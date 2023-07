La mejor ola de surf para Garoé

Venir al mundo no es tarea fácil, aunque lo parezca. Lo saben bien Garoé y sus papás Juan José Segura Trujillo y Cirenia María Navarro Hernández que desde el minuto uno han tenido que sortear múltiples obstáculos para emprender una vida familiar muy distinta a la que se esperaban mientras el bebé estaba en el vientre de su mamá. El pequeño sufre parálisis cerebral infantil, microcefalia, epilepsia y tetraparesia espástica, un cuadro clínico importante con diversidad funcional que le impide, entre otras cosas, caminar, balbucear, hablar y ver con claridad. Garoé tiene el 75% de su cerebro dañado y pese a que recibe ayuda económica y tratamiento para su rehabilitación neurológica, cualquier apoyo es bienvenido para mejorar su calidad de vida.

Este domingo, deportistas y empresas relacionadas con las actividades acuáticas entregarán en la playa de La Laja a los padres el dinero recaudado con la venta de papeletas para un sorteo que servirá para incrementar las terapias de neurorehabilitación del pequeño Garoé, de un año y once meses.

La recaudación servirá para incrementar las terapias al pequeño, de año y medio

La ola de solidaridad se inició hace unas semanas cuando la abuela del niño contacto por las redes sociales con el canario Samuel Brito, campeón de España de bodyboard en dos ocasiones y también de Canarias y, en la actualidad, entrenador personal de un equipo de jóvenes promesas en dicha disciplina, para ver si podía hacer algo por su nieto. «Fui a conocer personalmente a Garoé y a sus papás y su historia me conmovió. He sido padre hace poco tiempo y me hizo ver por la situación que están pasando», cuenta Samuel que, junto con un grupo de amigos, encontraron pronto la fórmula para ayudar a la familia, residente en Arucas.

La iniciativa, bajo el nombre de Fins Up (Aletas Arriba) Solidario, consiste en una rifa en la que se sortearán diferentes artículos, experiencias y actividades. Desde una comida para dos personas en el Café Central a dos clases de bodyboard con SBteam hasta un corte de pelo y barba con asesoramiento en Calderón Men`s Barber, entre una treintena de regalos ofrecidos por diversas empresas y entidades que han querido contribuir a ayudar a Garoé y su familia.

Las papeletas se pueden comprar a través de las redes sociales @G.de.Guerrero o en la tienda Rock island Surf, en Guanarteme.

Se ha creado también una cuenta solidaria para que las personas interesadas puedan colaborar a mejorar su calidad de vida

La rifa se hará en La Laja, donde también se tiene la oportunidad de surfear, de 8.30 a 13.00 horas, aportando a la causa 15 euros. Los organizadores han abierto una cuenta IBAN ES90 2100 2327 7202 0038 1959 para que las personas que lo deseen también puedan dar su granito de arena.

Samuel Brito está sorprendido por la respuesta que han dado personas anónimas, deportistas y empresas relacionadas con las actividades acuáticas. «Hemos elegido la playa de La Laja porque está muy relacionada con los surfistas y es cómoda para aparcar», dice para los que quieran participar libremente este domingo surfeando.

También lo ha sido para Cirenia y Juan José, que llevan once años como pareja y para los que el pequeño era su primer hijo. «Pensábamos que no iba a tener más repercusión que la de los amigos y la familia, pero estamos sorprendidos por la respuesta de la gente», cuenta Juan José.

La tetraparesia espástica es una parálisis en las cuatro extremidades que impide al niño moverlas con normalidad

El padre confiesa que el dinero iba a ser destinado en un principio a comprar un bipedestador, un aparato ortopédico que permite a los niños que sufren tetraparesia espástica ponerse en posición vertical para mejorar su actividad cognitiva ya que la enfermedad hace que sus extremidades no tengan la plasticidad necesaria para estar en equilibrio, deambular o sentarse con normalidad. «Su médico es el que debe marcar la pauta, así que irá destinado a sus terapias para que pueda mejorar su calidad de vida ahora y en un futuro», responde el padre.

La ciencia, de momento, no tiene respuesta a su trastorno, y los médicos no se terminan de poner de acuerdo en si hay posibilidades de recuperación y en qué porcentaje. De momento, el pequeño está respondido bien a la atención que recibe en el centro La Casita, un centro dependiente de la Fundación Tutelar Canaria, especializado en personas de 0 a 21 años con discapacidad física y/o cognitiva.

«Garoé parecía que vivía desconectado de realidad, pero poco a poco se va conectando más y va respondiendo con movilidad a la rehabilitación que le está dando», cuenta su padre, consciente de que todo será poco para su hijo, sobre todo cuando se es una familia trabajadora.

«Pese a que la madre es profesora y yo tengo mi trabajo, no llegamos con un sueldo a todas las terapias que debe recibir», dice. La ola de solidaridad que se ha creado contribuirá a que Garoé y su familia coja fuerza para seguir hacia adelante.