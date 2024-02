Pedro Quevedo: «Hay que regular el alquiler vacacional y evitar un daño social irreparable a la gente»

¿Cómo van las relaciones en este nuevo pacto tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

Hay dos elementos, uno fundamental: no cambian los partidos después de ocho años en los que hemos arriesgado muchísimo; esto es algo que tiene riesgos extraordinarios, porque claro, al final se te acusa de tener todo patas arriba. Para mucha gente es absolutamente un milagro que hayamos repetido. Porque además de ese teórico cansancio, había una ola enorme de signo contrario en el Estado español. Lo segundo es un pacto de continuidad, con personas distintas. Hemos incorporado a gente con un gran bagaje en el ámbito funcionarial; y esto es muy importante porque el déficit en ese sentido en este ayuntamiento es una auténtica locura.

Ya en campaña reconoció que en la casa había un problema con la falta de personal.

Lo que ha hecho este gobierno es hacer un impulso para mejorar una cuestión a la que todo el mundo le daba cosa. El problema que tenemos en nuestra casa es que no teníamos personal suficiente y creo que se está trabajando en esa dirección. ¿Eso era fácil de hacer? No, en absoluto. La ley de racionalización, que debe ser derogada con urgencia, solo tenía una función, impedir el crecimiento de las administraciones públicas. De ahí se derivaron un montón de consecuencias incluidas las tasas de reposición cero. Creo que hay un impulso en esa dirección; reconocer algo que es duro, pero que es imprescindible si queremos mejorar las cosas. Estoy enormemente satisfecho por esa valentía.

¿Dentro de las áreas que dirige personalmente y que dirige Nueva Canarias va a haber incrementos de personal?

Estamos en ello. Los incrementos de personal no son sencillos. Afortunadamente aquí se entra por igualdad, oportunidad, mérito y capacidad. Sí ha habido mejoría y hay compromisos. En el área de Movilidad que dirige José Eduardo Ramírez se necesitó actuar de inmediato porque era imposible trabajar de esa manera. En Desarrollo Local ya tenemos el compromiso de incorporar a dos personas. Se han incorporado puestos directivos que no habíamos podido cubrir en la etapa anterior. Va a haber un concurso para las jefaturas de servicio que es determinante. Yo, por ejemplo, no tengo jefe de servicio en Desarrollo Local. Este es un mandato en el que será posible mejorar mucho la situación del personal.

Hablaba de que hay quien dice que está la ciudad patas arriba. Parece que este año ya comenzará a ejecutarse el Plan director de Schamann.

Ese plan está hecho hace tres años y no hemos sido capaces de arrancar. Es un proyecto que se ha discutido con los vecinos, con las asociaciones empresariales. Al final a Geursa le haremos el encargo del proyecto y de dirigir la obra. Es evidente que es necesario intervenir en un barrio profundamente deteriorado por años y años y años de retroceso. Es el barrio más populoso de esta ciudad y la gente se va a comprar, me lo dicen los comerciantes, a un centro comercial en el quinto pino.

¿Cómo va la redacción de los planes de Tamaraceite y Puerto Canteras?

Son dos niveles distintos. En Puerto Canteras lo que hay es un trabajo muy interesante junto con la asociación de empresarios, que es muy activa, sobre cómo debería ser una intervención para mejorar un entorno que está a diez metros de la joya de la corona, que es la playa de Las Canteras. En compensación a la evidente mejora pendiente, hay que decir que no están en la inanición como Schamann. También hay otro tema, nosotros tenemos Turismo y Desarrollo Local, pero hacen falta más áreas y más colaboración. Ahora bien, Tamaraceite es otra cosa, necesita que se reconstituya la asociación de empresarios de la zona para darle sentido y a eso hay que hacerle no un plan de mejora, sino un plan director; porque ahí el tejido empresarial ha desaparecido. En Tamaraceite han pasado tal cantidad de cosas, sobre todo con los centros comerciales. Esto ha impactado sobre esa zona. Vamos a ayudarles con un plan director para el que ya tenemos los recursos, estamos esperando que la asociación esté operativa.

¿Todavía no hay nada definido para esa zona?

No, pero el plan director se hará rápidamente. Después hay otras zonas como León y Castillo que no reúnen las características de una zona comercial abierta, lo cual no quiere decir que haya que dejarlos abandonados. En el Cabildo las relaciones con la compañera Minerva son espléndidas en favor de las zonas comerciales abiertas y los polígonos industriales; y hemos determinado que es un entorno comercial. Tendremos un contacto con los comerciantes de esa zona. Necesitan ayuda y apoyo activo. Aquí quien crea empleo es la pequeña y la mediana empresa. Es gente que de verdad vive en los sitios, no son construcciones que provienen del otro lado del Atlántico.

Este apoyo al pequeño comercio, ¿no choca con poner un supermercado dentro del Mercado Central?

Los mercados actuales son concesiones administrativas por 40 años, en este caso vigente desde 1994. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Uno, que en los mercados de abasto como mínimo el 51% del espacio tiene que estar dedicado a los productos locales por un tema de protección de nuestros agricultores. Segunda consideración, el Mercado Central es un espacio protegido, es una obra de Margarit, por lo que intervino Patrimonio. Tercera consideración. Las condiciones para poner esa superficie ahí era tener el acuerdo de todos los socios de la sociedad, que se produjo, y ponerlo en exposición pública y concurso. Además, primero nos ha servido para mejorar el propio edificio. Y segundo, vete a preguntarle a los puesteros. Están encantados. Porque lo que hemos hecho es diversificar. Esto demuestra que es perfectamente posible que convivan los dos modos.

El concejal Pedro Quevedo. / Juan Castro

Antes nombraba la joya de la corona, durante estos meses ha habido debate en torno a Las Canteras y su gestión.

Han ocurrido varias cosas. Por una parte un problema con la Bandera Azul, que yo vuelvo a decir aquí que no voy a permitir que nadie se permita el lujo de no contestar a un requerimiento que demostraba que la habían retirado de forma incorrecta. Yo escribí esa carta y todavía estoy esperando que me contesten. La gente dice, hombre, pues si usted hizo un congreso de Bandera Azul, fue allí y dijo que era fantástica, es verdad. Lo siento, de sabios es rectificar. Lo que hemos hecho es investigar qué es este distintivo y no es el adecuado. No lo decimos nosotros solo, lo dice media España. Hemos renunciado a ella porque después de mucha consulta hemos comprobado que ese no es el criterio de calidad que los técnicos consideran fundamental. ¿Sabe cuál es el fundamental? La Q de calidad turística.

¿Se va a renunciar definitivamente a pedirla?

O cambia lo que es la Bandera Azul o después de saber lo que sé sería yo masoquista y perjudicaría a la ciudad y a ese entorno.

Aún así, hacen falta mejoras en la playa. Ha habido varios episodios de rotura de la red de alcantarillado.

¡Claro! Pero vamos a poner las cosas en su sitio. Una cosa es el arenal, otra cosa es el paseo y otra son las infraestructuras que son de la ciudad. Las Canteras es un arenal que está en una ciudad colmatada. Los problemas que ha tenido son porque pasó algo con la red de saneamiento. Ahora bien, a lo mejor hay alguna playa igual de vigilada en el mundo, pero más que esta no. Tenemos seis puntos muestrales todos los días por varias administraciones.

¿Qué ocurre con las tan esperadas mejoras en La Laja y Las Alcaravaneras?

Nosotros tenemos en este momento obras por valor de 12 millones de euros en Urbanismo. ¿Por qué no han salido? Por lo mismo que las cosas no van igual de rápido con todo lo demás. Para Las Canteras, está aprobado en el presupuesto una actuación en el Muro Marrero. Además, había un proyecto en dos fases en Las Alcaravaneras. El Cabildo colaboró activamente para la primera. Entonces, me dicen los técnicos, no es buena idea hacer primero una y después la otra, hay que hacerlas a la vez. En el próximo Fdcan, incluiremos los proyectos. Esta semana tuve una reunión con la gente de Patrimonio para hablar de la necesidad de mejorar ese entorno. Y sé que hay gente durmiendo allí... Pero mire, yo soy el de Ciudad de Mar. Por otro lado, La Laja tiene su proyecto y San Cristóbal también.

Proyectos sujetos a fondos europeos del EDUSI, que el Ayuntamiento ha perdido.

Correcto, pero los proyectos están. El asunto es el mismo, esta casa no tiene capacidad de resolver todo eso a la vez. Es la verdad.

El concejal durante la entrevista. / Juan Castro

El Gobierno de Canarias está trabajando en la Ley de Vivienda Vacacional. ¿Debería de haber moratoria o algún tipo de limitación en esta ciudad?

He dicho y vuelvo a repetir que estoy esperanzado con las declaraciones de los responsables de Turismo del Gobierno de Canarias. No puedo decir lo mismo de los responsables de Vivienda, porque hay un real decreto ley ahí que tiene una pinta de volver a fomentar la especulación, difícil de aceptar como han criticado mis compañeros en el Parlamento. Pero en el ámbito turístico, las declaraciones que he escuchado de la consejera y del director general merecen mi aplauso. Dicen varias cosas que son muy importantes. Primero, hay que limitar qué zonas son las que están colmatadas. Segundo, es necesario sustituir el sistema de declaración responsable, yo si monto una vivienda turística debo pedir una autorización ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde sea se autoriza o no. Van a tener toda la colaboración de este Ayuntamiento si se trata de ordenar. Porque no se trata de perjudicar a nadie que se dedique a hacer negocios; se trata de evitar un daño social irreparable a la gente, sobre todo a la más vulnerable, empezando por los jóvenes. En esta ciudad es imposible acceder a una vivienda en los barrios por este fenómeno y yo comprendo a la gente que hace unos negocios magníficos con este tema, pero tiene que haber un equilibrio porque si no lo hay al final vamos a morir de éxito y eso hay que evitarlo a toda costa. La ciudad está como nunca en materia turística, pero hay un riesgo; como esto devenga en insostenible y perjudique las condiciones de vida de la gente habrá turismofobia.

Ya hay un creciente malestar hacia la turistificación.

Poca cosa, la verdad. Que sepas que lo teníamos estudiado. Estamos volviendo a repetir ese estudio sociológico ahora, el otro es de hace cinco años, y veremos a ver. Una pintada no es una manifestación de turismofobia. No es lo que pasa en Barcelona, ni en Palma, ni en San Sebastián, ni en Malaga.

La cuestión sería no llegar a ese punto.

La responsabilidad es enorme. Cuando has vivido toda la vida en La Isleta y tus hijos la única posibilidad que tienen es irse al quinto pino a vivir... Se genera un rechazo al fenómeno; y el fenómeno que la gente identifica es este. Tiene que haber dos actuaciones. Una, en el área de Vivienda, que espero que rectifiquen este decreto ley, porque esto es más de especulación. Segundo, en el ámbito turístico tienen nuestro aplauso. Con el alquiler vacacional lo que hay que hacer es regularlo, lo que no puede estar es desregulado. Y habrá gente a la que le irá muy bien porque podrá seguir y otra gente... Oye, ¿Permites hacer apartamentitos de lujo junto al Roque Nublo?

Para hacer dinero suena buen negocio, pero no.

Pues eso, lo mismo tendrá que ocurrir aquí. Alguien tendrá que decir, mire, sí, seguro que es un negocio fantástico; pero usted no puede tener un alquiler vacacional en un edificio de viviendas residenciales. La gente que está de vacaciones no vive igual que un residente. Ni pueden estar en barrios colmatados en los que no se pueden segregar las entradas y después tampoco se pueden tener edificios dedicados al alquiler vacacional. ¿Sabe por qué? Porque es competencia desleal con el sector profesional. O sea los que tienen un hotel o un apartamento tienen sus controles, su personal y si no tienen todo eso les quitan las estrellas o las llaves. ¿El otro fenómeno que es lo que aporta? A los casos que se hacen respetando los principios comunes, sin perjudicar a la gente, ni a las viviendas ni al sector. ¡Aplauso! Pero lo otro no. Poner un cascabel al gato es complicado, pero peor será lo que va a ocurrir si no actuamos.

Viviendas vacacionales. / LP/DLP

¿Casos como el que se desveló en una azotea de Santa Cruz de Tenerife la semana pasada perjudican al destino?

Gravemente, ¿cuáles son los estándares de calidad que tienen ese tipo de alquileres vacacionales? Nosotros estamos intentando construir un destino contenido en el crecimiento de personas y fuerte desde el punto de vista de la oferta y de la experiencia turística; esa es la clave de todo esto. Ya estamos en más de 400.000 personas al año que es más de la población de esta ciudad. En vez de estar aplaudiendo encantados, lo que hay que hacer es pensar. Necesitamos menos gente y con más gasto, aunque el gasto no está mal, en torno a 130 euros. En el año 2023 se recaudó casi un 20% más que en el año anterior.

¿Los planes que están elaborando buscan alternativas al modelo de sol y playa?

Nuestro primer objetivo desde que llegamos aquí fue decir que esta ciudad no es un destino estricto de sol y playa; es un destino urbano. Y además tenemos buen clima y playa. 16 millones de personas vinieron el año pasado a las Islas, que es una cifra estupenda para asustar. Somos dos millones, eso son ocho veces más. Imagínese que vengan a Las Palmas de Gran Canaria 3,2 millones de personas. Eso es una catástrofe. No puede ser. ¿Por qué? Porque esto es una ciudad donde vive gente. ¿Qué es lo que ha funcionado? El turismo de parejas, el de familias. Porque esto es un entorno seguro y si quieres conectividad la tienes y gracias a eso tenemos nómadas digitales, que alguien intentó responsabilizar de lo que ocurría con la vivienda en plan tirita, que son una oportunidad. Nos han puesto en el mapa como un destino para hacer nomadismo digital de gente que viene a trabajar en entornos seguros e interesantes para otras actividades; por ejemplo, el surf, actividad que vamos a potencir muchísimo este año.

Hay voces que sí relacionan la llegada de nómadas digitales con el problema de la vivienda.

No es verdad, los nómadas digitales son gente con nivel alto, que se pasan aquí largas temporadas. Y además son mil. Lo que hay que pensar es qué hacemos con las más de 200.000 viviendas vacías que tenemos aquí.