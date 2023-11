Ángel Hernández, presidente de la asociación Autaxi Gran Canaria advierte que la falta de taxis en Las Palmas de Gran Canaria durante la noche no se podrá resolver sin la regulación del sector, al tiempo que considera que el concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez está tardando en cumplir con su responsabilidad de “garantizar que el taxi sea un servicio de calidad y economicamente rentable para quien lo trabaja”. Hernández se mostró partidario de la modificación de tarifas acordada el pasado martes, aunque su asociación planteó otra propuesta junto a la necesidad de actualizar los precios año por año.

También respaldó la puesta en marcha de medidas de seguridad y corredores que permitan salvar los atascos cuando hay grandes eventos, pero añadió que dichas medidas en solitario no van a resolver el problema de la escasez de taxis en horario nocturno, como pretenden la mayoría de las asociaciones del sector que se oponen a la regulación.

“No estoy hablando de eventos multitudinarios, porque en la ciudad no hay taxis que absorban ese volumen de gente al mismo tiempo. El problema está, y ya los comerciantes han exigido una solución al concejal, en que usted sale de trabajar a las siete de la tarde de un día cualquiera y es muy difícil conseguir un taxi, porque los titulares de las licencias están trabajando desde las seis de la mañana hasta las cinco o las seis de la tarde y casi no hay asalariados”, señala.

A su juicio, la implantación de la libranza obligatoria puede ayudar a resolver el problema, porque al haber menos taxis en la calle se puede ganar más dinero y eso podría convencer a muchos conductores para que volvieran como asalariados al taxi.

“El problema de que no haya taxis es que en 2016 había 600 y pico asalariados y ahora no quedan más de cien. Nadie quiere venir a trabajar de noche porque la esclavitud ya se acabó. Nadie está dispuesto a venir a trabajar el taxi y pegarse entre once y doce horas diarias de lunes a sábado como mínimo para llevarse 900 o mil euros. Por eso, los que pueden se van y los que llegan ahora, desde que pueden también, porque ese sueldo no es asumible para una economía familiar”, considera.

Autaxi, que siempre ha apostado por la implantación de la libranza obligatoria, plantea “buscar medidas para que la hora de trabajo sea rentable y lo suficientemente atractiva para que la gente quiera venir a trabajar, medidas que se basan en el reparto del pastel diario”.

El patrón se mostró convencido de que con la regulación, sacando de la circulación unos 320 taxis al día, se fomentaría que “la hora de trabajo sea más rentable, porque se podrían hacer más de 25 carreras al día. Van a ganar más y van a tener menos gasto porque ahora, entre el 55% y el 66% se recorren en vacío”.

Hernández acusa al concejal de hacer dejación de su responsabilidad de regular el taxi, lo que “está provocando que el problema se agrande cada día que pase y que cuando se venga a dar cuenta no le va a quedar más remedio que establecer turnos de trabajo”.

Recordó que el pleno aprobó hace varias meses la inclusión en la ordenanza del taxi el día libre, una medida que no se ha implantado finalmente porque Ramírez aceptó que su puesta en marcha debe ser consultada a la Mesa del Taxi y sometida a referéndum del sector. “¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento se ponga de rodillas y diga que no se mueve mientras los concesionarios de las licencias no les den permiso?”, se preguntó Hernández.