Aún estás a tiempo para conocer Lanzarote si no has tenido la oportunidad de visitar la isla de los volcanes y, ¿por qué no? también para visitarla de nuevo y todas las veces que quieras. Ya sea para despedir el verano o sentirla el resto del año. En Lanzarote solo tienes que desconectar del mundo y dejarte llevar.

Moldeada por el fuego, el viento y el océano, Lanzarote, declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 1993, es el paraíso que muchos buscan. Es uno de los destinos turísticos más demandados. Por algo será que la isla que sirvió de lienzo para el artista César Manrique sigue despertando pasiones. Lanzarote es la isla diferente. Uno de sus grandes reclamos son sus playas. Las hay para todos los gustos: volcánicas, de arena blanca, de arena negra, de bolos y grava, de pequeñas dunas, secretas, para practicar nudismo, surf, windsurf, kitesurf..., piscinas y charcos naturales. El catálogo es amplio y seguro que encuentras tu favorita. La elección no es fácil, pero hemos seleccionado las diez playas más famosas de Lanzarote para ayudarte a decidirte. O mejor, ¿por qué quedarte solo con una si puedes disfrutar de todas? Las 10 playas más famosas de Lanzarote Playas de Papagayo (Yaiza) La costa de Papagayo, de siete kilómetros y ubicada en el Monumento Natural de Los Ajaches, tiene ocho de las playas más espectaculares de arena rubia y paradisíacas de Lanzarote, alejadas de zonas urbanas y con el Islote de Lobos y la isla de Fuerteventura en el horizonte: Playa Mujeres, Playa de Los Pozos, Playa de la Cera, Caletón de San Marcial, Playa de Papagayo, Puerto Muelas, Caleta del Congrio y Caletón del Cobre. La playa de Papagayo, con forma de concha y aguas transparentes es la más conocida de todas y la más fotografiada de Lanzarote. Se ubica a la izquierda de los chiringuitos situados sobre la loma. Enfrente se divisa la costa norte de la vecina isla de Fuerteventura y el islote de Lobos. Playa del Charco de Los Clicos (El Golfo, Yaiza) Uno de los lugares más fotografiados de Lanzarote es la playa de El Golfo, donde se encuentra la famosa laguna de color verde esmeralda, el Charco de los Clicos, dentro de un cráter volcánico. Ese paisaje formó parte de las películas Los abrazos rotos (2009), protagonizada por Penélope Cruz y Lluís Homar, y En el corazón del mar (2013), con Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky. El entorno es tan bello, que no extraña que Pedro Almodóvar y Ron Howard eligieran la zona para rodar. La playa, de arena negra, separa el charco verde del mar, donde predominan las fuertas corrientes, por lo que el baño no se aconseja. Playa Grande (Puerto del Carmen) Playa Grande es la playa urbana y turística más conocida de Lanzarote. Está situada en el 0núcleo turístico de Puerto del Carmen (municipio de Tías) La playa tiene más de un kilómetro de longitud de arena dorada y aguas tranquilas y este año ha renovado la Bandera Azul. De todas las que hay en la zona, es la playa más famosa, ya que es la que recibe más visitantes al año y en torno a ella gira toda la vida de Puerto del Carmen. La avenida de las Playas, con un extenso paseo marítimo con carril bici, numerosos comercios, bares y restaurantes y ocio nocturno, aumentan su atractivo. Al abrigo de palmeras, muros de piedra volcánica y zonas ajardinadas, Playa Grande cuenta con excelentes vistas al conjunto de Los Ajaches, declarado Monumento Natural. Playa Chica (Puerto del Carmen, Tías) El núcleo turístico de Lanzarote esconde una de las playas más maravillosas y amadas por los profesionales del buceo. Se trata de la Pila de la Barrilla, también conocida como Playa Chica. Es un arenal protegido del viento y muy popular entre las familias y no solo los submarinistas. De aguas cristalinas, tiene una plataforma arenosa amplia y de suave pendiente que termina en un veril que va de los 15 a los 40 metros de profundidad y cuenta con repisas, cuevas y pequeñas oquedades. El buceador accede cómodamente a pie a este litoral de aguas cristalinas y generalmente calmas, pudiendo elegir entre varias rutas en función del grupo, la experiencia y el itinerario del día. Playa Chica ha revalidado la Bandera Azul este 2023. Playa de Famara (Teguise) Uno de los momentos más esperados del día en Lanzarote es la emoción de despierta ver el efecto espejo que deja la bajamar en la extensa playa de Famara, en el municipio de Teguise, con los colores del atardecer reflejados en la arena mojada con el impresionante Risco de testigo y el Archipiélago Chinijo al fondo. Famara, la playa de los inolvidables veranos de niño de César Manrique, el paraíso del surf y kitesurf, uno de los lugares para pasar el día en familia, relajarse tras un largo día de trabajo en los más de siete kilómetros de arena de una de las playas más conocidas de Lanzarote. La revista Conde Nast Internacional quedó cautivada por los atardeceres en Famara, el mejor de Canarias para sus lectores y uno de los mejores de España. Razones para ello no faltan. La playa de Famara es el arenal del oeste de Lanzarote donde se dan cita más deportes náuticos y deportistas de distinto nivel, pues hay opciones para la práctica del sur para todas las edades: desde los que empiezan de cero hasta los más experimentados. Famara, al igual que La Santa, tiene un ambiente surfero que merece la pena conocer. Famara cuenta con varios lugares para hacer surf, como El Codito, el Bunquer, El Molino, El Palo y El Papelillo Playa de Las Cucharas (Costa Teguise) En la costa este de la isla de Lanzarote, dentro del núcleo turístico de Costa Teguise, se encuentra la playa de Las Cucharas. Una playa urbana de arena blanca, perfecta para familias y con zonas reservadas para iniciarse en la práctica de diversas actividades acuáticas como surf y windsurf. De todas las playas que hay en Costa Teguise, Las Cucharas es la más completa en lo que a servicios se refiere. Con una longitud de 650 metros, se encuentra rodeada de jardines y una avenida ideal para paseos que cuenta con algunos bares y tiendas. Cuenta con alquiler de hamacas y sombrillas y escolleras que la protegen de las olas. Playa de La Garita (Arrieta, Haría) Situada en la costa noreste de Lanzarote, en la localidad de Arrieta, esta playa es ideal para el público familiar gracias a su ubicación que la protege de los vientos imperantes de la zona, lo que hace que sus aguas sean tranquilas la mayoría del tiempo. Además cuenta con servicios como duchas, un restaurante frente al mar, aparcamiento y área de recreo. Con una extensión de 800 metros de largo, esta playa se caracteriza por una pasarela y un muelle-bañadero para tomar el sol o lanzarse al mar desde el mismo. Son uno de los grandes atractivos de la costa norte de Lanzarote. No se recomienda visitar en días de viento ni oleaje. Caletón Blanco (Haría) Cerca del pueblo pesquero de Órzola hay una sucesión de acogedoras calas entre las cuales se encuentra el Caletón Blanco, el frente marítimo del imponente Volcán de La Corona. La zona no podía tener otro nombre, por el color característico de la arena de esa playa, una piscina natural de aguas cristalinas salpicada de lava volcánica. Algunas partes de la playa son ideales para los niños debido a la protección natural de las rocas, mientras que otras tienen mayor profundidad y son idóneas para bañarse en el refrescante mar abierto. Para disfrutar del baño en todo su esplendor se recomienda acudir con la marea casi llena. La playa dispone de una amplia zona de aparcamiento. Piscinas naturales de Punta Mujeres (Haría) Si hay un lugar en Lanzarote donde las piscinas naturales son su seña de identidad ese es Punta Mujeres (Haría), en el noreste de la Isla. Las casas blancas de Punta Mujeres contrastan con sus negras rocas de lava costera que moldean los pequeños entrantes a lo largo de todo el frente marítimo. De Punta Mujeres bien puede decirse que es un parque acuático natural para todas las edades situado cerca de dos los principales Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote: Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. Las Conchas (La Graciosa) Ubicada en el noroeste de La Graciosa, la playa de Las Conchas es una de las más bonitas de la isla. Con vistas privilegiadas al islote de Montaña Clara y Montaña Bermeja, es de arena rubia y aguas turquesas. Suele haber oleaje y corrientes durante casi todo el año, por lo que el baño en muchos días no es recomendable. Sin embargo, conocer ese lugar y experimentar la sensación que se siente una vez estás allí, no tiene precio. Alrededor de seis kilómetros separan Caleta del Sebo y Las Conchas, por lo que se sugiere realizar el camino en bicicleta o en uno de los jeep safari de La Graciosa. Playa La Francesa (La Graciosa) Con una fina arena blanca que contrasta con el azul turquesa del mar, tiene forma de herradura orientada hacia el sur, por lo que el mar casi siempre está en calma. Desde ahí hay unas impresionantes vistas de El Río, el brazo de mar que separa La Graciosa y Lanzarote y el imponente Risco de Famara, que domina la costa noroeste de Lanzarote. Tras caminar menos de una hora por un camino de tierra que bordea la costa, se accede a esta playa salvaje. Dividida en dos por una zona de rocas, con la marea alta la bahía se llena de agua y forma una auténtica laguna de aguas tranquilas. La playa La Francesa cuenta, además, con zona de fondeo para embarcaciones, lo que permite pasar el día en un barco propio atracado en una isla apartada del mundo.