a la radio», y, de hecho, se considera un privilegiado por haber vivido todo aquello.

Tan cerca estuvo de los acontecimientos, que vivió y retransmitió la celebración del primer acto institucional del Día de Canarias a comienzos de los años 80. «Aquella noche actuó Alfredo Kraus y el desconocimiento me llevó a un atrevimiento», relata, «lo vi detrás del escenario y delante estaba la madre; le pregunté a ella si podía entrevistarlo y me dijo lo que tú quieras, se la hice a los dos hablando. Después me dijeron oye, pero cómo haces eso, cuando están ahí se están concentrando».

Los primeros carnavales

Con menos solemnidad, García Ramos vivió también los primeros carnavales tras el franqusimo. «La primera elección de la Reina en el Castillo de La Luz no fue ni una gala, fue un conato con unas pocas candidatas y Los Nietos deKika, Los Guanches Picapiedras y poco más», indica. A partir de ahí empezaron todas las grandes retransmisiones de galas y concursos. «Iba a visitar a todas las murgas y comparsas», cuenta; incluso acompañó a Manolo García en una especie de «embajada del Carnaval de LasPalmas» a Lanzarote y Fuerteventura.

Con su voz presentó durante años sucesivos los míticos concursos de murgas en el López Socas primero y el Estadio Insular después se convirtió en mítica. Un reconocimiento entre el público que le ha llevado a dar pregones de casi cualquier fiesta que se precie. «El primero fue en mi barrio, el Barrial de Gáldar», precisa. Suceviamente pasaría por las fiestas de San Lorenzo, La Naval, Santa Brígida o Gáldar, «todavía sigo en activo, voy a donde me llamen».

Aunque el pregón que recuerda especialmente es el que dio en las fiestas del Pino en 1993, «no cabe la menor duda, porque fue cuando proclamé que en cada isla el día de su patrona tenía que ser festivo, aquello fue una proclama; y se consiguió». Es más, recuerda aquella fecha porque «fue impresionante, iba con efectos musicales, sonaban las campanas en medio y al final la parranda».

De Adolfo Suárez guarda «un muy buen recuerdo», sin olvidar a tantos políticos de la transición y de los años 80 como Felipe González, Juan Rodríguez Doreste, Lorenzo Olarte o Jerónimo Saavedra cuyos mítines y tertulias retransmitió por la radio. Por sus micrófonos pasaron de Pinito del Oro a Ruíz Mateos. «Siempre he sido una persona muy extrovertida, muy de comunicarme», cuenta al tiempo que desvela su secreto: «este medio ha sido mi vida gracias a que mi mujer lo amaba de antes más de lo que lo hacía yo, me influenció».