"Se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado. Las cuentas de la fundación están clarísimas". Con estas palabras Alessandro Lequio desató un sonado huracán mediático que vuelve a colocar a Ana Obregón en el disparadero público.

Y es que Ana Obregón ha situado en el punto de mira la fundación de su hijo Aless Lequio, pero no precisamente por algo bueno. Hace unas semanas salía a la luz la noticia de que la actriz no habría hecho ningún pago a la fundación. "No nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", asegura una fuente cercana. De esta manera, la promesa de la presentadora de destinar ese dinero a la entidad podría no ser cierta.

De hecho, Ana Obregón ha dado a entender que Alessandro Lequio habría sido la persona encargada de filtrar esas informaciones. "Dice que es totalmente falso, que no sabe de dónde sale esa información porque solo conocen las cuentas de la fundación Alessandro y ella", aseguraba la periodista Beatriz Archidona en 'TardeAR'. Y esta durísima acusación es la que desató la ira del Conde en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco.

Tras la potente respuesta de Lequio, Ana Obregón ha entrado por teléfono en el espacio de Sonsóles Ónega para poner los puntos sobre las íes al padre de su hijo y responder a las polémicas que giran en torno a la fundació que lleva el nombre de su hijo.

"A mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro"

Muy enfadada por todo lo que estaba contándose en diferentes medios, Obregón entró en 'Y ahora Sonsoles' para zanajr cualquier tipo de especulación que exista sobre la Fundación Aless Lequio.

"Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro. Todo lo que he prometido lo he hecho. Solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita", dijo la bióloga.