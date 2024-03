Los vecinos de La Isleta siguen con las manifestaciones a la espera de Urbanismo

Los vecinos de La Isleta volverán a manifestarse este miércoles. El descontento por los cambios en la calle Doctor José Guerra Navarro les lleva a concentrarse en este punto del barrio portuario de Las Palmas de Gran Canaria por segunda semana consecutiva. Mientras tanto, siguen a la espera de poder reunirse con el concejal de Desarrollo Urbano y Planificación, Mauricio Roque, cita que solicitaron ayer tras verse con el edil del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán.

«Estamos de acuerdo con la Metroguagua, pero esa calle requiere de una atención especial», resalta Félix Alonso, portavoz del Foro por La Isleta. En esta vía, de doble sentido entre Juan Rejón-La Carretera y la Avenida Marítima hasta antes de comenzar los trabajos del tramo 8 del BRT, están tanto el centro de día de mayores del barrio como el centro de salud.

Las obras de la Metroguagua obligaron a cerrar esta vía y desde entonces, salvo durante los carnavales, ha permanecido cerrada. Según los planes del Ayuntamiento capitalino, la idea es que pase a ser solo de acceso a Juan Rejón y no haya salida de esta calle hacia la Avenida, por lo que no se podrá salir del barrio en dirección Sur a través de esta calle, como era habitual. «Es una vía de escape primordial», puntualiza Alonso, «el cierre supone un problema de accesibilidad y de movilidad para el barrio».

«El barrio está bastante enfadado», resalta. En el primer encuentro de la semana pasada participó el artista Pepe Dámaso, natural de Agaete pero residente en el barrio portuario hace años. La idea es repetir las concentraciones cada jueves, aunque en esta ocasión adelantarán la cita a este miércoles a las 12:00 dado que esta semana coincide con el Jueves Santo.

Aliviar el tráfico

«Nos quitan vías, pero la densidad de población aumenta», asegura. Recalca que no están en contra de la Metroguagua, aunque matizan que esta no será una solución «inmediata», dado que no hay fecha para su puesta en marcha «y que está por ver cómo funciona». Y es que, afirma, desde el Ayuntamiento les aseguran que el nuevo medio de transporte público servirá para aliviar el tráfico.

Además, indica que les han dado «información contradictoria» desde las distintas concejalías municipales; especialmente la respuesta dada por el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, en el pleno del viernes. «En Movilidad nos dicen que la obra de Urbanismo y en el otro lado dicen que ellos ponen los sentidos de las calles», indica este vecino.

«Lo importante es que queremos mantener la entrada y salida, como estaba antes», recalca Alonso, «es una vía de escape». La Avenida Marítima vive desde hace años un problema de colapso por el tráfico en el tramo comprendido entre Belén María y Torre Las Palmas. Una situación que los vecinos de La Isleta llevan soportando todo este tiempo.