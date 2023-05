El estado de salud de María Teresa Campos ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Si bien es cierto que las hijas de la comunicadora malagueña han ido actualizando, a cuenta gotas, cómo se encuentra la presentadora, las últimas declaraciones que ha dado Carmen Borrego en Sálvame han provocado un auténtico tsunami informativo por conocer la última hora de la salud de Teresa Campos.

La hija de la veterana presentadora quiso ponerle coto a las especulaciones sobre la situación real que atraviesa la matriarca del clan Campos y habló sin tapujos de lo que le ocurre a su madre. "Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca pero ahora mismo la tenemos y nos conoce y esto es...Todo el mundo sabe que mi madre no está bien y habrá un momento en la que ya no nos reconozca. Solo pedimos que la dejen descansar y dejen de seguirla, tenemos que hablar con naturalidad (...) No se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones" compartía la hermana de Terelu Campos.

Sin embargo, ha sido la propia Terelu la que, durante su última intervención en el programa de las tardes de Telecinco, ha mostrado su malestar con su hermana por exponer de una forma tan pública la posición en la que se encuentra su madre debido a su enfermedad.

Molesta y confundida

Terelu Campos reconoció haberse quedado muy sorprendida por la decisión que tomó Carmen Borrego de hablar tan abiertamente sobre la salud de su madre... sin haberlo consensuado antes con ella.

"Me pilló absolutamente sin conocimiento" apuntó Terelu. "Hay cosas que no comparto, que no dejan de pertenecer a nuestra intimidad con ella. Le dije lo que me parecía, que tenía que parar y que recordara que yo también era su hija. Le dejé claro hasta dónde creo que traspasó los límites" sentenciaba.