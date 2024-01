Los usuarios del aparcamiento de El Pilar en Las Palmas de Gran Canaria denuncian filtraciones

El aparcamiento de la plaza de El Pilar sufre desde hace meses problemas de filtraciones de forma constante. El moho y el agua son habituales para los usuarios que utilizan este estacionamiento en Guanarteme. Es uno de los nueve aparcamientos para residentes de Sagulpa, con 282 plazas a disposición de los vecinos. La obra de su reparación está prevista para el próximo jueves 18, y para ello, algunos de los vehículos serán reubicados a El Rincón.

La obra en la planta -3, donde surgen los problemas, tiene como objetivo encauzar el agua a través de inyecciones de resina expansiva que reaccionan contra el agua y sellan los muros. No es la primera vez que se acometen trabajos para evitar las humedades de las instalaciones. En un primer momento probaron a desviar y canalizar el agua para sacarla con unas pequeñas bombas, y más tarde pusieron en marcha un sistema para recoger con barredoras y aspiradoras el agua, a su vez utilizaron un material para impermeabilizar. «Ninguna de las soluciones funcionó», aseguran fuentes de la concejalía de Movilidad. «Hemos estado estudiando soluciones con más de cuatro empresas para dar con resultados, y ninguna garantiza el 100% de la estanqueidad», añaden. Una de las soluciones que se plantean para atajar definitivamente con el problema es la construcción de una nueva solera con nueva impermeabilización. «Esta vía se está estudiando cómo ejecutarla, ya que es una superficie de 2.400 metros cuadrados», explican desde Movilidad.

El origen de las filtraciones, según el Consistorio, proviene de un pilar de agua natural que recoge todas las escorrentías del barranco. «No afecta a la estructura en ningún caso ni a la seguridad», puntualizan. Pero sí provoca molestias y problemas a la hora de uso normal del aparcamiento. Desde el Consistorio consideran que en los últimos años se ha aumentado «la aportación [de agua] por todas las obras que a lo largo del Barranco de la Ballena se han ido realizando», y es que debido al encauzamiento del barranco «se ha perdido la absorción natural por el terreno, con lo que ahora el sistema de impulsión que se hizo en origen con la obra del aparcamiento no da abasto».

Tres dedos de profundidad

Manuel, uno de los usuarios del aparcamiento que prefiere no decir su apellido, recuerda que hace cinco años cuando alquiló por primera vez la plaza, eran habituales las inundaciones cuando llovía de forma torrencial. Sin em bargo, desde hace unos meses las filtraciones se han vuelto persistentes, a pesar de que no caiga una gota. «Hay un flujo constante que no termina de secarse nunca», refleja. «En el charco más grande hay tres dedos fácilmente», añade.

Para acometer la obra, que comenzará el próximo jueves, los usuarios deberán trasladar sus vehículos temporalmente al aparcamiento de El Rincón sin sobrecoste. La duración de la obra será de diez días si no hay ningún contratiempo. Mientras tanto, el lunes 15 comenzarán a encauzar el agua para paliar el problema mientras trabajan en la solución definitiva.

Por su parte, Manuel asegura que no ha sido informado sobre las inminentes obras que pretenden acometer. «No han dicho nada pero si es así me rebajan a un aparcamiento descubierto que está cerca de la marea y que me queda mucho más lejos de mi casa», lamenta.

El usuario reconoce que la plaza, en la ubicación en la que se encuentra, tiene un precio bastante bajo respecto al mercado, incluso a mitad de precio de aquellas que se ofertan a través de arrendadores privados. «El precio es una maravilla, pero si es del Ayuntamiento esperas que haya unos mínimos», considera.

Manuel explica que los problemas no solo provienen de las filtraciones sino también del poco mantenimiento del resto de servicios. «El ascensor estuvo averiado durante meses o la puerta de acceso que su cerradura no funciona está trancada», cuenta. «Cuando no es una cosa es la otra», añade.