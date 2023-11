Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz junto al joven sino que, además, tras ser expulsada y repescada después de haberse gastado una brutal cantidad económica del bote final, ahora le daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

Desde hace unas semanas hasta estos días entre la grancanaria y el hijo de Sara Montiel ha empezado a enfriarse y están en punto de no retorno.

Las acusaciones de victimismo entre ellos se suceden y, ahora, la canaria y el madrileño están cada vez más distanciados. Susana Bianca, además, está convencida de que va a ser la próxima expulsada del concurso.

El desgaste entre ambos es tan evidente que el propio Zeus le ha comunicado a su todavía pareja que está sufriendo un desgaste muy importante a nivel emocional.

"He estado hablando y meditando estas semanas"

Zeus le confesó a Lara Álvarez que está planteándose activawr el protocolo de abandono. "He hablado con el Súper porque tengo desgaste mental, es algo personal mío. Son muchas semanas aquí, independientemente de si Susana sale, yo no voy a hacer una cosa u otra, es una cosa mía que he estado hablando y meditando estas semanas, pero no he tomado ninguna decisión al respecto".

Por su parte, Susana Bianca ha reconocido que prefiere mantenerse en silencio para no crear más problemas. "Estoy muy decepcionada. Prefiero no hablar... Lo único que me pasa es que al final llevamos dos meses aquí, estoy desgastada de muchas cosas. Hay cosas que a lo mejor no he sabido llevar bien aquí", sentenciaba.