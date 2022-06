La entrevista de Omar Sánchez en Sábado Deluxe ha generado un auténtico tsunami mediático que ha vuelto a poner su ruptura con Anabel Pantoja en el centro de todas las informaciones.

Desde que se anunciase la separación de los tortolitos de Canarias, el monitor de surf grancanario prefirió mantenerse en un segundo plano que solo rompió para protagonizar una incendiaria entrevista en la que no dejó en muy buen lugar a la que fue su pareja durante seis años.

Sin embargo, la que ha sido su primera intervención televisiva ha hecho que Sánchez se haya convertido (aún más si cabe) en personaje de pleno derecho y su entrevista ha suscitado un gran malestar entre los defensores de la 'Pantojita de Canarias' al considerar que las declaraciones del canario podrían dinamitar el concurso de la 'influencer'.

De hecho, una de las personas que no ha estado muy de acuerdo con esta exposición pública de Omar ha sido Mercedes Bernal, madre de Anabel Pantoja y ex suegra del canario.

Merchi, como cariñosamente conocen a la progenitora de la colaboradora de Sálvame, ha entrado en el programa en el que trabaja su hija para opinar de la entrevista del ex marido de su hija y ha afeado el momento y las declaraciones que dio el joven residente en Pozo Izquierdo

Decepción y pena

Al interveneir en Sálvame era inevitable que Merchi tuviese que responder a qué le pareció la entrevista de su exyerno en el Deluxe.

Muy comedida, la madre de Anabel Pantoja señaló que "sabéis la opinión que yo tengo sobre Omar, que siempre es positiva. Nosotros hemos estado hablando durante todo el tiempo que Anabel lleva en la isla" señaló para compartir con los colaboradores su decepción por las declaraciones que dio la noche del pasado sábado.

"No me agrada que se siente, no lo consideraba el momento (...) Él me dijo que se iba a retirar por lo que le habían dicho en redes sociales. Al final me mando un audio y me dijo que quería explicarse. Le aconsejé que dijese lo que fuera oportuno, pero que no se hiciesen daño y no se tiraran los trastos a la cabeza. Al estar dolidos, podemos hacer daño y se hubiera podido cargar el concurso de mi hija por lo que pudiera haber dicho", confesó Bernal.