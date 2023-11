Los sindicatos de Emalsa califican los ataques a los coches del comité de actos "mafiosos"

Los sindicatos UGT-Fica y CCOO calificaron este viernes de prácticas «mafiosas» los ataques que han recibido tres trabajadores de Emalsa Operaciones y la mujer de uno de ellos, cuyos vehículos privados y uno de empresa amanecieron con pintadas, calcinados y dañados con ácido el pasado agosto y durante los días de los finaos.

Los sindicatos condenaron los ataques y mostraron su apoyo a los compañeros, casualmente todos sindicalistas de UGT. Esta semana, la propia Emalsa y su filial Emalsa Operaciones, que también denunciaron el caso, también mostraron su rechazo a los actos y el apoyo a sus empleados.

«Condenamos absolutamente estos actos. No entendemos cómo en 2023 pueden cometerse acciones de este tipo que parecen prácticas mafiosas contra trabajadores que solo están representando a sus compañeros», dijo Félix González, secretario de administración y recursos de la Federación UGT-Fica, que subrayó que son hechos que van más allá de los habituales conflictos sindicales que suele haber en las empresas. «Hay broncas, disputas, pero nunca se llega al ataque personal o patrimonial», remató.

Emalsa y su filial Emalsa Operaciones también han denunciado los actos a la policía

González indicó que habían mantenido una reunión con los trabajadores para mostrarles su apoyo y prestarles los medios necesarios para su defensa, ya que los tres afectados son delegados sindicales en Emalsa Operaciones, dedicada de la gestión y control de los servicios accesorios del ciclo integral del agua. Dos de los trabajadores afectados pertenecen al comité de empresa - uno es el presidente-, mientras que el tercero iba en la candidatura.

«Tranquilos no están porque las personas que son capaces de hacer lo que han hecho no sabes nunca dónde tienen el límite», indicó González sobre cómo se encuentran los trabajadores y sus familias tras estos graves incidentes, que están siendo investigados por la policía. «No vamos a tolerar que se haga esta persecución, queremos que se identifique a los culpables y que la justicia actué sobre ellos», añadió el sindicalista.

Reunión con el Ayuntamiento

El secretario de la Federación de UGT-Fica, que confía en que la policía esté tomando las medidas oportunas para que no se produzca ningún acto más, señaló que han mantenido esta semana una reunión con el accionista mayoritario de Emalsa Operaciones para hablar del caso y que ya han solicitado otra con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como concesionario del servicio. «Este tipo de actos no es posible en una sociedad como la nuestra, no se puede permitir, y tanto trabajadores como empresa, policía y autoridades políticas tenemos que estar juntos en esta causa», declaró.

El sindicato UGT de momento no se va a personar en la causa a la espera de cómo vayan las investigaciones policiales.

Comisiones Obreras

La condena también ha sido unánime por parte de Comisiones Obreras, que también tiene representación sindical en el comité de empresa de Emalsa Operaciones, que preside UGT. «Condenamos los actos y mostramos nuestros apoyo a los compañeros. En situaciones tan indeseables como estas no hay siglas, ni sindicatos que nos separen. Cada uno puede defender lo suyo, pero esto es inadmisible», dijo Luis Rodríguez, miembro del comité de empresa por CCOO.

En su opinión, los ataques a los compañeros de UGT son más propios de «la mafia» que de los conflictos laborales que pueda haber dentro de una empresa. «Se ha hecho huelga, se han denunciado situaciones laborales, pero esto es vandalismo y nunca lo apoyaremos», declaró el sindicalista.