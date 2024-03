Guaguas instala un sistema informático para reducir las averías en la flota

Guaguas Municipales instalará a lo largo de este mes un sistema de análisis para prevenir las averías en su flota. Se trata de un proceso informático que conectará 103 guaguas con la centralita del taller para conocer en tiempo real el estado del vehículo, y de esta forma, prevenir los desperfectos y las paradas en taller.

Gracias a esta tecnología, desde la mesa de mando podrán conocer cómo se encuentran los mecanismos que más suelen romperse a causa del desgaste rutinario. Estos son el sistema de refrigeración, el motor, el consumo de combustible, los kilómetros que hace el vehículo, el posicionamiento, datos de los sistemas de lubricación, el sistema de transmisión, el compresor del sistema de frenado, de los neumáticos, también del sistema eléctrico, y además se monitoriza el aire acondicionado, las puertas, la rampa y todo el tablero de instrumentos que maneja el conductor.

Un vehículo puede trabajar en torno a 16 horas, por lo que el deterioro es inevitable, pero con este sistema la empresa pública de transporte pretende reducir el tiempo en taller. "Las guaguas a veces por momentos como en épocas de mucho calor o ahora mismo que tenemos tantos viajeros hay más tensión en el vehículo y hay veces que las guaguas se paran cada tres o cuatro días por pequeñas averías, entonces nosotros lo que realmente buscamos no es tanto el ahorro, sino que las guaguas se paren menos durante el año para que no tengamos paradas que no teníamos pensado que iban a pasar", asegura la jefa de Taller, Yurena Vega.

Líneas más demandadas

La instalación tendrá lugar en un centenar de guaguas, y sobre todo en las líneas con más demanda como son la 91, 17, o la 12, entre otras. "Son las líneas que más guaguas llevan, entonces esas sí o sí van a estar monitorizadas, por ejemplo, la líneas 12 lleva 14 guaguas todos los días más los refuerzos que le pongamos, esa línea tan solo por el número de guaguas va a estar siempre más vigilada", explica Vega.

Vega detalla que los problemas más comunes son los fallos en los problemas de refrigeración, en el sillón del conductor o las puertas. "Al final es el equipamiento que más sufre es el que está todo el día machacándose", comenta. "Nosotros cambiamos cajas de cambio y diferenciales cada 400.000 kilómetros, que eso en un coche es su media vida, y, en cambio, en una guagua cada cuatro o cinco años ya estamos cambiando motores", detalla.

El sistema genera una gran cantidad de datos que hay que gestionar para que sean de valor. Esta es la parte más compleja y que requiere una profesionalización por parte del equipo. Esta manera de trabajar será esencial para las guaguas eléctricas de cara a conocer a fondo las baterías y evitar que las guaguas se queden sin carga en mitad de un servicio. "Habrá que monitorizar todos los datos porque en los vehículos eléctricos es muy importante conocer la carga que tienen, porque si uno diésel se queda sin gasoil en cinco minutos le cargas los 300 litros que lleva el depósito, con un vehículo eléctrico tienes que tener mucho más cuidado porque te tiene que cubrir todo el recorrido en el día", refleja.

Por ello, este sistema será un entrenamiento para el equipo técnico del taller teniendo en cuenta el futuro de la flota. "Nos sirve a nosotros de precalentamiento porque habrá que ser más finos con la toma de datos y la gestión de los mismos", apunta.