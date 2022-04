Marta Riesco regresa a la televisión con más frentes abiertos de los que se fue.

La periodista de El Programa de Ana Rosa y colaboradora de Ya son las Ocho anunció hace una semana que se tomaba una nueva baja laboral por resultarle insoportable la presión mediática que estaba sufriendo tras anunciar en directo su ruptura con Antonio David Flores.

Hace unas horas, fue la propia reportera la que confirmó su vuelta a los platós tras recibir el alta médica y la joven aseguraba que iba con todas las fuerzas para enfrentarse a esta nueva etapa que comienza. Sin embargo, Riesco sabe que tiene múltiples temas a los que hacer frente, sobre todo, los relacionados con su ruptura con el ex guardia civil y con cómo se produjeron los acontecimientos.

Pero, lo que no se esperaba la madrileña era que una de sus compañeras de plató fuese a asestarle una dura puñalada que ha calentado mucho el ambiente de cara a su regreso a la televisión.

La tía de Rocío Flores, Gloria Camila Ortega, ha dado su opinión sobre la ruptura de la mediática pareja y le ha lanzado un dardo envenenado con el que marca una amplia distancia con Riesco.

"No soy su amiga"

Al ser preguntada por el tipo de relación que tiene con Marta Riesco, Gloria Camila aseguró que son compañeras de trabajo y que, de ahí, no va a crecer más la relación.

"No soy su amiga, somos compañeras, nos llevamos bien sin más. No me invita a su cumpleaños así que amigas no tenemos que ser”, aseguró Gloria.

Además, opinó sobre la forma en la que la reportera decidió poner fin a su relación con Antonio David. "Hay cosas que entiendo y otras cosas que no entiendo. Yo no dejaría a mi pareja en directo sin haber hablado con él", zanjó.