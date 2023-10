"En Gran Canaria no hay escuela, no hay institución que patrocine el folklore"

¿Ha sido muy difícil retomar el festival tras tres años inactivos por la pandemia de la covid?

Por parte de la Agrupación Folklórica San Cristóbal, no; sino por saber si íbamos a contar con subvenciones para poder llevarlo a cabo. Este era un año electoral y cuando hay cambios en las administraciones públicas no sabes si vas a contar con el mismo apoyo. La agrupación retomó el compromiso con los grupos que iban a actuar en el festival de 2020 sin problemas, y que tuvimos que cancelar por la pandemia cuando todo estaba organizado. Aunque, en esta nueva edición habrá algunos cambios por diversos compromisos de algunos grupos.

¿Por qué no se celebró en 2022? Ya se permitían eventos

Antes de arriesgarnos, decidimos esperar un año más por si había algún parón más por la covid. No es fácil traer grupos desde la Península o de otros lugares del mundo. De hecho, el festival comienza este 5 de octubre, pero nosotros llevamos desde noviembre de 2022 trabajando, hablando con los grupos. Hay que tener en cuenta además que la gente que actúa en los grupos folclóricos tiene sus trabajos, su vida, y organizar grupos de 15 o 30 personas para que vengan actuar aquí no es tarea fácil.

¿Cómo nació este festival?

El anterior presidente de la Agrupación Folklórica San Cristóbal Manuel Álvarez Sosa, que era presidente de la federación de grupos folklóricos de Gran Canaria y miembro de la federación nacional, se empeñó en hacer un festival folklórico en Las Palmas de Gran Canaria, donde pudieran venir grupos de diferentes sitios. Y en 1986 lo puso en marcha. Él fue quien izó la bandera de este festival, fue su precursor y es meritorio reconocer el empeño que puso en ponerlo en marcha y en mantenerlo porque, como lo digo, es muy complicado.

¿Qué cambios o evolución ha experimentado el festival desde sus comienzos?

Los cambios han sido de fechas de programación. El festival comenzó realizándose los meses de abril y mayo, pero por complicaciones laborales de los componentes con el festival se decidió pasarlo más tarde a junio y englobarlo dentro de las Fiestas Fundaciones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por San Juan. Tras un parón por problemas económicos, cuando se retomó en 2008, decidimos englobarlo en octubre dentro de las fiestas del Rosario, El Pilar y La Naval para, de este modo, aminorar costes y ahorrar dinero. Son tres fiestas que cuadran en el tiempo y aprovechamos la logística, los recursos que ya tienen del escenario, el sonido, la seguridad para celebrar el festival. La Agrupación San Cristóbal lo organiza, pero no cobra nada por actuar. De este modo, el festival sale adelante con menos coste y las fiestas cuentan con un evento más en su programación para que disfruten los vecinos.

El Festival Folklórico de las Comunidades comenzará este jueves, día 5, en la plaza del Pilar de Guanarteme, dentro del programa de las fiestas del Pilar (20.00 horas). Los grupos actuarán el viernes y el sábado en la plaza de La Luz y de Santo Domingo, respectivamente, a la misma hora.

En esta XIX edición ¿qué nos encontraremos?

Este año, la Agrupación Folklórica San Cristóbal cumple 60 años de éxito y queríamos hacer algo diferente a otras ediciones. Con este festival han venido a Las Palmas de Gran Canaria grupos de todas las comunidades españolas, así que este año apostamos por invitar a tres países de fuera como Lous Rèoulès, de Francia; Agnone, de Italia, y Rancho Vila Franca do Rosario, de Portugal. Tienen un folklore muy diferente al nuestro. En Portugal, por ejemplo, utilizan mucho el tambor y la pandereta. En Francia, el tambor y una especie de flautín típico de allí. Lo mismo ocurre con el grupo italiano. Su folklore es totalmente distinto al canario, no hay guitarras, ni laudes, ni bandurrias, y le dan mucho protagonismo a los grupos de baile, que son muy numerosos. También hemos invitado a Argones, de Agüimes, y a la Asociación Cultural Recreativa Estrella y Guía, de Guía.

¿Cómo contactan con los grupos?

Cumplimos 60 años de vida y tenemos bastantes festivales encima. Nacionales y de otras partes del mundo, aunque para nosotros siempre está más limitado por el problema de que hay que coger un avión. Es en esos festivales folklóricos nacionales, sobre todo; porque en la Península hay más movimiento en este sentido, es donde solemos coincidir Ahí es donde nos conocemos y hacemos los contactos. El folklore es convivencia y de esos encuentros es donde salen las invitaciones para actuar en Las Palmas de Gran Canaria.

Son una de las agrupaciones con más solera de Las Palmas de Gran Canaria y han sido laureadas con la medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ¿Es muy difícil mantener un grupo con ese listón?

Es muy complicado. Tenemos 60 años de existencia y es gracias a la afición de sus componentes, al amor que tienen por el folklore canario, a cantar, a tocar un instrumento o a bailar. En Gran Canaria no hay escuela, no hay institución que enseñe o patrocine esto, se está en un grupo por afición, porque a la gente le gusta; aquí no se paga ningún sueldo. La única obligación moral es la de venir, acudir a los ensayos y a las actuaciones.

¿Cuál es el perfil actual de la Agrupación San Cristóbal?

Somos 46 componentes. Más hombres que mujeres en la parte musical, aunque en el tema del baile somos ocho parejas y todas mixtas. Tenemos un benjamín en el grupo, de 9 años, hijo de una bailadora y que es un espectáculo verle en escena. Es la estrella del grupo, todo el mundo se queda boquiabierto cuando lo ve; el chiquillo lo lleva muy adentro. Pero la mayoría están entre la media de edad para arriba. Es más complicado que la gente joven adquiera un compromiso con el grupo porque la gente trabaja, tiene más asuntos familiares que resolver, que los de mayor edad, que están ya jubilados. Estos son los componentes más comprometidos, son puntuales, están en todos los ensayos salvo que tengan algún tema de salud y no puedan asistir.

¿Por qué es tan complicado atraer a la gente joven?

Tenemos mucha competencia con otras actividades, con otras músicas, el fútbol y hasta los móviles. Es raro que se acerquen a un grupo, salvo excepciones como la de nuestro pequeño Daniel, que lo ha vivido desde muy niño en casa. La gente suele acercarse a los grupos cuando ya tienen la vida más o menos ordenada, salvo en los pueblos, donde, al haber menos oferta de ocio, hay más demanda para participar en los grupos desde pequeños.

¿El apoyo institucional al folklore atajaría este problema?

Influiría sin duda. Una hora o dos de cultura tradicional, baile o toque de instrumentos musicales no vendría mal. Sería ideal que los niños, desde pequeños, pudieran ir conociéndolo y que se les fuera metiendo en la sangre, y no solo el Día de Canarias, en que nos vestimos de típico y vemos a los grupos. Yo aprendí a tocar la guitarra en actividades extraescolares, pero no me dio nunca por el folklore. Era más de pop y de rock, pero a los 14 años, cuando volví a dar clases, el profesor que tuve me lo inoculó. Era un componente de la Agrupación San Cristóbal y me dijo que tenía que conocer todos los palos de la música y me enseñó los boleros y a partir de ahí entre en el folklore canario. Una vez entré, empecé a conocerlo, y hasta hoy. Si hay inquietudes se puede aprender, yo lo he hecho con la guitarra, con la bandurria, el baile. Cantar no porque no tengo buena voz (ríe).

Si no hay recambio generacional ¿el folklore podría desaparecer?

No, aunque a los adolescentes y jóvenes no les guste porque tienen otros intereses, puede que luego, cuando sean más mayores, sí que estén interesados; bien por sus padres, porque han ido a una romería y lo han visto o porque tengan habilidades para tocar y quieran desarrollarlas. Nosotros solemos actuar en el Pueblo Canario y la mayoría de la gente que se nos acerca, interesado en participar, es de mediana edad.

¿Cuenta el folclore canario con el apoyo institucional suficiente?

A medias. Los trámites para que te den una subvención, para hacer un evento, son muy engorrosos. Entiendo que debe haber filtros porque no se le puede dar dinero a cualquiera, pero debía de ser todo más factible y no esperar a que salga una convocatoria pública. Nos gustaría que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias se implicara más en la organización de este festival. Nosotros sabemos lo que sabemos, no entendemos de cuestiones legales, de seguridad, somos aficionados al folclore y vamos aprendiendo al golpito. Debería existir un concejal de folklore y que el Consistorio programase un festival de este tipo igual que programa uno de música clásica. Si que es verdad que colaboran en la organización del evento; y es de agradecer, pero sería más fácil que las instituciones públicas, tanto ayuntamiento como cabildo y gobierno se implicasen en ello, igual que ocurre con el Festival de Ingenio. Nosotros al lado de un organismo somos una mijita de arena. Traer grupos del extranjero, organizar el transporte, el alojamiento, la comida y la estancia nos cuesta casi un año de trabajo. Nosotros sabemos de folklore, pero nada más. Si no hubiera interés por parte del público y de los visitantes lo entiendo, pero acuda al Pueblo Canario, a la plaza de España y a la plaza del Pilar Nuevo, cuando había actuaciones con el mercadillo, para ver que la gente disfruta escuchando nuestra música.

¿Preparan algo especial para el 2024, cuando se celebre el veinte aniversario de este festival?

De momento, no . Este año ha sido muy movidito, hemos estado en un festival folklórico en Lisboa y en la Romería de Teror representando a Las Palmas de Gran Canaria. El 29 de octubre cumplimos además 60 años de historia en el Pueblo Canario y nos reuniremos allí con antiguos componentes de diferentes décadas y habrá una actuación musical. Nos toca descansar y ya veremos si se puede hacer algo especial al año que viene.