¿Ya tienes todo preparado para el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre? A una semana de la celebración de uno de los acontecimientos que más ilusión despiertan durante el año, los nervios por conocer las combinaciones ganadoras van en aumento.

Si uno de los jugadores afortunados fueses tú, suponemos que lo último que harías sería olvidarte de cobrar el premio. Lógico, ¿o no? Pues por increíble que parezca, hay personas a las que se les ha pasado reclamar el ansiado premio.

En algunas ocasiones, este despiste se debe a que el propio participante nunca llega a enterarse de que su boleto está premiado. En el extremo contrario están quienes se percatan de su suerte una vez que ha vencido el plazo legal para cobrar los boletos. Otras veces, sin embargo, el proceso de cobro se complica porque el billete se deteriora o se pierde en cualquier lugar.

También es cierto que la gran mayoría de los premios no reclamados son de importe menor o intermedio, además de reintegros. Aquí te contamos a dónde va el dinero de estos premios:

El destino de estos fondos varía en función de cada país. En el caso de España, el dinero no cobrado termina en las arcas del Estado (Hacienda), puesto que se añade a los beneficios obtenidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Caducidad de la Lotería de Navidad

Cuando se trata de canjear un premio, debemos recordar que existe un plazo de tres meses a partir del día siguiente de la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad. Es decir, el último día hábil para hacer esta gestión coincide con el próximo 22 de marzo del 2022. Pasado este tiempo, el boleto se dará por caducado, y Hacienda se quedará con los premios no reclamados.

No obstante, hay posibilidad de exponer ante un juzgado las circunstancias por las que el participante no pudo cobrar su premio en el plazo establecido. Eso sí, no deben haber transcurrido más de cinco años desde la realización del sorteo.

Cómo cobrar el premio del Sorteo navideño

Para cobrar el premio, solo tendrás que acercarte a validar tu décimo en alguno de los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado. Este trámite dependerá de la cantidad premiada.

Si el importe ganado es inferior a 2.000 euros, se podrá cobrar directamente en estos puntos de venta. Si por el contrario es igual o superior a 2.000 euros, el pago deberá hacerse mediante alguna de las entidades bancarias autorizadas.