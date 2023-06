Una malla contra la pobreza

Imagínese viviendo con menos 1,75 euros al día, sin acceso al agua, a un retrete, una escuela o un hospital. Duro ¿verdad? Se llama pobreza extrema y más de 783.000 millones de personas en el planeta, según Naciones Unidas, siguen sufriéndola pese a que la humanidad ha conseguido subir al espacio y desarrollar la inteligencia artificial. En España no hay pobreza extrema pero eso no quiere decir que no haya individuos y familias que vivan cada día en la indigencia, con carencias como una vivienda digna o con dificultades económicas para llegar a fin de mes. En los países desarrollados la pobreza tiene otra cara y presenta muchos matices. A veces, sin darnos cuenta está más cerca de lo que imaginamos, incluso en el mismo rellano de nuestra escalera. Si vive en la precariedad laboral o con una pensión, no cuenta con una vivienda propia y no tienen una red de apoyo puede que en un futuro usted también figure en las estadísticas.

En 2022, el 8,9% de la población española, unos 4,2 millones de personas con nombre y apellido, vivían en la pobreza severa. Es decir, con menos de 560 euros al mes. En Canarias, y en ese mismo año, esa dificultad afectaba al 13,2% de la población, según el informe de 2022 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Canarias (EAPN), una plataforma que reúne a una treintena de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro en el Archipiélago, que trabaja desde distintos ámbitos y con diferentes colectivos pero que han unido fuerzas para combatir esta lacra social y evitar la marginación de quien la padece Este año, recibe una de las medallas de oro que otorga la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de sus Fiestas Fundacionales.

El vicepresidente de la entidad, Fernando Rodríguez, explicaba esta semana que la medalla de oro supone «un reconocimiento al trabajo que llevamos realizando en Canarias desde hace 25 años, siendo una de las primeras redes de trabajo contra la pobreza y la exclusión social a nivel nacional».

EAPN es en realidad una plataforma europea, que opera en cada país miembro de la Unión Europa. Fue fundada en 1990 en Bruselas y en España se creó en 1991. En el 2004, se reorganizó como una red de ongs, compuesta por 19 EAPN autonómicas y 16 entidades de ámbito estatal.

Una de las peculiaridades de EAPN es que tiene carácter consultivo para el Consejo de Europa, la institución que define las prioridades de la política europea. «Somos plurales e independientes pese a que nacimos promovidos por la Unión Europea», aclaró el vicepresidente de la entidad en Canarias sobre su autonomía a la hora de trabajar y denunciar «más allá de quien libere la Unión».

Esa dimensión europea le permite a la organización compartir los conocimientos y las experiencias de otros países y replicar los proyectos con éxito en otros. Una retroalimentación que rema a favor de frenar la pobreza y la exclusión de los que la padecen; lo mismo que tener más fuerza a la hora de que las políticas presupuestarias europeas sean más sociales.

Promover cambios legislativos

La EAPN-Canarias trabaja en todo el Archipiélago pese a que la sede de la entidad está en Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad, tiene en marcha varios proyectos. El primero de ellos tiene como objetivo luchar contra la brecha digital que tienen las personas entre 54 y 65 años, a los que ofrece formación y habilidades telemáticas y en redes sociales; el segundo, es formar a los profesionales del Tercer Sector, mientras que el tercero, conocido como Integra Ciudadanía, trabaja en promover cambios legislativos que ayuden a paliar la pobreza. En este sentido, la organización ha trabajado para que salga adelante la Renta Mínima de Ciudadanía y la Ley del Tercer Sector en Canarias.

La entidad ha focalizado parte de su trabajo en realizar informes e investigaciones para que la administración pública cuente con datos reales sobre la penuria que pasan muchas familias

La entidad también realiza proyectos de investigación para conocer cómo resolver la pobreza energética y por qué las personas no acceden al Ingreso Mínimo Vital y a otras prestaciones pese a cumplir con los requisitos. Y es que una de las líneas de trabajo de EAPN es la investigación para ayudar a los poderes públicos a conocer la realidad con datos en la mano y, de este modo, generar políticas más concretas para las personas más vulnerables. En este sentido, la entidad elabora cada año un informe sobre la pobreza en Canarias conocido como Arope.

«La intervención con las personas no debe dejar de hacerse, pero nos planteamos desde el inicio visibilizar todo lo que veíamos en las familias, las dificultades de empleo, de conciliación, económicas, para que, con este conocimiento, incidir y promover cambios legislativos y sociales», dijo.

En cuanto a la situación de la pobreza en España y en Canarias, el vicepresidente de EAPN explica que en los últimos dos años la situación «ha mejorado», aunque gracias a poner en marcha los Ertes y reforzar las políticas sociales. «La pobreza no crece, pero no desciende tanto como nos gustaría. España y Canarias va a tener que correr muchísimo para llegar a los objetivos marcados para 2030 de reducir las situaciones de pobreza a la mitad», advirtió Fernando Rodríguez, mientras manifestó el temor de que los fondos europeos y las medidas sociales se reduzcan si no hay un compromiso político. «El reto ahora es no retroceder y sobre todo trabajar con los que están en riesgo de pobreza, de exclusión social. Trabajadores con ingresos insuficientes, con contratos precarios, sin vivienda propia, que están al límite de ser excluidos del sistema y de los que no se habla tanto», añadió.