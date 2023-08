Peregrina, el bazar reinventado con la gracia de Dios

El surgimiento del bazar Peregrina fue a través de una constante evolución que le llevó a vender estanterías llenas de artículos religiosos y convertirse en la actualidad en la única tienda de la capital que se dedica exclusivamente a este sector. Hace 69 años la tienda era un droguería y bazar donde se vendía de todo desde perfumes hasta artículos para el hogar. «Por eso todavía conservamos el nombre de bazar, que la gente lo entiende hoy en día con otro concepto, pero antiguamente era una multitienda», explica el encargado, Cristian Mateos Lorenzo. Pero la vida le deparaba otros destinos a ese negocio de Triana fundada por Heliodoro Ayala.

«Todo va avanzando y aparece el plástico, entonces esta tienda se caracterizó por ser de las primeras en vender los cubos de plástico, las palanganas y demás que anteriormente siempre se hacían de metal», cuenta Mateos. Fue una especialización que le llenó de clientes al ser mucho más fáciles de transportar las palanganas de plástico. Sin embargo, cuando las grandes superficies asomaron la pata y entre su mercancía se incluía también este tipo de productos a Ayala no le quedó otro remedio que reinventarse. Justamente la librería cercana Alzola cierra y al ser parientes los dueños, el fundador se queda con los artículos religiosos que vendían en el comercio.

«Aquí también se hacían sotanas, venían aquí los sacerdotes se medían y después mandaban a confeccionar», añade el dependiente. Fue una época de transición en lo que la tienda dejaba de ser paulatinamente una droguería para convertirse en una tienda religiosa, y en el proceso también vendían muchos juguetes y artículos para Carnaval. Por la época el comercio era un batiburrillo de mercancía diferente, pero que iba encontrando su público. Pero como ocurrió con las palanganas, las empresas más grandes monopolizaron el sector. No pudieron competir con las grandes jugueterías y dejaron de vender los artículos para niños. «Yo de pequeño venía con mi madre por aquí y sí recuerdo los juguetes», rememora Mateos.

A partir de entonces la tienda vende exclusivamente artículos religiosas y toma forma como es en la actualidad. «Además de la venta, Heliodoro era representante de distintos artículos religiosos, iba por las distintas parroquias ofreciendo sus artículos para vender, entre ellos, las vidrieras de muchas iglesias salieron de aquí, del bazar peregrina, también coronas de algunas imágenes populares y muchos artículos religiosos que vemos por ahí que se venden en las parroquias salían de aquí», resalta Mateos. «Después eso va mermando y solamente queda la tienda tal cual la ves con los artículos de Belén, que somos el único comercio que hay en Las Palmas de artículos de Belén, las imaginarias religiosas, los incienso, las velas, las medallas, los rosarios y las estampitas y demás», añade.

Los clientes buscan todo tipo de artículos y son de todo tipo de nacionalidades. «En la época de Navidad tenemos clientes que vienen para las figuras del Belén, porque muchos no vienen buscando el simple Belén de quitar y poner, sino el tradicional, el que es hecho a mano en España, entonces vienen buscando ese Belén que ya no se consigue», explica. También están aquellos que buscan las figuras del culto popular como una Santa Rita, un Corazón de Jesús, la Virgen del Pino o una Virgen del Carmen. Así como aquellos que buscan los utensilios para las parroquias como los inciensos o las velas.

Los jóvenes también creen

Mateos asegura que a pesar de la creencia de que a la tienda solo acuden personas mayores comenta que muchos jóvenes siguen creyendo y acuden a comprar sobre todo en el mes de mayo y junio a comprar estampitas de Santa Gemma o Santa Rita para los exámenes. «La fe es para todos, es decir, que no es solamente de la gente mayor tengo público de todas las edades, no puedo cerrarme en una sola edad porque te mentiría. Muchas veces no todo el mundo dice la fe que tiene, pero sí hay más fe de la que pensamos», indica Mateos. Y gracias a la fe de las nuevas generaciones el bazar Peregrina sigue subiendo la persiana todos los días para acompañar la devoción y fe de los grancanarios.